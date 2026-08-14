Cameroun - Alain, 8 ans : les influenceurs du Nord muets devant la misère

Alain, 8 ans, ramasse la ferraille à Douala pour nourrir sa famille. Tous les influenceurs camerounais se sont indignés, sauf ceux du Nord. Un silence qui révèle la précarité du Septentrion. Décryptage. (151 caractères)

Le petit Alain, 8 ans, est devenu le symbole de la précarité au Cameroun. Sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation nationale. Mais un silence pèse, lourd et assourdissant : celui des influenceurs du Grand Nord. Un mutisme qui interroge et révèle bien plus qu'une simple indifférence.

UN ENFANT, UNE VIDÉO, UNE NATION EN ÉMOTION

Il s'appelle Alain. Il a huit ans. Il vit à Douala, dans une chambre en planches, à Yassa. Sa mère est veuve depuis trois ans. Il a un grand frère de 11 ans, une petite sœur de 5 ans, et un bébé de trois semaines. Depuis la mort de son père, il ne va plus à l'école. À la place, il parcourt les rues, un sac en plastique à la main, à la recherche de ferraille qu'il revend quelques dizaines de francs CFA.

Son but : acheter des couches pour sa petite sœur et de la pâte d'arachide pour la famille.

La vidéo d'Alain, diffusée par Canal 2 International, a bouleversé le Cameroun. Des milliers de partages. Des millions de vues. Des influenceurs, des politiciens, des anonymes tous se sont indignés. Tous, sauf un groupe : les influenceurs du Grand Nord.

Ce silence n'est pas un hasard. Il est le symptôme d'un mal plus profond. Une précarité structurelle que les élites du Septentrion préfèrent taire pour ne pas heurter le pouvoir central. Une complicité silencieuse entre ceux qui savent et ceux qui feignent d'ignorer.

Alain n'est pas un cas isolé. Il est le visage d'une région oubliée.

ALAIN, LE SYMBOLE D'UNE PRÉCARITÉ QUI DÉRANGE

L'histoire d'Alain n'est pas une exception. Originaire de Yagoua, dans l'Extrême-Nord, sa famille avait quitté sa région natale pour Douala, « à la recherche de meilleures perspectives ». Comme des milliers d'autres, ils ont fui la pauvreté du Septentrion pour la promesse illusoire de la capitale économique.

Mais à Douala, la précarité les a rattrapés. Dix mois d'arriérés de loyer. Une chambre en planches pour six personnes. Des enfants déscolarisés. Un nouveau-né à nourrir. Et Alain, huit ans, qui devient le soutien de famille.

« Un enfant de 8 ans devrait penser aux cahiers, aux jeux et à son avenir… pas à chercher de la ferraille pour acheter des couches à sa petite sœur », écrit un internaute.

L'émotion est légitime. Mais elle est aussi sélective. Car si Alain émeut aujourd'hui tout le Cameroun, des milliers d'enfants vivent la même situation dans le Grand Nord, loin des caméras et des influenceurs.

Selon les données disponibles, les régions du Nord, de l'Extrême-Nord et de l'Adamaoua concentrent plus de la moitié des pauvres du pays. Dans ces régions, le travail des enfants est une réalité quotidienne, souvent invisibilisée.

LE SILENCE ASSOURDISSANT DES INFLUENCEURS NORDISTES

C'est ce paradoxe que dénonce Me Cheikh Ali Al Assad, avocat au barreau du Cameroun et militant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Dans un texte cinglant, il interpelle ses « sachants frères » :

« Ces doctes internautes prompts à commenter les broderies de nos ministres, agiles à louer les qualités de nos élites et véloces à la soupe sont devenus subitement muets et aphones face à cette situation qui résume la précarité dans laquelle vit le Septentrion. »

Le constat est sévère : les influenceurs nordistes, d'habitude si prompts à s'exprimer sur tout sujet, sont restés silencieux face à la détresse d'Alain.

