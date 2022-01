CAMEROUN :: "Paul Biya à la croisée des chemins", de Renaud Dinguemnaial :: CAMEROON

Plaidoyer d’un auteur tchadien pour la paix au Cameroun

« Ndjoé bôt teke woum dja dé (Un grand homme n’est pas toujours célébré dans son village). » Le Président Paul Biya, patriarche Boulou qui connaît bien son dialecte, ses adages et ses tournures langagières, voudra bien nous corriger si notre traduction est approximative. En attendant, voici dans le même rayon une autre citation un peu plus explicite de Henri-Frédéric Amiel, mentionnée à juste titre dans le livre de Renaud Dinguemnaial : « On n’est jamais plus déprécié, plus suspecté, plus raillé que dans son propre pays. ».

Nous autres, Camerounais d’une certaine opinion, qui ne voyons pas toujours le bon côté des choses, qui aimons à dire que le verre est à moitié vide lorsqu’il est à moitié plein, pourrions être confondus en parcourant cet ouvrage de l’auteur tchadien Renaud Dinguemnaial. Quoi ! Notre pays où tout va de travers, serait-ce le même dont on parle avec autant de grâce ; se pourrait-il que le Cameroun, vu de l’extérieur, puisse aussi susciter de l’admiration, de l’envie même ?

Wandaful !... La preuve concrète et palpable avec ce bel opus de Renaud Dinguemnaial, le plus Camerounais des Tchadiens. Un amour de petit essai agrémenté d’anecdotes croustillantes qui ne vous laisseront pas indifférent. L’ouvrage se lit avec le sourire en coin, à mesure qu’on avance au fil des pages, sans que pour autant la gravité de la thématique ne tourne au comique.



Il est toujours bon de savoir ce que le voisin pense de nous, quand il veut bien condescendre à nous livrer ses sentiments dans une langue autre que le normand. C’est tout l’intérêt de cet ouvrage, qui il faut bien le reconnaître, sur le plan scientifique, n’a pas la prétention de nous apprendre plus que nous n’en savons déjà sur l’Histoire de notre pays, sur la longue et illustre carrière politique du Président Paul Biya, sur les troubles sécuritaires auxquels le Cameroun, pendant longtemps havre de paix et modèle de stabilité dans la Sous-Région, doit faire face depuis environ une décennie. Sans parler de l’impact très lourd de l’effort de guerre sur l’économie…



« Résilience », le mot nous avait été enseigné par le Président Biya dans un discours ; Résilience encore, chers frères et sœurs dans la Patrie, ensemble, tous unis, bango-bango, nous pouvons, nous allons y arriver ! Ce n’est pas un optimisme béat, c’est une volonté de paix, un désir très fort de retour à la normale. C’est l’espoir qui veut ça, et c’est justement avec un sentiment d’espoir que l’on sort du livre de Renaud Dinguemnaial : « Crises sécuritaire et sécessionniste : Paul Biya à la croisée des chemins ».



Toutefois, Renaud Dinguemnaial n’est pas qu’un doux rêveur. Il sait que la paix, cette épouse paisible et aimante qui sait se montrer fidèle et douce, peut aussi, lorsqu’elle nous a quitté pour cause de maltraitance, s’avérer très, mais alors très-très difficile à convaincre de revenir à la maison. On n’irait pas jusqu’à dire que Renaud Dinguemnaial suggère quelque solution inédite dans son ouvrage, il se contente de constater, dans le cas de la crise anglophone en tout cas, qu’il y a une main tendue, des actes et des mesures concrets de la part du gouvernement ; des concessions qui en toute vraisemblance sont encore jugées insuffisantes par l’autre partie, qui, pour des raisons qui peuvent paraître légitimes vues sous un certain angle, estime avoir été lésée depuis toujours par la partie francophone.

