CAMEROUN :: Stade d'Olembé : Le jour dit ! :: CAMEROON

La date de livraison de cette arène confirmée par Magil construction est fixée ce 30 novembre.

Conformément au délai fixé par l’entreprise adjudicataire des travaux, c’est ce mardi 30 novembre que le stade d’Olembé doit être livré. Juste de retour du Caire en Égypte où il a pris part aux travaux de l’assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), le ministre des Sports et de l’Éducation, Narcisse Mouelle Kombi, a filé sur le site du chantier pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

De cette énième descente du patron des sports, l’on retient «la forte mobilisation des équipes, 24h24, l’aménagement des espaces verts dont les plants ensemencés recouvrent progressivement toutes les surfaces en terre, la finalisation des escaliers de l’entrée VIP et de ses parkings, la pose des écailles de pangolins, les tests de qualité du son et des lumières, etc. », a écrit le président du Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2021 (COCAN) sur sa page Facebook.

S’il est incertain que le stade d’Olembé sera réceptionné ce 30 novembre, il faut dire qu’il est clair que les travaux ne seront pas terminés à 100% ce jour. Pour rappel, c’est cette arène qui est censée accueillir non seulement les cérémonies d’ouverture et de clôture de la CAN 2021 (prévue du 9 janvier au 6 février prochain) mais aussi des matches de la poule A lors de celle compétition.

Il faut également dire qu’à l’issue de son dernier passage sur le site des travaux en septembre dernier, le président de la CAF avait promis revenir lors de la réception de cette infrastructure sportive. Patrice Motsepe sera-t-il donc dans nos murs ce mardi ? Rien ne le présage jusque-là.