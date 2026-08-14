CONSCIENCE DU CAMEROUN: PORTRAIT POLITIQUE & VISION NATIONALE DU DR CORANTIN TALLA

De la résistance estudiantine à une vision pour le Cameroun de l’après-Biya. 34 années loin du Cameroun. Un parcours de militant, universitaire, professionnel et humanitaire. Une conviction intacte : la démocratisation du Cameroun reste à achever.

Août 2026. « Le Cameroun n’est l’héritage de personne. Il est le patrimoine de tous les Camerounais. »



UNE HISTOIRE COMMENCÉE BIEN AVANT LA COURSE AU POUVOIR

Il existe des parcours politiques construits par les nominations, les privilèges et la proximité avec le pouvoir. Et il existe des parcours forgés dans la contestation, le sacrifice, l’éloignement, l’éducation, le travail, l’engagement citoyen et la conviction.

Le parcours du Dr Corantin Talla s’inscrit dans cette seconde histoire.

Bien avant d’être docteur en politiques publiques et administration publique, professionnel des technologies de l’information ou engagé dans l’action humanitaire à travers Conscience du Cameroun, Corantin Talla fut un acteur du mouvement estudiantin camerounais au moment où une génération de jeunes réclamait davantage de libertés, de pluralisme et de démocratie.

Connu dans le milieu estudiantin sous le surnom de « Général Schwarzkopf », il appartient à cette génération du début des années 1990 dont les aspirations se confondaient avec l’ouverture démocratique que connaissait alors une grande partie du continent africain.

Plus de trois décennies ont passé. Après environ 34 années loin du Cameroun, la question n’est désormais plus seulement celle du combat d’hier. Elle est celle du Cameroun de demain. Et, surtout, celle du retour.

I. LE CAMEROUN FACE À UNE TRANSITION HISTORIQUE

Le Cameroun devra tôt ou tard répondre à l’une des questions les plus importantes de son histoire contemporaine : quelle République voulons-nous construire après Paul Biya ?

Quelle que soit l’appréciation que chacun porte sur le bilan du président Paul Biya, aucune présidence n’est éternelle. L’après-Biya ne doit donc pas être préparé comme la simple succession d’un homme par un autre. Il doit être pensé comme l’occasion d’une véritable transformation institutionnelle.

Dans le débat public camerounais, le nom de Franck Biya, fils du président Paul Biya, est régulièrement évoqué dans les discussions et spéculations relatives à l’avenir politique du pays. Cela ne signifie ni qu’une succession a été décidée, ni qu’une candidature est acquise.

La position défendue ici porte donc sur un principe démocratique, et non sur une accusation personnelle.

LE CAMEROUN EST UNE RÉPUBLIQUE. LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN HÉRITAGE FAMILIAL.

Après Paul Biya, le choix doit appartenir au peuple camerounais.

II. LES RACINES D’UN ENGAGEMENT : LA GÉNÉRATION ESTUDIANTINE

Pour comprendre la vision politique de Corantin Talla, il faut remonter à ses années universitaires. Son engagement n’est pas né après l’obtention d’un doctorat aux États-Unis. Il n’est pas né avec la perspective d’une candidature présidentielle. Il remonte à sa jeunesse et aux bouleversements politiques du Cameroun du début des années 1990.

Cette époque fut celle de revendications profondes : multipartisme, libertés publiques, démocratie, participation citoyenne et ouverture de l’espace politique. Dans cet environnement, le mouvement estudiantin devint l’un des lieux où s’exprimaient les aspirations et les frustrations d’une nouvelle génération.

Corantin Talla fut associé à cette période de mobilisation estudiantine et connu sous le surnom de « Général Schwarzkopf ». Cette histoire appartient désormais à une époque révolue. Mais la question fondamentale demeure : le processus de démocratisation commencé par cette génération est-il véritablement achevé ?

Pour Corantin Talla, la réponse est non. C’est précisément cette conviction qui donne un sens politique à un éventuel retour.

III. DE L’ACTIVISME À L’UNIVERSITÉ : COMPRENDRE L’ÉTAT POUR MIEUX LE TRANSFORMER

Les décennies passées loin du Cameroun ont également été celles de l’éducation. Après ses premières études universitaires au Cameroun, Corantin Talla poursuit son parcours aux États-Unis. Il se forme à l’administration publique, aux politiques publiques et aux technologies.

Cette trajectoire aboutit notamment à l’obtention d’un Master of Public Administration, puis d’un doctorat.

En 2014, Corantin Talla obtient un Ph.D. en Public Policy and Public Administration de Walden University. Le programme officiel de la cérémonie de Walden identifie Corantin Talla et son travail doctoral.

