Suite à la diffusion d’une vidéo virale figurant des agapes dans une loge VIP du stade d’Olembe, où des bouteilles de champagne et de vins de grand luxe dont les prix oscillent entre 500.000 et 2 millions de Fcfa, l’on a tenté d’expliquer cela par un privilège accordé à des personnalités, se présentant comme originaires du Sud Cameroun, par des sponsors de la CAN.

J’ai par conséquent été à bonnes sources, m’étant posé les questions suivantes :

Samuel Eto’o et Fally Ipupa, présents dans une loge VIP au Stade Olembe, lors du match d’ouverture ont-ils bénéficié du même traitement ?

Roger Milla et différentes personnalités invitées, qui ne sont pas les moindres des VIP, ont-ils eu leur gobelets en plastique de champagne d’exception ?

Les officiels de la Confédération Africaine de Football ont-ils eu droit à des millésimes au cours des mi-temps où lors de différentes rencontres à Olembé et Japoma ?

Si ce traitement est d’usage au cours de la CAN, combien de bouteilles de ces grands crus et bulles à prix d’or ont été achetées sous forme de caisses ou de cartons pour la compétition dans notre pays où la situation socio-économique est difficile en ce mois de janvier pour les populations ?

Contactés, les responsables de Total Énergies, Tik Tok, Visa, Camair-Co, parmi les sponsors de la CAN 2022 affirment n’avoir engagé de telles dépenses ou avoir constitué des stocks de ces millésimes. Les loges n’ont, pour ce qui a été indiqué, pas été fournies en ces grands crus.

Dans notre République des privilèges, il faut enfin que les uns et les autres soient face à leurs responsabilités : boire le calice jusqu’à la lie et n’accuser aucun sponsor de ces turpitudes !