Pourquoi ? Parce que parler d'Alain, c'est parler du Nord. C'est rappeler que des enfants du Septentrion sont réduits à la mendicité et au travail précoce. C'est dénoncer des élites qui, à Yaoundé, disent que tout va bien.

« Mes sachants frères savent parfaitement que si un enfant du Septentrion âgé de 8 ans est réduit à chercher la ferraille pour nourrir sa famille, c'est parce que nous avons des élites qui disent à Yaoundé que tout va bien », écrit Me Cheikh Ali Al Assad.

Le silence des influenceurs nordistes n'est donc pas une simple omission. C'est un choix politique. Un choix de ne pas heurter les élites du Nord qui bénéficient du système. Un choix de ne pas dénoncer la misère de leur propre région de peur de déplaire au pouvoir central.

LE GRAND NORD, RÉGION OUBLIÉE D'UN PAYS À DEUX VITESSES

Le Grand Nord camerounais est une région paradoxale. Elle abrite une grande partie des richesses agricoles et minières du pays. Mais elle est aussi la plus pauvre, la plus marginalisée, la moins développée.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de la moitié des pauvres du Cameroun vivent dans les trois régions du Nord. L'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable y est limité. Les enfants y sont souvent déscolarisés, contraints de travailler pour aider leurs familles.

Et pourtant, les élites du Nord politiciens, hauts fonctionnaires, influenceurs continuent de dire que tout va bien. Parce que leur position dépend de ce mensonge. Parce que dénoncer la réalité du Nord, c'est dénoncer l'échec de leurs propres politiques.

« Alors pour ne pas heurter nos élites, ils ont détourné le regard afin que nos diplômés continuent d'être des vigiles et des babanas », écrit Me Cheikh Ali Al Assad.

Une phrase qui résume l'absurdité d'un système où les enfants du Nord sont condamnés à la ferraille tandis que leurs élites, à Yaoundé, continuent de prospérer.

L'HYPOCRISIE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Le silence des influenceurs nordistes est d'autant plus frappant qu'ils sont, par ailleurs, extrêmement actifs. Ils commentent les tenues des ministres. Ils louent les qualités des élites. Ils s'indignent pour des broutilles.

Mais face à la détresse d'un enfant de leur propre région, ils se taisent.

« Ils sont devenus subitement muets et aphones », écrit Me Cheikh Ali Al Assad.

Cette indignation à géométrie variable est révélatrice : les réseaux sociaux camerounais fonctionnent comme une chambre d'écho où l'on s'indigne pour ce qui est médiatisé, mais où l'on se tait sur ce qui est structurel.

Alain, parce qu'il est à Douala, a été vu, filmé, partagé. Mais des milliers d'Alain dans le Nord restent invisibles. Parce que personne ne les filme. Parce que personne ne les partage. Parce que personne ne veut voir la réalité du Septentrion.

ET DEMAIN ? LE RÉVEIL NÉCESSAIRE

L'histoire d'Alain a au moins un mérite : elle a relancé le débat sur le rôle de l'État, sur la sécurité sociale et sur la justice sociale au Cameroun.

Des influenceurs qui d'habitude ne s'entendent pas se sont accordés sur la nécessité d'une réforme sociale et d'un « coup de cœur » en faveur de cette famille. Une prise de conscience, certes limitée, mais réelle.

Reste à savoir si cette émotion aura des conséquences durables. Ou si, comme souvent, elle s'éteindra dès que la prochaine vidéo virale apparaîtra.

Pour Me Cheikh Ali Al Assad, la question est plus profonde : il ne s'agit pas seulement de sauver Alain. Il s'agit de sauver tout un Nord oublié. Il s'agit de dire la vérité sur la précarité du Septentrion. Il s'agit de briser le silence des élites qui, à Yaoundé, continuent de dire que tout va bien.

« Au Nord rien de nouveau », écrit-il en introduction. Une formule qui résume tout : la misère du Nord n'est pas une nouveauté. Elle est une constante. Et tant que les influenceurs nordistes se tairont, tant que les élites continueront de mentir, elle le restera.

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