Sa dissertation porte le titre : « Cameroonians’ Perception of E-Government and Citizens’ Involvement in the Public Policy Process ».

Cette recherche se situe au croisement de plusieurs enjeux fondamentaux : gouvernement, technologie, participation citoyenne, politiques publiques et relation entre l’administration et les citoyens. Ainsi, plus de vingt ans après les mobilisations estudiantines, la même question revenait sous une autre forme : comment rapprocher les citoyens de la décision publique et utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la relation entre l’État et la population ?

IV. UNE RECHERCHE CITÉE PAR D’AUTRES TRAVAUX ACADÉMIQUES

Le travail doctoral de Corantin Talla a été repris dans la littérature académique ultérieure. Cette dimension est importante : sa dissertation n’est pas seulement un document biographique, elle a été utilisée comme référence par d’autres chercheurs.

Un exemple confirmé est la dissertation doctorale de Chenwi Mbuoko Ngwa, « Investigating Funding Policies for New Clinics in Rural Northwest Region, Cameroon », déposée à Walden University. Sa bibliographie cite explicitement : Talla, C. (2014), « Cameroonians’ Perception of E-Government and Citizens’ Involvement in the Public

Policy Process », avec le lien vers le dossier ProQuest.

Un autre exemple confirmé apparaît dans une publication académique consacrée aux lignes directrices de mise en œuvre de la politique d’e-government dans les organisations publiques, publiée dans le système de revues du National Defence Studies Institute en Thaïlande. Sa bibliographie identifie expressément Talla, C. (2014), le titre complet de la dissertation, le Ph.D. en Public Policy and Public Administration et Walden University.

Ces références montrent que la recherche de Talla a circulé au-delà de son propre doctorat, notamment dans des travaux portant sur l’e-government, l’administration publique et les politiques publiques.

Le parcours prend alors une cohérence particulière : le militant réclamait la démocratie ; le chercheur étudiait la participation citoyenne ; le professionnel apprenait à construire et administrer des systèmes technologiques complexes ; le citoyen engagé envisage désormais de mettre ces expériences au service de son pays.

V. UNE VIE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DE LA COMPÉTENCE

Un pays ne se transforme pas uniquement avec des slogans. La politique publique exige également de la compétence, de l’organisation, de la méthode et une compréhension du fonctionnement réel des institutions.

Pendant les décennies passées aux États-Unis, Corantin Talla a développé une carrière dans les technologies de l’information, notamment dans les bases de données, les infrastructures technologiques et les environnements Cloud. Il a travaillé comme professionnel senior des technologies Oracle et des bases de données dans différents environnements professionnels, y compris sur des projets liés au secteur public américain.

Cette expérience a renforcé une conviction : l’État doit fonctionner comme une institution, et non comme la propriété de ceux qui le dirigent.

Administrer un pays exige des systèmes capables de fonctionner lorsque les dirigeants changent : une administration professionnelle, des données publiques protégées, des procédures transparentes, des objectifs mesurables, des services publics accessibles, une meilleure utilisation des technologies et des institutions qui survivent aux hommes.

VI. LE NUMÉRIQUE COMME INSTRUMENT DE TRANSPARENCE

Le Cameroun possède une population jeune, connectée et de plus en plus familière avec les technologies numériques. Pourtant, de nombreuses relations entre l’État et les citoyens restent inutilement compliquées.

La modernisation de l’administration doit devenir une priorité nationale. Un citoyen ne devrait pas avoir besoin de connaître quelqu’un dans une administration pour obtenir un document auquel il a légalement droit. Il ne devrait pas être nécessaire de parcourir des centaines de kilomètres pour accomplir une procédure qui pourrait être réalisée électroniquement.

La numérisation peut contribuer à réduire certaines occasions de corruption, améliorer la traçabilité des procédures et rapprocher l’État du citoyen. Mais la technologie ne remplace pas la démocratie. Elle doit être son instrument.

L’objectif est un État plus accessible, plus transparent et davantage responsable devant les citoyens. Cette vision prolonge directement les questions qui animaient déjà les recherches doctorales de Corantin Talla sur l’e-government et la participation citoyenne.

VII. CONSCIENCE DU CAMEROUN : AVANT LE POUVOIR, LE SERVICE

Le parcours de Corantin Talla comporte également une dimension civique et humanitaire. Elle s’exprime notamment à travers Conscience du Cameroun.

Le nom porte en lui-même une philosophie. La transformation d’un pays ne commence pas le jour d’une élection. Elle commence lorsque les citoyens décident qu’ils ont également une responsabilité envers les autres.

