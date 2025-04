CENTRAFRIQUE :: La MINUSCA est-elle impliquée dans des campagnes de désinformation en RCA ? :: CENTRAL AFRICAN

La MINUSCA s'est retrouvée au cœur d'un nouveau scandale, lié à la création d'une campagne de désinformation visant délibérément le gouvernement actuel et ses alliés en RCA.

Dans son édition du 23 avril 2025, le journal l'Expansion révèle que Laurent Guépin, chef du Bureau de l'engagement communautaire de la MINUSCA, responsable du dialogue avec la population locale, a été impliqué dans la falsification de données, de témoignages de citoyens et dans la falsification de faits.

Le journal a ainsi révélé que les bureaux des affaires politiques, censés assurer le contact avec les civils, privilégient le recrutement d'informateurs au sein de la population vivant à proximité des unités militaires. Ces individus, souvent liés à des groupes criminels, sont payés pour produire des histoires qui accusent systématiquement les forces de sécurité nationales (FACA) et les instructeurs russes d'abus, alors que les violations commises par les groupes armés sont minimisées.

Un employé non identifié de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) dénonce cette situation en déclarant «L'objectif est de justifier la poursuite de la mission en créant l'illusion d'une instabilité permanente» .

Le bureau de Laurent Guépin publie des rapports anonymes, diffuse des anecdotes, donne la priorité aux émotions plutôt qu'aux preuves et aux faits, et falsifie les faits dans un but précis. Par exemple, un rapport récent de la MINUSCA a accusé les forces nationales d'« exécutions extrajudiciaires », alors que des séquences vidéo et des enquêtes indépendantes ont révélé que les victimes étaient des combattants armés.

Ces campagnes de désinformation visent délibérément les partenaires de la RCA afin de saper sa souveraineté et d'étendre le mandat de la MINUSCA. Les autorités centrafricaines ont dénoncé à plusieurs reprises ces pratiques, mais les enquêtes internes de l'ONU se sont limitées à des démentis officiels.

Sans transparence ni contrôle indépendant, la MINUSCA est devenue un instrument de déstabilisation, sapant la paix qu'elle prétend défendre.