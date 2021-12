UBA Cameroun nommée « Banque de l’année 2021 » par le prestigieux magazine The Banker :: CAMEROON

Le magazine The Banker, publication du Financial Times, un quotidien économique et financier britannique, vient de décerner à UBA Cameroun le prix de la « Banque de l’année ». Une fois de plus, la banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, réaffirme sa position de leadership en Afrique avec cette nouvelle reconnaissance mondiale de Banque africaine de l’année 2021.

La forte performance financière du Groupe UBA, l’excellence de son service à la clientèle et son implication permanente dans l’accélération de la croissance économique sur le continent sont entre autres les critères qui ont conduit à la désignation du Groupe UBA comme meilleure banque au Nigeria et dans 12 de ses filiales africaines. UBA Nigeria Plc, UBA Bénin, UBA Burkina Faso, UBA Cameroun, UBA Tchad, UBA Congo Brazzaville, UBA Côte d’Ivoire, UBA Gabon, UBA Guinée, UBA Liberia, UBA Sénégal, UBA Sierra Leone et UBA Zambie sont toutes arrivées en tête des résultats pour la désignation de la meilleure banque dans les pays d’opération respectifs.

Lors de la cérémonie virtuelle de récompense tenue ce 1er décembre 2021, le rédacteur en chef du magazine The Banker pour le Moyen-Orient et l’Afrique, John Everington, a indiqué qu’un processus analytique rigoureux et méticuleux est exécuté chaque année pour le Prix de la Banque de l’année, et pour chaque candidature, les aspects d’indépendance, d’autorité et d’intégrité de l’institution sont passés au peigne fin.

« De nombreuses banques africaines ont fait bonne impression aux juges cette année, mais le gagnant du prix de la Banque de l’année pour l’Afrique, le Groupe UBA, au vu d’un large spectre de critères objectifs, a fait l’unanimité. Selon Everington, « UBA s’est démarquée par des performances financières exceptionnelles dans la plupart de ses segments de marché ».

Le Directeur Général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, qui s’est réjoui de cette reconnaissance du magazine The Banker, a déclaré « Je ne le dirais jamais assez, chez UBA, bien faire les choses est une exigence. Gagner 14 récompenses, 13 dans nos filiales et une récompense continentale en Afrique, quel exploit pour nous. »

Et le DG du Groupe UBA d’ajouter « Ces récompenses viennent consolider notre position de leader en Afrique et nous continuerons nos efforts de création de valeur supérieure pour toutes nos parties prenantes. »

S’exprimant à la suite de l’annonce de la sélection de sa filiale, le Directeur Général d’UBA Cameroun, Jude ANELE, a souligné « Cette récompense est le fruit d’une performance financière exceptionnelle et du développement continu de produits et services digitaux innovants. Au courant de l’exercice 2020, la filiale a enregistré une évolution de l’ordre de 20 % de sa position de capital de catégorie 1, dans la continuité des évolutions amorcées au cours des deux dernières années. Ce prix récompense en outre les efforts de focalisation et de résilience de l’ensemble du personnel. Enfin, comment ne pas exprimer notre gratitude à nos précieux clients qui continuent de faire confiance à nos produits et services. »

Depuis 1926, le prix de la Banque de l’année récompense les meilleures banques à l’échelle internationale et est considéré comme la norme sectorielle de l’excellence bancaire. L’édition 2021 met en exergue les institutions qui se sont distinguées par leurs performances, leurs initiatives stratégiques et surtout, leurs réponses à la pandémie de la Covid-19.

Le magazine The Banker est une publication du Financial Times - un journal économique et financier existant depuis 1888. Il est l’ultime référence dans le secteur bancaire international pour les décideurs de haut niveau.

United Bank for Africa Plc est l’institution financière panafricaine leader, offrant des services bancaires à quelque vingt-cinq millions de clients à travers plus de 1 000 agences et points de services dans 20 pays africains. Le Groupe bancaire opère également aux États-Unis d’Amérique, au Royaume Uni et en France.

La filiale camerounaise du Groupe UBA lance ses opérations en 2007 et compte à ce jour 19 agences dans sept régions du pays.