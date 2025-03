CAMEROUN :: 8 mars : des femmes se célèbrent par leur voix :: CAMEROON

La première édition de « Girls power » met sur la scène du Centre culturel Ubuntu, six artistes musiciennes et danseuses à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Le Centre culturel Ubuntu ouvre ses portes à la première édition de Girl Power, ce samedi 8 mars, dès 19h30. Pour cette édition, six jeunes chanteuses émergentes et une panoplie d’artistes de renommée se succéderont sur la scène pour un show de qualité. En plus de la décoration avec des symboles ubuntu, dans une exposition permanente de photographies des légendes africaines de la culture, ce sanctuaire sera orné d'éléments spéciaux en l'honneur et pour célébrer la femme.

Autour de Diane Berenys (maîtresse d’œuvre de Girls power), le plaisir se partage avec des noms qui montent tels que Lauryn Nzinga, Amour, Maroc Abela, Flavy Roxanne, Merveille Bella et Ukëry. « Girl Power » « est un concert-spectacle qui rassemble la génération montante d'artistes du Cameroun autour de l'acceptation de soi et de la sacralité de la femme artiste », explique Diane Berenys, promotrice du concept, par ailleurs artiste musicienne, saxophoniste, interprète et lead vocal de Kemit 7 collective de Ruben Binam.

Même si l'entrée à ce spectacle est conditionnée par des pass, des mélomanes disent que « le prix est très inférieur par rapport aux artistes en quantité et de qualité qui donneront de la voix demain soir». Ce fan de la chanson soutient que « c’est mieux d’être là où il faut nourrir l’esprit et l’âme avec de la belle musique que d’aller danser dans des bars en soulevant le pagne ». Diane Berenys annonce plein de surprises ; invite le public en général et les dames en particulier à venir massivement pour découvrir et savourer la playlist de cette soirée préparée pour cette occasion.

Une soirée dansante avec la présence d'artistes musiciennes comme Ukëry, qui a récemment présenté son album « Voyano » ; Maro Abela, une jeune chanteuse, auteur et compositrice qui est présente dans le milieu de l'art depuis l'âge de 13 ans. Elle est l'auteur des titres « Je n'ai que toi » et « La Berceuse ». Merveille Bella, artiste chanteuse qui débute sa carrière en 2023, est aussi une finaliste du grand concours national de la chanson camerounaise Mutzig Star, où elle a occupé la troisième place. Flavy Roxanne et Lauryn Nzinga, deux artistes et membres du groupe Kemit 7.

Sur la scène, ces artistes seront accompagnées par l’orchestre The Kemit 7 collective, constituée entre autres des jeunes musiciens à la voix suave et raffinée : Mister Haal au saxophone, Israël Bekang à la batterie, Michel Yetna aux percussions, Israël B'Essiene à la guitare basse, Régi Njiki à la première guitare, Daniel Oyono à la deuxième guitare. Au chœur, Diane Berenys, Flavy Roxanne, D'Rocke et Lauryn Nzinga.