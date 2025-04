CAMEROUN :: Bangangté : incarcéré à la compagnie de gendarmerie, ce militant du Rdpc est libre :: CAMEROON

Cette incarcération faisait suite aux événements déroulés le 24 mars dernier lors de la célébration des 40 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rpdc), parti au pouvoir au Cameroun.

La nouvelle a retenti telle une météorite, mieux, tout le monde croyait à un « poisson d’avril ». Que non. De sources dignes de foi, l’information est belle et bien avérée.

Parti pour une audition à la Compagnie de gendarmerie de Bangangté le 1er avril, l’enseignant de profession et de carrière, Jean Paul Kemadjou, et militant « convaincu et convaincant du Rdpc », n’avait plus vu son épouse et ses enfants jusqu’à hier soir où il recouvre sa liberté.

Il est accusé de coups et blessures sur un homme, un certain Simplice Mvondo qui dit partout être très proche de la présidente de section Rdpc Ndé-Nord, Célestine Ketcha Courtés, par ailleurs ministre de l’Habitat et du développement urbain (Minhdu), et des témoins disent qu’il est venu déposer la plainte à bord d’un véhicule immatriculé CA du Minhdu. Après l'audition, les sources proches du dossier renseignent que le procureur de la République avait instruit de le garder dans la cellule avant de se raviser.

Les faits remontent le 24 mars dernier, au cours de la célébration du 40e anniversaire du Rdpc. Le nommé Mvondo, étiqueté gros bras était parmi d’autres qui empêchaient les militants d’accéder à la salle de la maison du parti de Bangangté. « Nous tenions à célébrer notre champion, SE Paul Biya et des gens sans tenue du parti nous empêchaient. Ce monsieur qui est handicapé des membres inférieurs a engagé la bagarre en scandant qu’il a la ministre avec lui et qu’il n’a peur de rien. Le nommé Kemadjou s’est retrouvé en train d’être rué de coups de poings et d’autres sont venus déchirer le T-shirt estampillé à la photo de Paul Biya et le logo de la mairie de Bangangté. Il s’est défendu comme il pouvait pour sortir des griffes de ses agresseurs », explique un témoin de la scène. Il ajoute que « grande a été ma surprise quand le nommé Mvondo s’est retrouvé à l’hôpital pour faire le certificat médical alors que c’est eux avec ses amis sans tenue qui ont commencé les hostilités ».

Pour nombre de militants de cette section, « cette tendance à vouloir intimider les militants va nous créer de graves soucis avec l’élection présidentielle qui approche. S’ils disent travailler pour le chef de l’Etat, comment peut-on expliquer cette manière de monter les non militants contre les militants » ?

Dans la foulée, les mêmes sources disent qu'une plainte du mis en cause a été déposée contre le nommé Mvondo. Dans une note intitulée « mise au point », la présidente de section Rdpc Ndé-Nord avait un narratif différent de celui raconté par le témoin de la bagarre entre les sieurs Kemadjou et Mvondo. « Depuis l’arrivée de la présidente, nous vivons des choses que nous n’avons pas vécues avec ces prédécesseurs », s’offusque un président de sous-section.