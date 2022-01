FRANCE :: LE GRAND BON DU PRESIDENT DE JUSTICE PLUS ET ANC DANS LA DIASPORA

En tournée en Europe depuis bientôt une semaine, Aboubakar Ousmane Mey de l’ONG Justice Plus et ANC multiplie des rencontres avec toute la classe politique camerounaise et acteurs principaux de la société civile.

Ses rencontres sont sans considérations communautaristes et non partisanes, il a rencontré les sympathisants de plusieurs formations politiques. Aperçu plusieurs fois au 16 e arrondissement il aurait rencontré il y a quelques jours le ministre Issa Tchiroma en convalescence à Paris.



Les rencontres ayant démarré en Belgique se poursuivent en France, ensuite sans doute l’Allemagne.

Cette offensive politique d’un fils très respecte du grand nord au sein de la diaspora laisse déjà couler beaucoup d’encres certains parlent d’un rôle réconciliateurs tandis que d’autres évoquent le positionnement politique.