Jeux de hasard : Ngoh Ngoh et Atanga Nji à couteaux tirés pour 600 milliards FCFA

Un nouvel épisode épique s'est ouvert entre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand NGOH NGOH ( SG/PR), et Paul ATANGA NJI, le ministre de l'Administration territoriale ( Minat).

Paul ATANGA NJI a décidé de ne pas se soumettre aux injonctions de Ferdinand NGOH NGOH. défiance clairement assumé d’un autre membre du gouvernement à l’encontre du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand NGOH NGOH. Les deux hommes sont pourtant réputés être de grands amis, le Minat étant décrit comme l'homme des sales besognes politiques du SG/PR, notamment contre l'opposition.

Le 22 janvier 2025, Paul ATANGA NJI adresse aux sociétés de téléphonie mobile une correspondance portant sur la

« mise en place d'un système de centralisation et de surveillance des jeux en ligne.». Dabs cette lettre, il précise que :

« dans le cadre de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard, le Ministère de l'Administration Territoriale, administration en charge des jeux, a décidé de mettre sur pied un système de contrôle pour mieux suivre les opérateurs dans ce secteur. A cet égard, Le partenaire la société INTOUCH Cameroun, dont le siège est à Douala, a été retenu par l'Administration. De ce fait, toutes les opérations liées au rechargement et au déchargement des comptes des joueurs en ligne devront exclusivement passer par l'intégrateur technique ci-dessus désigné, à compter du 30 janvier 2025 ».

Mais secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand NGOH NGOH ne pense pas comme Paul ATANGA NJI. Dans une correspondance datée du 6 février 2025, le SG/PR rappelle au Minat que depuis juillet 2024, le président de la République, Paul Biya a donné son accord pour le partenaire N-SOFT dans le cadre de la « captation automatique des chiffres d'affaires des entreprises de l'économie numérique, y compris celles des jeux d'argent et de hasard, tel que proposé par le MINFI.»

Paul Atanga NJI, désobéissant aux instructions du SGPR sur proposition du ministre des Finances, Louis Paul MOTAZE, a choisi dans des conditions décrites comme non transparentes, la société INTOUCH. D'autre part, Ferdinand NGOH NGOH rappelle à Paul Atanga NJI que

: « la compétence du MINAT en matière de jeux se limite au contróle de l'application des lois et régiments en ce domaine, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 23 janvier 2019 portant organisation de ce département ministériel. Cette compétence, d'ordre général, ne s'étend pas aux questions spécifiques d'assiette, d'émission et de recouvrement des impots et taxes, lesquelles relèvent da MINFl en vertu de l'article 131 (1) du décret du 28 février 2013 portant organisation de ce ministère.»

Toutefois, Paul Atanga NJI ne s’exécute pas, et ne conçoit pas les choses comme Ferdinand NGOH NGOH. La société ( INTOUCH) au capital social de 1 million Fcfa va voir transiter chez elle 600 à 700 milliards Fcfa. Une somme d'argent astronomique. Mieux encore, cette société va garder l’argent pendant près d’une semaine. 7% de cette somme doit être reversée au MINAT qui aux dites des experts, n’a aucune compétence dans le domaine.

Devant le refus de Paul Atanga NJI de s'exécuter,, Ferdinand NGOH NGOH, dans une correspondance émise ce 18 mars 2025 au ministre des Postes et Télécommunications, Minette LIBOM LI LIKENG dont Paul ATANGA NJI s'en fout éperdument en ignorant ses multiples invitations à prendre part aux réunions de concertation, reste dur dans ses positions contre Ferdinand NGOH NGOH.

Le SG/PR demande en effet à Minette LIBOM LI LIKENG de « prendre les dispositions nécessaires à la reprise sereine des activités des opérateurs du secteur des jeux, sans aucune intermédiation de l'entreprise INTOUCH.»

A y voir clair, Ferdinand NGOH NGOH met en branle la machine administrative pour évincer son ami Paul ATANGA NJI de la gestion du pactole de 600 milliards francs CFA des jeux en ligne.