Mais « l’homme-lion », ainsi qu’aime à le nommer Renaud Dinguemnaial dans son ouvrage, reste ferme : il est prêt à négocier sur tout, sauf… sur la forme de l’Etat ! Pour le Président Biya, il n’est pas dans l’ordre du possible d’oser seulement envisager autour d’une table de négociations le retour au fédéralisme, moins encore l’amputation du territoire camerounais tel qu’il se présente aujourd’hui sur la mappemonde, au profit de la création d’un Etat sécessionniste. « Céder sur les petites choses, mais jamais sur les grandes. » : Monsieur Biya a dû lire au moins sept fois dans sa vie le stratège chinois, Sun Tzu.



Dinguemnaial rapporte dans son ouvrage que le Premier Ministre, Joseph Dion Gute s’est rendu sur place à Bamenda pour un séjour de deux semaines, sur ordre exprès du Président de la République, pour porter le message de paix aux populations locales, dialoguer avec les chefs traditionnels et les leaders d’opinion, indépendamment de leur appartenance politique. Il y a eu aussi le grand dialogue national, en octobre 2019 à Yaoundé ; auparavant, il y a eu la création, par Décret présidentiel, le 23 janvier 2017, de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; il y a eu la nomination des ressortissants de la région anglophone à des grands postes stratégiques, aussi bien dans l’armée que dans l’administration et les entreprises parapubliques ; il y a eu tout une batterie de mesures conciliatrices énumérées par l’auteur tchadien dans son livre. La mayo n’a toujours pas pris.

C’est pourquoi Dinguemnaial pense en dernier ressort qu’un séjour du Président Biya dans le NOSO pourrait peut-être envoyer un signal fort, amical, fraternel, pacificateur en fin de compte, qui pourrait contribuer à apaiser les aigris et confondre les velléités des sécessionnistes. Mais alors… oserait-il ? Oserait-il comme il l’a fait à Douala au plus fort des émeutes dans les années 90 ; se rendre là-bas aujourd’hui, et dire la tête haute, le ton fraternel cependant du quémandeur de paix : « Me voici à Bamenda ; me voici donc à Bamenda… ». Wait and see. Ce n’est pas un défi, c’est un souhait, pour la paix.



La guerre contre la secte islamiste Boko Haram, car c’en était une, asymétrique peut-être, mais c’en était une, elle a été déclarée par Paul Biya lui-même en personne en mondovision, c’était en 2015 à Paris, en marge d’un sommet extraordinaire ; la guerre contre Boko Haram, disions-nous, présente un schéma particulier, comme l’a précisé le Président Paul Biya dans un discours dont un extrait est rapporté dans l’ouvrage de Renaud Dinguemnaial : « la guerre à mener n’est aucunement une croisade contre l’islam ou un épisode d’une quelconque guerre des civilisations…

La réalité est simple. Il y a d’un côté, le nôtre, les tenants d’une société moderne et tolérante, garantissant l’exercice des droits de l’homme, dont ceux des religions, ainsi que la démocratie représentative. Et de l’autre côté, c’est-à-dire du côté de Boko Haram et des mouvements qui lui ressemblent, il y a les partisans d’une société obscurantiste et tyrannique sans considération aucune de la dignité humaine. Vous en conviendrez avec moi, il y a une totale incompatibilité entre ces deux modèles de sociétés. Et partant, une totale impossibilité de compromis. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. »



Aujourd’hui, pour l’auteur tchadien, la secte islamiste Boko Haram a été défaite au Cameroun, avec l’aide considérable des valeureux soldats venus en renfort du côté de chez Toumaï, aux frais du trésor tchadien – en tenir compte. On lit dans le livre : « [Idriss Déby], le « grand boss du Sahel » comme aimait à l’appeler Jeune Afrique, avait ainsi donné le ton à un contingent de 2.000 soldats dotés de 400 véhicules militaires constitués des chars de combat, des autosblindées, des Pick-up et des hélicoptères pour aller en renfort au pays de Paul Biya combattre, au besoin jusqu’au sacrifice suprême, la nébuleuse Boko Haram. Cette solidarité agissante était perçue par le peuple tchadien, dans son immense majorité, comme un devoir fraternel. »

Pas moins de 70 soldats tchadiens environ sont tombés en héros pour la paix et la défense de l’intégrité territoriale de notre cher et beau pays, le Cameroun. Plus de 400 autres ont été grièvement blessés sous le feu de l’ennemi. Frères d’armes, frères de sang !

