CAMEROUN :: Crise à la Fécafoot : Passe d’armes entre Atanga Nji et Albert Mbida :: CAMEROON

À la suite d’un communiqué du Minat proclamant Seidou Mbombo Njoya comme seul mandataire par la Fifa, le Sénateur président du Comité exécutif provisoire a réagi, en brandissant la loi et la jurisprudence, qui anéantissent ces prétentions.

La journée d’hier, 03 novembre 2021 a été particulièrement agitée dans la sphère footballistique au Cameroun, à partir d’un communiqué du ministre de l’Administration Territoriale (Minat) Paul Atanga Nji, lu au journal de 13h à la Crtv, suivi du commentaire d’un confrère de cette chaîne nationale. Le Minat rappelait alors que la seule personne mandatée par la Fifa pour conduire les affaires de la Fécafoot à ce jour est Seidou Mbombo Njoya.

« Le ministre de l’Administration Territoriale, se référant à la position de la Fifa, réitère qu’en attendant l’aboutissement du processus électoral qui vient d’être enclenché dans les régions, monsieur Seidou Mbombo Njoya reste le seul mandataire social et président de la Fédération camerounaise de football », a écrit Paul Atanga Nji. Non sans assortir son rappel de menaces.

« Le Minat met donc en garde les usurpateurs et les imposteurs qui, pour des raisons purement égoïstes, continuent de poser des actes et tiennent des réunions au nom de la Fécafoot, alors qu’ils n’ont aucune qualité. Les gouverneurs des régions ont reçu instructions, de ne plus laisser prospérer de tels écarts de comportements qui ternissent l’image au Cameroun à un moment où toutes les énergies doivent être mobilisées pour assurer la réussite de la prochaine Coupe d’Afrique des nations », poursuit-il. Paul Atanga Nji dit être parti du fait que son attention a été attiré sur des réunions organisées par des groupuscules de personnes sans mandat au nom de la Fécafoot. Ce qui a justifié sa sortie, semblable à celle du 24 février 2021.

Les membres de l’AG de 2009, quel que soit le bout par lequel on prendra cette affaire

De sa posture d’enseignant, avant d’autres casquettes, le Sénateur Albert Mbida, président du Comité exécutif provisoire (CEP) de la Fécafoot depuis le 12 octobre 2021 à l’issue de l’Assemblée générale des membres de 2009, est monté au créneau à travers un communiqué, comme par parallélisme des formes, pour démonter les allégations du Minat. En citant quelques dispositions de la loi notamment celle du 11 juillet 2018, portant organisation et promotion des activités sportives au Cameroun, sur la compétence des juridictions devant connaître des litiges d’ordre sportifs que sont la Chambre de conciliation et d’arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC) et le Tribunal arbitral du sport (TAS) basé à Lausanne, en Suisse.

Mais aussi le Décret n°2011/409 du 9 décembre 2011, portant organisation du Gouvernement et qui donne compétence au ministre des Sports, de suivre les organisations et structures privées relevant du domaine des sports ou de l’éducation physique et « exerce la tutelle technique sur les fédérations sportives nationales ». Une façon subtile de rappeler au Minat qu’il a outrepassé ses compétences et s’est retrouvé dans un domaine réservé à son collègue des Sports. Le Sénateur Albert Mbida rappelle la sentence de la CCA qui a confirmé, le 10 juin 2021, celle du TAS du 15 janvier 2021 et d’autres, que la seule Assemblée générale actuellement en fonction à la Fécafoot, est celle de 2009. Et c’est à bon droit que les membres de cette Assemblée générale se sont réunis par visioconférence le 12 octobre 2021 pour suspendre Seidou Mbombo Njoya, en lui retirant toutes compétences et en nommant un Comité exécutif provisoire, dont il est le président.

« Le Minat et la Fifa ne sont pas compétents pour juger de la qualité de membre de la Fécafoot »

Et fort de tous ces arguments fondés sur la loi et la jurisprudence, le Sénateur Albert Mbida soutient que : « Selon la loi, le ministre de l’Administration Territoriale et la Fifa ne sont pas compétents pour juger de la qualité de membre de la Fécafoot, cette compétence revenant exclusivement à la CCA et au TAS ; actuellement, ce sont les membres qualifiés par le ministre Atanga Nji Paul de « groupuscules sans mandats au nom de la Fédération camerounaise de football », qui sont aux yeux de la loi camerounaise en vigueur, les membres légitimes de la Fédération camerounaise de football ». Le président du CEP, dans son communiqué, rappelle au Minat, qu’aucune loi ne fait encore obligation au Cameroun, d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative, de réunion par visioconférence. Avant d’indiquer de quel côté se trouve l’imposture à la Fécafoot.

« Selon l’ordre juridique actuellement en vigueur, c’est bel et bien M. Seidou Mbombo Njoya et ses compagnons qui sont des usurpateurs et des imposteurs, dans la mesure où ils ne peuvent justifier d’aucun mandat pour représenter la Fécafoot ou agir au nom de cette dernière, étant entendu que les pouvoirs de représentation d’une fédération doivent être rapportées par une preuve (…) mais certainement pas par un avis écrit des membres du personnel de la Fifa ou du ministre de l’Administration Territoriale », indique le Sénateur Albert Mbida.

Il charge davantage Seidou Mbombo Njoya, en rappelant que le ministre des Sports, qui a compétence pour exercer la tutelle de l’Etat, a adressé une lettre à la Fécafoot le 8 juillet 2021, en mettant en exergue le nonrespect par Seidou Mbombo Njoya des textes de la Fécafoot, des dispositions de la loi, de l’esprit et de la lettre des sentences rendues par la CCA et la TAS, induisant l’illégitimité des personnes convoquées à l’Assemblée générale du 13 juillet 2021, celle qui avait adopté les textes sur la base desquels, le processus électoral actuel est engagé.

En rappelant d’ailleurs au Minat que le processus électoral auquel il fait allusion, même s’il viendrait à aller au bout, sera annulé, du fait du départ faussé. Au regard de cette actualité, l’on se rend bien compte que l’on n’est plus dans le domaine du sport seulement et que l’on est loin de la sortie de crise à la Fécafoot, si les uns et les autres continuent à fouler au pied, les lois de la République.