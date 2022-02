CAMEROUN :: LA CIVILISATION DES PHOTOS, DES IMAGES ET DES MÉDAILLES :: CAMEROON

Alors que le Peuple Camerounais attend de l'interminable règne de Paul BIYA, LA DÉMOCRATIE, LA LIBERTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT, ce dernier a réduit ses 40 années de règne à vendre à son Peuple chosifié, sa photo-portrait de jeunesse omniprésente, comme gage d'éligibilité de tous les bureaux, salons et espaces publics au modèle biyamerounais.

À l’image du personnage de Ferdinand OYONO dans son ouvrage, "LE VIEUX NÈGRE ET LA MÉDAILLE", le Cameroun hérite du régime BIYA, d'une civilisation du paraître, d'une culture de l'illusion et d’une société de vanités.

Chez BIYA, comme la photo fait le pouvoir, la représentation fait la réalité, la médaille fait le bonheur.

À la place des Écoles, des Hôpitaux, d'une vigoureuse politique économique, le Dictateur BIYA s'est résolu à vendre à son pays des paradis artificiels, des rêves stupides de grandeur, des MÉDAILLES.

Ainsi, l'investissement le plus significatif de l'ère BIYA vient d'être consacré à l'organisation d'une coupe d'Afrique des Nations. À l'image de ces Peuples qui ont déjà satisfait leurs besoins de nutrition, d'éducation, de santé et de Prospérité, BIYA a imaginé des stades pharaoniques pour ses rêves de grandeur, pour faire rêver un Peuple qui a simplement faim, qui veut se soigner, qui veut s'instruire... Il a choisi d'offrir une médaille ou une étoile supplémentaire au Cameroun. Organiser et Gagner la CAN fût son ultime projet pour son Peuple, sa grande réalisation.

À défaut d'être grand, riche, libre et fort, on se donne des airs de grandeur, de richesse, de force... On se pare des attributs de grands, de riches, de forts..., on échafaude des stades dont on n’achèvera jamais la construction, on boit des vins de riches, on essaye de gagner des médailles. Ici la photo vaut le réel, la médaille fait le bonheur.

Ça s'appelle la CIVILISATION DU FEY.

Inapte à apporter au Peuple Camerounais la Liberté, la Démocratie et la Prospérité, BIYA a décidé de le droguer. Incapable de donner à manger à un enfant qui a faim, on lui prescrit de se convaincre qu'il a mangé. La prolifération des Églises, des Bars et l'omnipotence du Sexe se chargent de réduire les plus coriaces, de les convaincre…

Comme la photo de BIYA - Président dans un bureau ou dans un salon suffit à convaincre le visiteur qu'on est du Pouvoir, qu'on a le pouvoir, on pense que la représentation du bonheur est en soi le bonheur. On triche, on ment, on vole, on emprisonne, on tue pour garantir l'efficacité de cette politique.