L’action humanitaire, la solidarité, l’éducation, l’assistance aux personnes vulnérables et l’engagement communautaire doivent faire partie intégrante d’une nouvelle culture politique.

Avant de demander au peuple de vous confier le pouvoir, il faut être capable de servir le peuple sans pouvoir.

VIII. ACPC : LE CHANGEMENT DOIT CONDUIRE AU PROGRÈS

À côté de l’action civique et humanitaire portée par Conscience du Cameroun se dessine une réflexion politique : Alliance pour le Changement et le Progrès du Cameroun — ACPC.

L’ACPC représente un projet politique en construction. Tant que les procédures légales nécessaires à sa reconnaissance comme parti politique n’ont pas abouti, il serait prématuré de la présenter comme un parti politique légalement reconnu. C’est pourquoi le présent document est publié sous la bannière de Conscience du Cameroun.

Mais le nom ACPC exprime déjà une conviction essentielle : le changement n’est pas une finalité. Le changement doit produire du progrès.

Le Cameroun n’a aucun intérêt à remplacer une mauvaise gouvernance par l’instabilité, la vengeance ou une nouvelle forme d’autoritarisme. Le changement doit améliorer concrètement la vie du citoyen.

IX. NI DYNASTIE, NI VENGEANCE

L’après-Biya ne doit pas devenir une chasse aux sorcières. Une transition démocratique ne peut pas signifier que chaque fonctionnaire, militaire, enseignant, magistrat ou employé d’une entreprise publique ayant servi sous le régime actuel devient automatiquement un adversaire du nouveau Cameroun.

L’État doit continuer à fonctionner. Les compétences doivent être conservées. Les responsabilités individuelles, lorsqu’elles existent, doivent être déterminées par le droit et les institutions compétentes, non par la vengeance politique.

La rupture doit concerner les méthodes de gouvernement, et non devenir une guerre contre des catégories entières de citoyens.

De la même manière, le Cameroun ne doit pas remplacer un système de domination par un autre : ni succession dynastique, ni revanche ethnique, ni revanche régionale, ni présidence à vie, ni culte de la personnalité, ni confiscation de l’État par un clan.

X. DES INSTITUTIONS PLUS FORTES QUE LE PRÉSIDENT

Un des principes fondamentaux d’un nouveau Cameroun doit être simple : les institutions de la République doivent être plus fortes que celui qui occupe la présidence.

Dans une démocratie mature, le destin d’une nation ne dépend pas de la santé, de l’âge ou de la volonté d’un seul homme. Le président gouverne. La Constitution demeure. Les institutions demeurent. La Nation demeure.

Un changement de président doit devenir un événement démocratique normal, et non une menace existentielle pour l’État. Le Cameroun devra donc renforcer l’État de droit, la responsabilité publique, la crédibilité du processus électoral, la professionnalisation de l’administration, la décentralisation et les mécanismes de contrôle du pouvoir.

XI. RASSEMBLER UN CAMEROUN FRACTURÉ

Aucun projet politique ne pourra réussir durablement s’il repose sur le tribalisme. Le Cameroun compte une extraordinaire diversité de peuples, de langues, de traditions et de régions. Cette diversité devrait être une force. Elle devient dangereuse lorsqu’elle est transformée en instrument politique.

Bamiléké, Béti, Bassa, Bamoun, Sawa, Peul, populations du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest, anglophones ou francophones : aucun de ces groupes ne doit considérer la présidence comme sa propriété.

Aucune ethnie ne doit gouverner le Cameroun contre les autres. Et aucun Camerounais ne devrait avoir le sentiment d’être étranger dans son propre pays. Le futur leadership national devra chercher à réunir plutôt qu’à diviser.

XII. LA QUESTION ANGLOPHONE : LA FORCE NE SUFFIRA JAMAIS

La crise dans les régions anglophones rappelle les conséquences dramatiques de l’échec du dialogue politique. Une solution durable ne peut reposer exclusivement sur la force.

Elle devra passer par le dialogue, la sécurité des populations, la justice, la reconstruction, la décentralisation effective et la restauration de la confiance.

L’intégrité du Cameroun et la reconnaissance des particularités historiques, culturelles et institutionnelles de ses différentes composantes ne doivent pas être considérées comme des objectifs incompatibles. Un grand pays doit être suffisamment fort pour reconnaître sa diversité.

XIII. LA DIASPORA : UNE RESSOURCE NATIONALE

Le Cameroun dispose d’une diaspora considérable. Pendant des décennies, celle-ci a été principalement regardée sous l’angle des transferts financiers. Mais elle représente beaucoup plus.

