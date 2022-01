MONDE ENTIER :: LaLiga Santander lance le Trophée du Meilleur Africain à mi-saison :: WORLD

Cette initiative va permettre de célébrer les meilleurs joueurs du continent africain lors de la première partie de saison en LaLiga

Le football africain étant au centre de l’attention actuellement à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021 organisée au Cameroun, LaLiga rend hommage aux stars africaines de LaLiga en lançant le Trophée du Meilleur Africain à mi-saison en LaLiga Santander.

Ce nouveau prix souligne l’importance croissante et la valeur de la contribution des joueurs africains dans la croissance de LaLiga et il sera vraiment unique - puisque les fans choisiront le vainqueur.

Les supporters de football pourront voter sur les comptes de LaLiga sur les réseaux sociaux et choisir les stars africaines qui ont été les plus performantes à leurs yeux. Les fans qui voteront auront l’opportunité de remporter des prix fantastiques estampillés LaLiga et le joueur qui obtiendra le plus de votes sera désigné vainqueur du Trophée du Meilleur Africain à mi-saison en LaLiga Santander.

Certaines des plus grandes stars africaines de LaLiga représentent actuellement leurs pays au Cameroun.

Un des joueurs les plus importants en LaLiga cette saison est le gardien marocain Yassine “Bono” Bounou, qui a disputé 20 matches pour Sevilla en LaLiga et en Champions League. Il n’a concédé que 13 buts en 1800 minutes et a aidé Sevilla à se propulser à la deuxième place du classement en LaLiga.

Deux autres stars marocaines évoluent à Sevilla, en l’occurrence Munir El Haddadi et Youssef En-Nesyri. Ce dernier avait inscrit des triplés lors de deux matches consécutifs la saison dernière en LaLiga.

Une star marocaine qui explose cette saison en LaLiga est le grand espoir du FC Barcelona Abde Ezzalzouli. L’ailier blaugrana a débuté avec l’équipe première du Barça cette saison sous les ordres de l’entraîneur Xavi Hernandez et il est rapidement devenu un chouchou des supporters grâce à ses talents techniques.

L’attaquant nigérian des Super Eagles Samuel Chukwueze est de retour en forme cette saison avec Villarreal après avoir subi une longue blessure. Il est l’un des plus grands espoirs du continent africain. Cette saison, il évolue aux côtés de l’attaquant sénégalais Boulaye Dia à Villarreal.

De son côté, le milieu centrafricain Geoffrey Kondogbia est devenu un cadre pour l’Atlético de Madrid cette saison et il a récemment inscrit son premier but en LaLiga pour le club.

Le défenseur et vétéran togolais Djené Dakonam reste un pilier de Getafe, un leader de cette équipe avec déjà plus de 200 apparitions en LaLiga et une véritable aura.

Le milieu ghanéen des Black Stars Iddrisu Baba est remarquable cette saison avec le Real Mallorca qui effectue son retour dans l’élite.

Le milieu du Deportivo Alaves Mamadou Loum est un autre joueur qui brille cette saison en LaLiga et il est un membre de la sélection sénégalaise lors de la CAN 2021.

Les fans qui participeront au vote pour le Trophée du Meilleur Africain à mi-saison en LaLiga Santander auront une chance de remporter un des trois maillots officiels de LaLiga, dont celui du joueur qui sera sacré, mais aussi trois ballons officiels de LaLiga et deux lots de marchandises africaines de LaLiga.

« Les stars africaines de football ont apporté une vraie qualité et un grand divertissement à LaLiga depuis de nombreuses années, avec des joueurs comme Samuel Eto’o, Thomas N’kono, Seydou Keita, Frédéric Kanouté etMichael Essien qui ont eu un succès certain en Espagne. L’audience africaine de LaLiga ne cessant de croître et l’influence des joueurs de ce continent également, nous lançons le Trophée du Meilleur Africain à mi-saison en LaLiga Santander afin de célébrer l’immense contribution de l’Afrique à notre championnat. Nous encourageons les fans à participer et voter pour leurs stars favorites qui brillent cette saison en LaLiga, » explique Marcos Pelegrin, Managing Director de LaLiga en Afrique du Sud.