CAMEROUN :: Vox Pop : Quel regard portez-vous sur cette manière de séquestrer un homme politique ? :: CAMEROON

Jean-Baptiste Atemengue, maire Rdpc de Ngoumou : "Nous savons que M. Kamto est un récidiviste"

J’ai suivi cette affaire mercredi dernier dans les journaux télévisés. Je pense que le Pr. Maurice Kamto a souvent été libre de ses mouvements au Cameroun. C’est la présence de la foule sur la voie publique, qui a suscité des inquiétudes et qui a visiblement entraîné la mobilisation des autorités administratives et des forces du maintien l'ordre. C'est la raison pour laquelle, le Pr. Maurice Kamto s’est retrouvé dans cette situation. Lorsqu’il est dans sa résidence à Yaoundé, il n'est pas autant surveillé. Mais, s’il se déplace et que les forces du maintien de l'ordre lui interdisent un lieu, c’est qu’il y a un problème, surtout que nous savons que Monsieur Kamto est un récidiviste en la matière.

Vous connaissez son histoire depuis 2018. Il a même passé un séjour en prison avec ses camarades pour les mêmes motifs. La présence des forces du maintien de l'ordre devant son hôtel permet d’empêcher toute manifestation publique non autorisée. J'ai cru entendre qu'il venait à la dédicace de ses ouvrages dans un lieu public et il n'a pas déclaré une manifestation publique. Il est nécessaire pour l’autorité administrative de préserver l'ordre public.

Cyrille Sam Baka, membre de l’Afp : « C’est incompréhensible »

Bloquer un leader politique, au lieu de l’encadrer est tout simplement incompréhensible. Ça n’a pas de sens. Cet acte ressemble à une séquestration. Nous cherchons encore à comprendre ce qu'il se passe et qui pourrait pousser des gens à poser ce type d’acte. Je pense qu’il faudrait qu’il y ait un précédent. Nous le ne voyons malheureusement pas ce précédent, parce que la veille, il était dans son quartier général et a visité ses camarades à la prison centrale. Le jour où on militarise tout, c’est cette journée où il doit faire la dédicace pour ses ouvrages. Il était à Douala pour une rencontre littéraire, pas pour autre chose. Jusqu’à preuve de contraire, personne ne peut démontrer le contraire.