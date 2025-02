CAMEROUN :: Affaire de séquestration du gardien d'Oppopo : aucun accord avec Victoria United :: CAMEROON

L'affaire de séquestration et de torture du gardien de but d'Oppopo continue de faire des vagues. L'avocat Me Yannick Djeumeni a réaffirmé qu'aucun accord n'a été signé entre les parties, démentant ainsi toute résolution à l'amiable avec Victoria United.

Aucun accord trouvé malgré les discussions

Selon Me Djeumeni, des discussions avaient été entamées sous l'impulsion du président de la FECAFOOT, avec l'intervention de Lucien Mettomo. Cependant, ces négociations n'ont pas abouti à un compromis. L'avocat insiste sur le fait que les actions judiciaires et administratives suivent leur cours normal.

Des poursuites judiciaires en cours

Dans un communiqué officiel, Me Yannick Djeumeni a précisé que des procédures judiciaires, administratives et sportives ont été engagées contre Valentin Nkwain, le président de Victoria United. Ces poursuites visent à faire la lumière sur les accusations graves pesant sur le club et son dirigeant.

Un suivi attentif des autorités

L'affaire prend une ampleur nationale, avec une implication forte des plus hautes instances du pays. Cette attention renforce la volonté de faire triompher la justice et de garantir la protection des acteurs du football camerounais.

L'opinion publique attend avec impatience les prochaines décisions de la justice. Ce dossier pourrait marquer un tournant dans la gestion des litiges au sein du football national.