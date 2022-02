Sélection du Cameroun : La nationalisation du banc de touche en débat :: CAMEROON

Prenant pour référence le sacre d’Aliou Cissé à la Can 2021 avec le Sénégal, certains analystes sportifs et entraineurs de football s’accordent sur le retour d’un coach-maison à la tête des Lions indomptables.

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (Can)de football 2021 il y a moins d’une semaine avec le Sénégal, Aliou Cissé entre dans le cercle des entraineurs nationaux ayant remporté le plus prestigieux trophée continental avec leurs sélections nationales de football. Si le technicien sénégalais n’est pas le seul coach, encore moins le premier à le faire (puisqu’avant lui, il y a eu Stephen Keshi de regretté mémoire avec le Nigeria en 2013, Hassan Shehata trois fois avec l’Egypte en 2006, 2008, 2010), le sacre d’Aliou Cissé avec les Lions de la Teranga parle beaucoup au Cameroun.

En effet, depuis la clôture de la Can 2021 dimanche dernier à Yaoundé, le débat sur la nationalisation est né ou alors a resurgi, puisqu’il en a existé par le passé. Certains analystes sportifs pensent qu’il est temps que les règnes de l’équipe nationale de football fanion du Cameroun soient confiés à un Camerounais. « La question de la nationalisation des bancs de touche des équipes africaines est plus que jamais à mettre sur la table. Car, lorsqu’on regarde les deux dernières éditions de la Can, on se rend compte que ce sont des entraineurs locaux qui ont remporté la compétition ».

Même en mettant un bémol, certains entraineurs partagent cet avis. « C’est la compétence pour moi qui compte. Si un poste est vacant et qu’il y a un appel à candidature, si un Camerounais répond aux critères définis, pourquoi ne pas lui confier le poste , et surtout, lui donner les coudées franches et les moyens pour réussir sa mission ? », s’interroge François Ngoumou, entraineur de football. Il faut dire que l’échec de résultats du sélectionneur national Antonio Conceiçao à la Can 2021 (malgré qu’il ait fait un parcours sans défaite notamment ponctué par 5 victoires et 2 matchs nuls) vient encore conforter cette idée des techniciens de foot camerounais. Sauf qu’ à côté d’eux, d’autres experts estiment que s’il faille mettre un nouvel homme à la tête des Lions indomptables, les décideurs devraient le faire après le tour de barrage qualificatif au mondial 2022 qui se tiendra en mars prochain.

« Se séparer du coach en moment n’est pas la solution », estime le Camerounais Patrick Mboma, consultant à Canal+ Sport. Toutefois, il est bon de savoir qu’aucun des cinq trophées remportés par la Cameroun en Coupe d’Afrique des nations de football seniors n’a été remporté par un entraineur national. La dernière en date porte l’estampille du Belge Hugo Broos. C’était en 2017 au Gabon.