C’est peut-être ici l’occasion de le dire à M. Dinguemnaial et à ses concitoyens : si au Tchad le Président Paul Biya peut paraître un bon dirigeant imbu de sagesse et de tact, grand diplomate et fin stratège politique, comme il vous a plu de l’affirmer preuves à l’appui dans votre ouvrage, même si certains parmi ses compatriotes pensent tout le contraire, nous aussi, au Cameroun, nous sommes nombreux qui admirions Idriss Déby Itno, pour sa bravoure, son franc-parler, son charisme à la Vladimir Poutine, son engagement sans faille pour les causes chères à la Sous-Région et à l’Afrique en général. Et même que son accent était empreint d’un certain charme ; c’est sûr, les dames devaient aimer l’entendre parler. Une poigne d’acier dans un gant de velours. Puisse son âme reposer en paix. Nous n’oublierons pas…



Le volet économique n’est pas en reste dans le livre de Renaud Dinguemnaial. Comme cela pouvait être prévisible, l’économie camerounaise est mise à mal, aussi bien par la conjoncture internationale que par les divers conflits armés, qu’il faut financer. L’Etat ratisse large pour élargir justement l’assiette fiscale. Les populations en pâtissent. Comme on dit, l’argent c’est le nerf de la guerre. Aux dernières nouvelles, il paraît que les impôts s’inviteront bientôt dans nos tontines, dans les villages et les sous-quartiers (15%). C’est dur. Renaud Dinguemnaial ne manque cependant pas de relever avec regret qu’en 2020, le budget du Cameroun est tombé de 260 milliards par rapport à l’année précédente, malgré la politique expansionniste du système fiscal. « Rigueur dans la gestion », environ quarante ans après le lâcher du slogan, il faut encore, toujours et encore, surveiller son portefeuille, retrousser les manches, serrer la ceinture.

Dans ces conditions, s’interroge l’auteur, les « grandes ambitions » du Président Paul Biya, parmi lesquelles l’émergence en 2035, sont-elles réalisables ? Pas évident, dans un contexte aussi difficile. Encore que les détourneurs de deniers publics qui se servent en milliards dans les caisses de l’Etat semblent ne pas être dissuadés par les multiples mesures de répression enclenchées par le premier magistrat du pays. Parmi ces mesures, la mise sur pied de divers organismes, dont la CONAC, l’ANIF, le CONSUPE, « le Tribunal Criminel Spécial (TCS) [qui] pour sa part a déjà recouvré plus de 4.088 milliards de FCFA depuis sa création en 2012 » – avec les félicitations N’djamenoises de M. Dinguemnaial ! Peut-être verrons-nous finalement le bout du tunnel, avec un peu plus d’efforts. Courage. Résilience.



Une chose est sûre, la motivation de Renaud Dinguemnaial lorsqu’il décide d’écrire cette « lettre d’amour » aux Camerounais ne saurait être qu’affective. Oui, ce n’est que vrai, il a épousé une Camerounaise, qu’il adore ; oui, il a grandi et fait ses classes à Garoua ; oui, il a beaucoup d’admiration pour le dynamisme des Camerounais, leur ardeur au travail, l’efficacité et l’organisation de leur administration, qui pour lui devrait inspirer les autorités et les fonctionnaires de son pays ; oui encore, les universités camerounaises sont bien structurées et dispensent mieux le savoir et la science que celles de son pays, la preuve, des dizaines de milliers d’étudiants tchadiens y sont affiliés… Bref, Renaud, notre beau, nous aime. Il aime le Cameroun et même qu’il passe assez souvent ses vacances à Kribi, où il profite pour méditer tranquille sur la côte qui abrite les vannes du pétrole qui arrive de son pays, de son village natal précisément, Doba, qui jusqu’ici n’a toujours pas bénéficié des retombées de l’or noir exploité sur son sol. Une situation injuste que regrette amèrement M. Dinguemnaial.



