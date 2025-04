Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), encourage Monsieur le Ministre des relations extérieures au sujet de l’encadrement de la diaspora, au moyens d’une stratégie structurante et surtout proactive.

L’intégralité de sa lettre en dessous

PROJET D’ENCADREMENT DE LA DIASPORA CAMEROUNAISE ENCOURAGEMENTS

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mon attachement convivial et professionnel, et de saisir cette occasion, pour vous exprimer ma joie au regard des annonces que vous avez faites, concernant l’encadrement de la diaspora, au moyens d’une stratégie structurante et surtout proactive.

En suivant l’annonce, nous sommes en effet nombreux, au pays et à travers le monde, à espérer que cette fois, les lignes vont réellement et effectivement bouger, dans les rapports de l’Etat camerounais avec les compatriote expatriés ou exilés, selon les cas.

A un moment où des images d’une insoutenable consternation et humiliation, mêlées de violences de toutes natures, ont gravement mis à mal notre fierté, notre crédibilité voire notre vivre ensemble, la démarche constitue à n’en pas douter, une première étape dans les diverses réponses souhaitées ou recommandées de longue date. Rien ne saurait justifier le sang versé de notre ambassadeur au royaume de Belgique, mais tout laisse penser, que nous partageons les torts du plus bas au plus haut niveau dans l’émergence et la mise en exergue de tels débordements. Mettre en cause des tribus ou des formations politiques, ne nous avanceront jamais et ne nous aiderons pas à restituer et à généraliser le sentiment national jadis si fort, si cohérent, si intègre et si impersonnel.

Le gouvernement de la république doit aller plus loin dans sa stratégie. Il ne faudrait pas hésiter à innover positivement. Je pense à l’épineux problème de la double nationalité, ajouté à la création d’un département ministériel entièrement dédié aux compatriotes de l’étranger. Nous sommes un grand pays, une grande nation, et nous ne devons pas craindre de prendre des mesures appropriées pour une approche inclusive dans la projection de notre développement. En effet dans dix ans, le nombre d’enfants majeurs issus des parents expatriés, formera une véritable équipe de soutien et de promotion de nos intérêts nationaux, si nous agissons en toute responsabilité et en toute conscience des dits intérêts. Cela suppose mettre tout le monde en confiance, dès lors que le sang camerounais coule dans les veines.

Dans l’attente de l’opérationnalisation et des résultats concrets.

Hautes et fraternelles considérations./.