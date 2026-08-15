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Numerique : Pyramid Africa mise sur la souveraineté numérique avec Pyramid Browser et Pyramid Mail
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Cameroun - Numerique : Pyramid Africa mise sur la souveraineté numérique avec Pyramid Browser et Pyramid Mail

Le numérique camerounais franchit une nouvelle étape. Pyramid Africa a officiellement ouvert au grand public, le 7 août 2026, deux solutions développées au Cameroun : Pyramid Browser, un navigateur web adapté aux réalités africaines, et Pyramid Mail, une messagerie sécurisée reposant sur l’hébergement local des données.

Le 7 août 2026 restera comme une date importante pour Pyramid Africa. L’entreprise camerounaise a procédé à l’ouverture au grand public de deux solutions présentées comme des alternatives locales aux outils numériques étrangers : Pyramid Browser et Pyramid Mail.

Destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et aux institutions, ces deux plateformes s’inscrivent dans une ambition plus large : participer à la construction d’un écosystème numérique africain conçu à partir des réalités et des besoins du continent.

Un navigateur conçu pour les contraintes locales

Accessible via www.pyramidbrowser.cm , Pyramid Browser se veut un navigateur web camerounais combinant rapidité, sécurité et accessibilité.

Sa version pour ordinateur est disponible sous Windows et Mac. Développé sur une architecture basée sur Chromium, le navigateur intègre des optimisations destinées notamment aux utilisateurs confrontés à des connexions internet lentes ou instables.

Pyramid Browser entend également favoriser l’accès aux contenus et services camerounais vérifiés. L’objectif est ainsi de proposer aux utilisateurs un environnement de navigation qui facilite l’accès aux ressources numériques locales.

Pyramid Mail, une messagerie avec hébergement local

L’autre innovation mise en avant par Pyramid Africa est Pyramid Mail, accessible sur www.pymail.cm .

La plateforme permet au grand public de créer un compte personnel et d’échanger des courriers électroniques dans un environnement présenté comme sécurisé. L’un de ses principaux arguments repose sur l’hébergement local des données sur le territoire camerounais.

Mais Pyramid Mail ne cible pas uniquement les particuliers. La solution propose également aux entreprises et aux institutions de créer des adresses électroniques professionnelles associées à leur nom de domaine ou à leur identité organisationnelle.

Les PME, startups, professions libérales, administrations, universités et établissements d’enseignement supérieur figurent notamment parmi les publics ciblés.

Un enjeu de souveraineté numérique

Au-delà de la simple commercialisation de deux nouveaux services, Pyramid Africa entend positionner ses solutions dans le débat sur la souveraineté numérique du continent.

La maîtrise des infrastructures, la protection des données et la disponibilité de solutions adaptées aux réalités africaines constituent aujourd’hui des enjeux stratégiques pour les États, les entreprises et les institutions.

« Avec PYRAMID BROWSER et PYRAMID MAIL, nous ne proposons pas seulement des outils : nous offrons aux Camerounais et aux Africains la maîtrise de leur infrastructure numérique », affirme Pyramid Africa.

Avec cette double ouverture, l’entreprise entend donc franchir un nouveau cap et contribuer à l’émergence d’une offre technologique locale capable de répondre aux besoins du grand public comme à ceux du monde professionnel.

Pyramid Browser et Pyramid Mail se présentent ainsi comme deux nouvelles briques d’un écosystème numérique camerounais qui ambitionne désormais de s’adresser à l’ensemble du continent africain.

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