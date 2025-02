LE PEUPLE CAMEROUNAIS NE PEUT PLUS SE TAIRE, LE PEUPLE CAMEROUNAIS NE DOIT PLUS SE TAIRE :: CAMEROON

Le Cameroun connaît une des périodes les plus tristes de son histoire, celle de la promotion par le régime BIYA, d’un fascisme dérivé, dans l’optique d’atomiser le Peuple et d’en tirer la panacée pour sa survie.

Pour y arriver, un commando de fantassins organisés et financés par les autorités politiques camerounaises acquises au pouvoir, a essaimé sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévisions au Cameroun. En toute impunité, ils répandent contre le Peuple Bamileke du Cameroun, les insanités les plus abjectes. Ces propos connaissent leur climax avec des appels au meurtre et au génocide contre ce peuple, soupçonné aujourd’hui d’être acquis au Changement, comme le soupçonnait hier le colon d’être insoumis, hostile à la colonisation.

L’orchestration de la mise à l’index des Bamileke a pour finalité de légitimer des passages à l’acte, des meurtres, des pillages et spoliations des biens des populations dites « allogènes » dans le Sud Cameroun par des populations se disant "autochtones", jouissant d'une impunité et d'une immunité que seule l'histoire expliquera. À ce jour, le pouvoir politique de Yaoundé rêve d’une propagation de cette barbarie contre des populations qualifiées d’« allogènes ».

LA MISE À CONTRIBUTION DES ARTIFICIERS DE LA HAINE TRIBALE AFIN DE D’INOCULER DANS L’OPINION L’IDEE DU PERIL BAMILEKE

ELIMBI LOBE a récemment été reçu par le Premier Ministre. Il a assisté, sur invitation de Paul ATANGA NJI, Ministre de l’Administration Territoriale, sans que ceci ne soit justifié par une expertise dont il aura fait la démonstration, à la conférence des gouverneurs sur la sécurité. De même, Ce personnage est aujourd’hui, l'invité le plus présent sur des chaînes de télévisions proches du pouvoir politique au Cameroun. À ces occasions, il prêche, en toute impunité et de manière décomplexée, un tribalisme digne des personnages Nazi les plus sombres.

SORTIR LE PEUPLE BAMILEKE DE LA COMMUNAUTE NATIONALE

La stratégie du pouvoir agonisant de Yaoundé est la suivante :

- mettre au banc de la communauté nationale, le Peuple Bamileke, en le présentant comme antisocial, criminel… ;

- réduire et caricaturer sa contribution et ses sacrifices, dont la vérité historique et scientifique est aujourd’hui indubitable, dans la lutte pour la libération du Cameroun ;

- présenter un des plus éminents héros africains, Ernest OUANDIE, comme un vulgaire criminel, simplement parce qu'il est Bamileke.

Le pouvoir, veut par cette entreprise de minimisation, de négation, de contestation et de travestissement des crimes de guerre, des génocides, des déportations, des assignations de peuples entiers à résidence, commis par les troupes françaises, appuyées par les néo-colons, provoquer chez le Peuple indexé, un emportement, une ébullition, notamment dans sa frange la plus extrémiste, comme il en existe dans tous les groupes humains.

Le climat d’un tel affolement, ponctué de violences, pourrait donc être l’occasion d’un crime crapuleux du pouvoir RDPC : assassiner ELIMBI LOBE et faire accuser les « extrémistes » Bamileke d’en être les auteurs.

Ceci aura donc pour objectif, de créer une onde de choc dans tout le pays et justifiera une mise au banc de la communauté nationale du Peuple Bamileke, dont un des ressortissants a l’outrecuidance d’être candidat à la magistrature suprême.

Dans cet ordre d’idées, cette réflexion ambitionne aussi d’éventrer un échafaudage criminel dont ELIMBI LOBE serait comme Martinez ZOGO, l’agneau sacrificiel. Cette thèse est d’autant plausible qu’elle est le modus operandi utilisé dans le NOSO par des faux sécessionnistes infiltrés (faux Amba Boys), qu’on dit appartenir à ATANGA NJI…

Voilà donc de mon point de vue, le stratagème le plus probable qui explique la sortie kamikaze, abracadabrantesque de ELIMBI LOBE.

FAIRE DU CAMEROUN UN CHAUDRON TRIBAL AFIN DE RENDRE INAUDIBLE LE DESIR D’AVENIR DU PEUPLE

En somme, tout ce qui se vit et se voit dans les médias et sur les réseaux sociaux, procède de la stratégie d’ensauvagement de la vie politique au Cameroun, dans la perspective de l’élection présidentielle prévue en octobre 2025.

Le Peuple Camerounais doit y résister. Chacun de nous doit revendiquer sa part d’intégrité : le Cameroun, dont les frontières sont chaque jour élargies par ses filles et fils qui vont à la conquête du monde, ne peut pas se taire, ne doit pas se taire, face à la promotion de l’essence au détriment de l’existence.

Le génie camerounais ne doit pas être otage d’une vision villageoise de la République.

Nous devons tous scander en chœur : « Oui, je suis camerounais et je ne suis pas tribaliste, c’est pourquoi je revendique avec audace ma part d’intégrité ».