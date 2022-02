MONDE ENTIER :: L’attribution du ballon d’or 2021 à Lionel Messi met le monde du foot en colère :: WORLD

Lionel Messi a présenté son septième Ballon d’or. La cérémonie s’est déroulée le 29 novembre 2021 au Théâtre du Châtelet. Cette première victoire sous les couleurs du PSG a toutefois suscité des remarques et mécontentements. La crédibilité de l'événement est aussi remise en question par bon nombre d’observateurs.

Un septième trophée

L’attaquant polyvalent et ailier droit du PSG a encore remporté le Ballon d’or cette année. L’annonce lui a même semblé inattendue. Lors de son discours, Lionel Messi a réitéré que le Ballon d’or 2020 devait revenir à Robert Lewandowski. En effet, l'événement a été annulé en raison de la pandémie de Covid19.

Des grands noms du football ont fait part de leur colère face à cet événement. Celui-ci a même suscité l’attention de la star de boxe, Tony Yoka . « Ce trophée ne mérite pas un crédit de ma part », confie Casillas. Toni Kroos, quant à lui, souligne que d’autres joueurs étaient meilleurs que La Pulga cette année.

Focus sur les matchs de 2021 de Lionel Messi

Lionel Messi a joué 9 matchs pour la saison 2021-2022, dont 1 but marqué et 3 passes décisives. Sa carrière au sein du PSG se résume à 14 matchs pour 6 buts au total. Avec ces résultats, La Pulga ne se sent pas qualifié pour recevoir le Ballon d’or 2021. Il aurait même voté pour Kylian Mbappé ou Neymar s’il avait pu.

D’après les experts du site betway , Messi a accompli des prouesses dont il est fier au sein du FC Barcelone. Toutefois, la saison de l’Argentin dans l’équipe du PSG le rend perplexe. Il reste néanmoins heureux de son septième trophée.

Le classement du Ballon d’or 2021

Voici un aperçu des 10 premiers joueurs dans le classement du Ballon d’or 2021 : Lionel Messi se tient à la tête de la liste avec 613 points. Il est suivi par Robert Lewandowski avec ses 580 points. À la troisième place se trouve le joueur de Chelsea Jorginho avec 460 points. La quatrième place est occupée par Karim Benzema avec 239 points. N’Golo Kanté quant à lui se trouve à la cinquième place avec 186 points.

Cristiano Ronaldo est à la sixième place avec 178 points. Mohamed Salah a eu 121 points, ce qui le place à la septième place. Kévin De Bruyne, avec 73 points, se trouve à la huitième place. À la neuvième place, Kylian Mbappé avec 58 points. Enfin, à la dixième position se trouve Gianluigi Donnarumma avec 36 points.