Le Secrétaire Départemental MRC ( Mouvement pour la renaissance du Cameroun) BENELUX vient de publier un communiqué dans lequel il s'inquiète de la "Suspension des inscriptions dans le point focal ELECAM de l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles"

Ci-dessous l'intégralité de la lettre

Eghezée, le 05 février 2025

Monsieur KENHAGO TAZO

Ministre Conseiller

Responsable du point Focal ELECAM

Ambassade du Cameroun en Belgique

Monsieur le Ministre Conseiller,

Nous avons constaté, pour le déplorer, que les inscriptions dans le point focal ELECAM, sis à l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles, sont suspendues depuis plus de deux semaines déjà. De nombreux camerounais nous signalent en effet qu’ils n’ont pas pu s’inscrire sur les listes électorales à l’Ambassade à Bruxelles, et ce après avoir établi leur carte consulaire.

Nous rappelons que de 2019 à 2023, il n’a pas été possible de s’inscrire sur ces listes électorales. Le matériel requis pour enregistrer ces inscriptions étant, nous disiez-vous, défectueux.

En 2024 vous avez, enfin, ouvert le processus d’inscription à la mi-mai 2024 alors que l’article 74 alinéa 2 du code électoral dispose que « la révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s’achève le 31 août de chaque année. ».

Pour l’année en cours, vous avez ouvert le processus d’inscription le 3 janvier 2025 pour l’interrompre deux semaines après sans aucune information pour les usagers. A certains usagers, vos agents disent que la dame qui assure les inscriptions sur les listes électorales est en congé. A d’autres, ils disent qu’elle est partie au Cameroun pour des raisons impérieuses familiales. Quels que soient les motifs de l’absence de cette personne, nous estimons qu’ELECAM doit assurer la continuité du service public. Cette absence et le manque de communication de votre part ressemblent à des manouvres d’obstruction du processus d’inscription sur les listes électorales.

Par le passé, nous vous avons demandé de prendre des mesures pour faciliter et encourager les inscriptions tels :

• Permettre d’établir la carte consulaire et s’inscrire immédiatement sur les listes électorales : cette mesure soulagerait les personnes désireuses de participer au vote en 2025 car elles n’auraient pas à venir deux fois à l’ambassade pour s’inscrire sur les listes électorales. La mise en œuvre de cette mesure est très facile d’autant plus que l’Ambassade ne délivre pas immédiatement la carte consulaire mais uniquement un récépissé qui est imprimé sur du papier normal. Ce récépissé peut donc être imprimé dès l’introduction de la demande de la carte consulaire et ainsi l’usager peut se rendre immédiatement auprès du point focal ELECAM pour s’inscrire sur les listes électorales;

• Déplacer l’équipe d’ELECAM dans les localités où se trouvent de fortes communautés camerounaises pour procéder localement à leur enregistrement. Pour vous y aider, nous sommes disposés à rassembler les Camerounais dans des lieux convenus à Liège, à Charleroi, à Namur, à Mons, etc afin de garantir que le personnel de ELECAM ne se déplace pas en vain.

Toutes ces demandes n’ont eu aucune suite. Tout en réitérant ces demandes, nous réclamons une reprise sans délai des inscriptions sur les listes électorales à l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles selon les modalités que vous-même avez fixées à savoir, toutes les semaines du lundi au vendredi de 12h30 à 15h30.

Nous aimerons vous rappeler que vous et vos collaborateurs êtes au service de la République et non d'un parti politique, encore moins d’un homme. Nous espérons que vous mobiliserez tous les moyens de l'État mis à votre disposition pour permettre à vos compatriotes vivant en Belgique de s'inscrire sur les listes électorales d'ELECAM afin d'exercer, le moment venu, leurs droits politiques et civiques et que des mesures seront prises pour la reprise immédiate des inscriptions sur les listes.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre Conseiller, mes respectueuses salutations.



Fokou Kingué

Secrétaire Départemental MRC BENELUX