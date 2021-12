CAMEROUN :: Élection à la Fécafoot : Justin Tagouh fait alliance avec Samuel Eto’o :: CAMEROON

L’annonce a été faite à travers une correspondance adressée à l’Assemblée générale par l’ancien président de Bamboutos de Mbouda.

C’est à une période préélectorale à rebondissements que l’on est en train de vivre à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). L’on venait juste d’atteindre le cap de sept candidats après le droit fait à la requête d’Emmanuel Maboang Kessak avant-hier, que le nombre est revenu à six le lendemain, avec le désistement de Justin Tagouh. Il ne s’est pas seulement désisté pour laisser le vide. Justin Tagouh s’est adressé à tous les membres de l’Assemblée générale de la Fécafoot.

« Après échanges et pourparlers républicains avec mon frère le candidat Eto’o Fils Samuel, nous avons librement décidé d’unir nos forces pour l’intérêt supérieur du football camerounais, à qui nous devons donner toute sa grandeur ; partageant une vision commune avec Eto’o Fils Samuel sur les différents aspects du football du développement et du redressement du football camerounais, j’invite tous les acteurs délégués votants à s’approprier son programme pour la Fécafoot ; j’appelle solennellement, sportivement, fraternellement et de façon républicaine les 76 délégués à voter le candidat Eto’o Fils Samuel, le 11 décembre 2021 lors de l’Assemblée générale élective », écrit Justin Tagouh.

L’alliance vient ainsi d’être tissée et Justin Tagouh motive sa décision : « Il (Eto’o, NDLR) est un digne et honorable fils de notre République ; un acteur majeur de notre mouvement qui dispose de l’humilité nécessaire actuellement pour fédérer toutes les compétences et énergies ; avec notre soutien personnel et le vôtre, il saura trouver la sagesse pour taire toutes les querelles qui détruisent notre fédération depuis plus d’une décennie déjà », soutient-il.

Justin Tagouh n’est pas un néophyte dans les arcanes du football camerounais. Il précise bien avoir fait déjà un travail de fond avec ses équipes auprès des acteurs nationaux et internationaux du football camerounais. Et selon certains observateurs, ce n’est qu’un début. D’autres candidats vont probablement suivre l’exemple de Justin Tagouh en faveur de Samuel Eto’o. Sont encore en lice, Jean Crépin Nyamsi, Zacharie Wandja, Jules Denis Onana et Emmanuel Maboang Kessak. Après Justin Tagouh, à qui le tour en faveur de Samuel Eto’o ? Pas Maboang Kessak en tout cas. Lui qui, comme en 2018, avait déjà prévenu qu’il ira jusqu’au bout.