Elle comprend des médecins, ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs, universitaires, professionnels de la technologie, administrateurs, financiers et investisseurs ayant acquis une expérience internationale considérable.

Le Cameroun doit créer les conditions permettant à ces compétences de contribuer au développement national. Certains reviendront définitivement. D’autres investiront, enseigneront, créeront des entreprises ou transféreront des connaissances.

La diaspora ne doit plus être seulement un portefeuille. Elle doit devenir un partenaire de la reconstruction nationale. Le parcours de Corantin Talla s’inscrit précisément dans cette problématique du retour des compétences.

XIV. LA JEUNESSE NE PEUT PLUS ATTENDRE

Une grande partie de la population camerounaise n’a connu qu’un seul président. Une génération entière est née, a étudié, travaillé, fondé des familles et parfois quitté le pays pendant la même présidence.

Cette jeunesse ne demande pas seulement un changement de personne. Elle demande des perspectives : étudier et trouver un emploi, créer une entreprise, accéder au crédit, utiliser ses compétences, vivre de son travail et participer à la vie publique sans devoir appartenir au bon réseau politique.

Et, surtout, elle veut pouvoir croire que son avenir peut se construire au Cameroun. La politique économique doit donc être jugée sur une question fondamentale : crée-t-elle des possibilités réelles pour le citoyen ordinaire ?

XV. LE RETOUR : 34 ANNÉES PLUS TARD

C’est ici que l’histoire personnelle rejoint l’histoire nationale. Un jeune militant quitte le Cameroun à une époque de fortes revendications démocratiques. Il passe plus de trois décennies aux États-Unis. Il poursuit ses études. Il obtient un doctorat. Il développe une carrière technologique. Il étudie la gouvernance et la participation citoyenne. Il poursuit un engagement civique et humanitaire.

Et, plus de trois décennies plus tard, le Cameroun se rapproche inévitablement de la question de l’après-Biya. Le retour prend alors une autre signification.

Il ne s’agit pas de revenir pour revivre les combats des années 1990. Le Cameroun de 2026 n’est pas celui de 1990. Les problèmes ont évolué. La population a changé. La technologie a changé. Le monde a changé.

Il s’agit de prendre l’expérience du passé et de la mettre au service des défis du présent.

XVI. UNE AMBITION : ACHEVER LA DÉMOCRATISATION, PAS REMPLACER UN HOMME FORT

La véritable rupture ne consisterait pas à remplacer Paul Biya par un autre homme auquel seraient accordés les mêmes pouvoirs et autour duquel se développerait un nouveau culte de la personnalité. Ce serait simplement changer le nom du système.

Le véritable changement consiste à rendre impossible la reproduction du même système.

« Après 34 années loin du Cameroun, je ne veux pas revenir pour prendre la place d’un homme fort. Je veux revenir pour contribuer, avec notre jeunesse, notre diaspora et toutes les forces vives de la Nation, à achever la démocratisation que notre génération avait commencée. »

« Notre objectif ne doit pas être de remplacer un homme fort par un autre. Nous devons construire des institutions assez fortes pour que le Cameroun n’ait plus jamais besoin d’un homme fort. » — Dr Corantin Talla

XVII. UNE ALTERNATIVE QUI NE DOIT PAS ÊTRE LA CANDIDATURE D’UN SEUL HOMME

La démocratisation du Cameroun ne peut dépendre d’un seul individu. Elle ne peut pas davantage dépendre uniquement de Corantin Talla.

Un projet de transformation nationale doit réunir des Camerounais de l’intérieur et de la diaspora, des femmes et des hommes, des jeunes et des anciens, des anglophones et des francophones, des entrepreneurs et des travailleurs, des intellectuels et des agriculteurs.

La question ne doit donc pas être seulement : « Qui remplacera Paul Biya ? » La question fondamentale doit devenir : « Quel système voulons-nous construire après Paul Biya ? »

XVIII. UN APPEL À LA RÉCONCILIATION NATIONALE

Le Cameroun de demain ne peut être construit avec les rancœurs du passé. La vérité historique doit pouvoir être dite. Les injustices doivent pouvoir être reconnues. Lorsque des responsabilités individuelles sont établies, la justice doit pouvoir faire son travail.

Mais la République doit également savoir réconcilier. Le Cameroun aura besoin de toutes ses compétences et de toutes ses régions. La transition ne devra pas fabriquer de nouveaux exilés. Elle devra permettre à ceux qui sont partis de revenir et à ceux qui sont restés de vivre dans un État qui les respecte.

XIX. UN MESSAGE AUX CAMEROUNAIS

À ceux qui soutiennent le pouvoir actuel : vous avez votre place dans le Cameroun de demain.

