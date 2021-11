AFRIQUE :: Xavi prend la tête du Barça avant le derby sur Startimes :: AFRICA

En tant que joueur, Xavi a tout gagné avec le FC Barcelone: le championnat La Liga, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs.

Et l’ancien milieu de terrain, qui a terminé sa carrière au Qatar après avoir joué plus de 800 matchs en 17 saisons au Barça, a continué à accumuler les trophées en tant qu’entraîneur.

Xavi a pris les rênes que club qatari Al-Sadd en 2019 une fois ses crampons définitivement rangé au vestiaire et engrangé pas moins de sept trophées près de trois ans.

Il n’est donc pas surprenant que les dirigeants de Barcelone se soient tournés vers lui quand ils se sont séparés de l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman.

Et après de difficiles négociations avec Al-Sadd, le nouvel entraîneur catalan a déclaré vouloir retrouver la mentalité de gagnant du club.

« Nous comprenons le jeu comme un jeu de position, nous ne pouvons changer notre système. On veut être très intenses, agressifs et récupérer le ballon dans la moitié de terrain de l'adversaire. On veut être une équipe qui donne tout sur le terrain.

« Je ne découvre rien, c’est l’ADN du Barça. Une équipe intense, qui tente de tout donner sur le terrain et nous sommes le Barça et nous devons tenter de gagner chaque match, » a-t-il déclaré aux journalistes.

Il revient maintenant à Xavi de sauver la saison du club et les fans espèrent bien que cela débutera samedi lors du « DerbiBarceloni ».

En temps normal, Barcelone aborderait le match qui se joue au Camp Nou en tant que grand favori mais rien n’est « normal » cette saison pour le club catalan, actuellement classé neuvième de La Liga avec 17 points.

Leurs adversaires, l’autre club barcelonais Espanyol, est à deux places derrières avec 17 points aussi mais un match de plus.

L’une des clés du succès relatif du nouveau promu est Raúl de Tomás dont les sept buts ont aidé le club à gagner des points.

L’attaquant a été récompensé par une première sélection en équipe nationale. Il a été titularisé lors des matchs éliminatoires contre la Grèce et la Suède. Son coéquipier Lei Wu a lui marqué avec la Chine contre l’Australie la semaine passée.

Barcelone dispose d’une grande palette d’internationaux ayant participé aux éliminatoires pour la Coupe du monde : Jordi Alba, Sergio Busquets etGaviavec l’Espagne, Frenkie De Jong et Memphis Depay avec les Pays-Bas, Phillippe Coutinho avec le Brésil et Clément Lenglet avec la France.

Un nouvel entraîneur qui doit faire ses preuves, des joueurs de haut niveauqui veulent gagner à tout prix et des supporters à couteaux tirés sont les ingrédients de ce « Derbi Barceloni » qui est le match à ne pas rater ce week-end. Un match retransmis en français, en direct et en HD sur la chaîne Sports Premium de StarTimes, comme tous les matchs de La Liga.