Renaud, notre beau-frère et fils nous aime, mais en réalité il y a d’autres raisons qui pourraient justifier la crainte d’un tchadien, d’un intellectuel tchadien, à voir les choses se dégrader au Cameroun. Renaud l’admet dans son ouvrage, qu’il a souvent « la chair de poule », lorsqu’il entend certains leaders d’opinion camerounais inciter les populations à la révolte dans les débats télévisés du dimanche au Cameroun, qu’il suit de près depuis N’djamena. Car si les choses s’embrasaient au Cameroun, forcément le Tchad en subirait gravement les conséquences. Le pétrole du Tchad, dont dépend en grande partie son économie, est exporté depuis la côte camerounaise, à Kribi, où il arrive tuyauté depuis la terre de Toumaï dans un pipeline de 1070 kilomètres. Mais encore, le port de Douala est le passage obligé des marchandises et autres biens de consommation importés ou exportés par les opérateurs économiques tchadiens.



Le Cameroun est en outre la locomotive des pays de la CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale), avantagé en cela par sa position géographique (ouverture à la mer), ses 1500 kilomètres de frontière commune avec la première économie du Continent (le Nigéria), dont la population estimée à plus de 200 millions d’habitants constitue un immense marché pour les produits camerounais. Toujours en comparaison avec ses voisins de la Sous-Région, le Cameroun tire aussi avantage de sa démographie considérable, plus de 23 millions d’âmes sur un total d’environ 50 millions réparties entre les pays de la CEEAC (d’après les sources de Renaud Dinguemnaial). C’est aussi le grenier d’Afrique centrale, avec une production agricole qui alimente de même les pays voisins. Son potentiel minier est considérable, ses richesses naturelles nombreuses, diverses et variées, du fait justement de sa variation géographique qui lui vaut le surnom « Afrique en miniature », même si M. Dinguemnaial pense qu’il nous manque le désert, que le Tchad peut se targuer d’avoir.

Sur le plan humain, le dynamisme des Camerounais, laborieux dans les champs, les usines et les marchés, peut être regardé comme un exemple dans la Sous-Région ; ses richissimes hommes d’affaires sont les plus fortunés d’Afrique francophone, et ses cerveaux intellectuels ne sont pas des moindres. C’est en considération de tout ceci, on l’imagine, bien au-delà de la dimension fraternelle, que Renaud Dinguemnaial a cru bon d’écrire ce livre, comme un plaidoyer pour un retour à la paix au Cameroun, notre cher et beau pays.



L’ouvrage comme on l’a dit ne prétend pas être une référence en la matière. Ceux qui aiment aller en profondeur des choses pourraient sans doute le trouver superficiel, pas tout à fait à la mesure de son intitulé. C’est peut-être voulu, pour une lecture digeste et facile. Les sujets sont traités avec une certaine légèreté de plume qui a quelquefois tendance à laisser le lecteur gourmand inassouvi, lorsqu’ils ne sont pas tout simplement omis. Les troubles à l’Est, par exemple, avec les enlèvements à répétitions et autres exactions perpétrés par les bandes armées venues de la Centrafrique voisine, occasionnant ainsi un troisième front pour l’armée camerounaise, ne sont pas évoqués dans le livre.

La grève de février 2008, avec ses émeutes incendiaires que certains ont qualifiées d’émeutes de la faim, un chapitre tout aussi important dans la carrière politique du Président Biya, n’aurait de même pas attiré l’attention de Renaud Dinguemnaial. On pourrait en citer davantage (des omissions), avant de remarquer pour finir une présence assez récurrente de coquilles qui gagneraient à être nettoyées, en vue de la deuxième édition du livre annoncée pour les prochains délais. Un bel ouvrage somme toute qui mériterait d’être porté à l’attention de S.E. Paul Biya, Président de la République du Cameroun… (disons-le encore, à haute et intelligible voix :) notre cher et beau pays !



Renaud Dinguemnaial est journaliste de formation, spécialiste en Management Stratégique et Communication. Il est passionné de Belles-Lettres et auteur de plusieurs livres. En 2016, il a été membre du Jury du GPAL (Grands Prix des Associations Littéraires).