À ceux qui s’y opposent : le changement doit être démocratique et responsable.

À la jeunesse : vous ne devez pas hériter éternellement des divisions de vos aînés.

À la diaspora : l’expérience acquise à l’étranger peut davantage servir le développement national.

Aux forces de défense et de sécurité : leur mission fondamentale est la protection de la Nation, de ses citoyens et de ses institutions.

Aux fonctionnaires : servir l’État n’est pas servir un homme ou un parti.

Aux différentes communautés du Cameroun : personne ne doit craindre l’alternance démocratique.

À tous ceux qui envisagent de diriger le Cameroun : le pouvoir n’est pas une récompense. Il est une responsabilité temporaire confiée par le peuple.

XX. LE CAMEROUN APRÈS BIYA DOIT APPARTENIR AUX CAMEROUNAIS

L’enjeu dépasse Corantin Talla. Il dépasse Paul Biya. Il dépasse Franck Biya. Il dépasse tous les candidats potentiels.

Il s’agit de déterminer si la prochaine transition politique sera simplement une transmission du pouvoir ou le commencement d’une nouvelle culture républicaine.

Le Cameroun possède les ressources nécessaires : une jeunesse dynamique, une diaspora compétente, des entrepreneurs, des agriculteurs, des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des fonctionnaires, des chercheurs et des travailleurs.

Ce qui manque au Cameroun n’est pas le talent. Ce qui lui manque encore, ce sont des institutions capables de libérer ce talent.

Après plusieurs décennies sous la même présidence, l’histoire offrira nécessairement au Cameroun une nouvelle étape. Cette étape ne doit appartenir ni à une famille, ni à une ethnie, ni à un clan, ni à une génération politique. Elle doit appartenir au peuple camerounais.

DÉCLARATION DE PRINCIPE

« Je suis parti du Cameroun comme un jeune homme appartenant à une génération qui rêvait de démocratie.

Plus de trois décennies plus tard, je regarde mon pays avec la même conviction, mais avec une expérience différente.

J’ai étudié l’administration publique et les politiques publiques. J’ai travaillé dans la technologie. J’ai observé d’autres institutions. J’ai consacré ma recherche doctorale à la participation des Camerounais à la décision publique.

Si je reviens servir mon pays, ce ne sera pas pour restaurer les batailles du passé. Ce sera pour contribuer à préparer l’avenir.

Je ne demande pas qu’un Camerounais soit rejeté à cause de son nom, de son ethnie, de sa région ou de sa famille. Je demande simplement qu’aucun Camerounais ne reçoive la République en héritage.

Le président de demain doit être choisi par les Camerounais.

Et celui qui sera choisi devra comprendre que le Cameroun ne lui appartient pas.

C’est lui qui appartiendra, pendant la durée de son mandat, au service du Cameroun. »

RÉFÉRENCES ACADÉMIQUES ET DOCUMENTAIRES

Talla, C. (2014). Cameroonians’ Perception of E-Government and Citizens’ Involvement in the Public Policy Process. Doctoral dissertation, Public Policy and Public Administration, Walden University. ProQuest record referenced in subsequent scholarship.

Walden University, Winter Commencement Program (2014). The program lists Corantin Talla and the dissertation title Cameroonians’ Perception of E-Government and Citizens’ Involvement in the Public Policy Process.

Ngwa, Chenwi Mbuoko. Investigating Funding Policies for New Clinics in Rural Northwest Region, Cameroon. Walden University doctoral dissertation. The reference list explicitly cites Talla, C. (2014) and the ProQuest record.

The Guidelines for E-Government Policy Implementation in Public Organizations. National Defence Studies Institute journal system, Thailand. The bibliography explicitly cites Talla, C. (2014), identifies the dissertation title, Ph.D. field, and Walden University.

NOTE ÉDITORIALE

Le présent communiqué distingue les faits établis des positions politiques. Les références à une éventuelle succession impliquant Franck Biya sont formulées comme un débat ou une spéculation politique et non comme l’affirmation qu’une transmission du pouvoir aurait été décidée. L’expression « 34 années loin du Cameroun » est utilisée afin de décrire la durée d’éloignement sans transformer automatiquement cette période en qualification juridique ou historique d’exil politique.

CONSCIENCE DU CAMEROUN

Communication & Affaires Publiques

Dr Corantin Talla

Ancien leader estudiantin — « Général Schwarzkopf »

Ph.D. — Public Policy & Public Administration

Professionnel des technologies de l’information

Engagé dans l’action civique et humanitaire

Août 2026

CAMEROUN • DÉMOCRATIE • CHANGEMENT • PROGRÈS • RÉCONCILIATION

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