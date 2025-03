FRANCE :: La montée des marches à Nice sous l’ombre d’Armand JAMO

En ce samedi 15 mars 2025, Nice s’est parée de ses plus beaux atours pour accueillir un événement plein d’émotion, où l’ombre bienveillante d’Armand JAMO a flotté comme une présence familière. Un grand moment de célébration, mêlant faste, éclats de rire, larmes discrètes et surtout, une intense émotion partagée.

Dans la salle de réception, parée pour l’occasion, se pressaient des convives venus de tous horizons : Parisiens, Belges, Suisses… Parmi eux, des figures majeures comme Lolita La Baronne, rendant hommage à l’homme qui, de son vivant, fut un maître incontesté du micro. La soirée, tant attendue, n’a déçu aucune espérance, offrant un spectacle à la hauteur du souvenir qu’elle honorait.

Dès les premiers instants, la montée des marches a donné le ton : hommes et femmes, parés de leurs plus belles tenues, ont foulé le tapis rouge avec élégance et solennité, rendant hommage à l’Azuréenne, l’initiatrice d’un projet qui, année après année, ne cesse de grandir et de marquer les esprits.

Un hommage vibrant

Dans un geste symbolique chargé de sens, chaque table arborait un micro, rappel discret mais puissant de celui qui, par sa voix et son talent, avait marqué les âmes. Mais c’est lorsqu’elle a pris la parole que l’émotion a atteint son apogée : celle qui fut sa compagne a livré un discours bouleversant, retraçant l’attachement profond et la complicité qui unissaient leur couple. Un an après son départ, Armand JAMO demeure présent, gravé dans les cœurs et les mémoires.

Ce moment de recueillement s’est enrichi d’une dimension spirituelle lorsque, sous le regard des chefs traditionnels, la princesse Cécile Henriette a procédé à un rituel ancestral. Dans la pure tradition africaine, elle a ainsi permis à Suzanne NKS, la compagne éplorée, de se libérer symboliquement de l’âme de son bien-aimé, lui offrant la possibilité d’avancer, portée par la lumière de son souvenir. L’un des patriarches a alors pris la parole pour réintégrer Suzanne parmi les siens, lui ouvrant une nouvelle voie sous le soleil.

Une célébration haute en couleur

Mais si la mélancolie a effleuré les cœurs, la soirée n’a pas sombré dans la tristesse. Bien au contraire ! Portés par l’énergie de Jacky KINGUE, De Clovis, ainsi que des talentueuses Reina FRANKA et Queen Honora, les invités ont laissé place à la joie et à la fête. La musique, les rires et la danse ont chassé les ombres, illuminant la nuit jusqu’aux premières lueurs du matin.

Des personnalités de renom telles que Rose TENKEU, Jeanne Charlotte, Dissake El Biaz, Rosine MEMI et bien d’autres figures distinguées venues de Paris ont tenu à honorer cet hommage, aux côtés du parrain de la soirée, Patrice MBIMOU.

L’édition 2025 restera gravée comme un moment suspendu, un hommage vibrant et une célébration de l’âme d’Armand JAMO. Et déjà, l’horizon s’éclaire pour l’année prochaine, promettant une nouvelle édition éclatante sur la Côte d’Azur, où l’Afrique sera célébrée dans toute sa splendeur et sa dignité.