MONDE ENTIER :: A ne pas manquer: Cette semaine en LaLiga… :: WORLD

Que s’est-il passé en Liga la semaine dernière ? Du premier ElClasico de la saison à un nouveau contrat pour l’une des plus grandes promesses du football mondial, voici ce qu’il ne fallait pas louper.

Le Real Madrid triomphe pendant El Clásico

Le Real Madrid a remporté le premier ElClásico de la saison 2021/22, un succès 2-1 au Camp Nou. Le premier but de David Alaba sous le maillot de Los Blancos fut superbe, puis Lucas Vázquez et Sergio Agüero ont marqué les autres buts dans le temps additionnel. C’est le quatrième ElClásico consécutif gagné par le Real Madrid, une première depuis 1965.

Sevilla remporte un match à huit buts

Sevilla vs Levante était la première rencontre au programme dimanche et elle fut dingue avec 8 buts au compteur et une victoire 5-3 pour les locaux. Sept buteurs différents ont marqué. Seul José Luis Morales, le capitaine de Levante et meilleur buteur de l’histoire du club en LaLiga Santander, a marqué plus d’une fois.

Un week-end avec 35 buts

Cette 10e journée de LaLiga Santander fut un véritable festival de buts. 35 buts ont été inscrits lors des 9 premiers matches, chaque équipe marquant hormis Cádiz CF, qui a perdu 2-0 contre le D. Alavés. C’est déjà la journée la plus prolifique de la saison 2021/22, et il reste encore la rencontre entre Getafe CF et le RC Celta ce lundi.

La Real Sociedad reste en tête de LaLiga Santander

La Real Sociedad est toujours au sommet, après un bon nul 2-2 sur le terrain de l’Atlético de Madrid. Les ‘Deux Alexanders’ du club basque ont marqué avec un but pour Sørloth et l’autre pour Isak, mais Luis Suárez a répondu avec un doublé pour le champion en titre.

Egalement une victoire européenne pour La Real

La Real Sociedad a également brillé sur la scène européenne, battant le Sturm Graz 1-0 en Europa League. Dans la même compétition, le Real Betis a réalisé un nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen.

Victoires espagnoles en Champions League

En Champions League, le Real Madrid, Barcelona et Villarreal ont respectivement battu le Shakhtar Donetsk, Dynamo Kyiv et les Young Boys, alors que Sevilla a pris un point à Lille et l’Atlético a perdu de peu contre Liverpool.

Un nouveau contrat au Barça pour Ansu Fati

Ansu Fati a signé un nouveau bail à Barcelone, s’engageant jusqu’en 2027. C’est une grande nouvelle pour les Blaugrana, qui attendent beaucoup de cet immense talent. Cette signature intervient une semaine après la prolongation de Pedri, les supporters du Barça peuvent donc envisager l’avenir avec optimisme.

La jeune star de Cádiz s’engage sur le long terme

A Cádiz, ils ont également célébré une prolongation de contrat. Álvaro Bastida, milieu de 17 ans, s’est engagé jusqu’en 2026. Bastida est un des meilleurs talents sortis du centre de formation du club andalou ces dernières années. Il est déjà un membre important de l’effectif malgré son jeune âge.

Un nouveau contrat pour Fidel

Un autre joueur a signé un nouveau bail : Fidel, l’ailier d’Elche. Le joueur de 31 ans, qui a rejoint le club en 2012 et porte le brassard de capitaine, est désormais lié à Elche jusqu’en 2024.

Des matches en milieu de semaine en LaLiga Santander

La 11e journée sera disputée à partir de mardi. De beaux matches sont au programme, notamment le Real Madrid face à Osasuna - une équipe qui n’est qu’à deux points des Madrilènes - alors que le Barça ira au Rayo Vallecano, formation qui devance les Catalans d’un point.