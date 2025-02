CONGO :: Le Président Sassou Nguesso face aux Forces de l’Obscurantisme

Ils sont légion, ces faux pasteurs qui, sous le manteau de la parole divine, sèment le trouble et l’obscurantisme. À mesure que le temps passe, leurs prêches se transforment en tribunes d’accusation dirigées contre le président Denis Sassou Nguesso. On ne peut que s’interroger : ces hommes d’Église, censés prêcher la paix et l’amour du prochain, ne sont-ils pas devenus les artisans d’une discorde savamment orchestrée ? Dans certaines églises implantées sur l’autre rive, des voyous et des opportunistes, masqués sous l’austérité de la soutane, animent l’opinion publique à coups de fausses prophéties et de prédictions apocalyptiques. Leur évangile n’est plus celui du salut, mais celui du chaos, érigeant en dogme l’art du mensonge et de la manipulation. N’est-ce pas là, pourtant, la marque du diable lui-même ? Peut-on prétendre servir Dieu en déversant sur un pays ou sur un homme des malédictions inventées de toutes pièces ? Ces prophètes autoproclamés, qu’ils soient connus ou anonymes, se complaisent dans la vente d’illusions.

Ils ont réponse à tout : des remèdes contre toutes les maladies, des prières capables d’anéantir le VIH et le Covid-19 et, bien entendu, un compte bancaire sur lequel il faut généreusement envoyer ses offrandes. Ils jouent les nouveaux messies alors qu’ils ne connaissent à peine les rudiments de la théologie. Derrière leur ferveur feinte se cache un cynisme glaçant, motivé par une soif insatiable d’argent. Et leur cible favorite, ces derniers temps, n’est autre que le président Sassou Nguesso. Le président du Congo-Brazzaville est un homme de consensus et un fin stratège. Il s’est imposé comme un acteur incontournable de la paix en Afrique centrale. En 1997, alors que la sous-région était au bord du gouffre, il a repris le pouvoir et évité l’effondrement généralisé amorcé dans l’ex-Zaïre. En dix ans, malgré un pays dévasté par la guerre, il a su reconstruire le Congo et restaurer son prestige sur la scène internationale. Aujourd’hui encore, face à la crise qui secoue la sous-région, il demeure un pilier du dialogue, un médiateur naturel entre les parties en conflit.

Interrogé récemment à Addis-Abeba par France 24, il s’est exprimé en faveur de pourparlers de paix. Avec sagesse, il a affirmé : « La sagesse africaine nous aidera à éviter cette crise régionale. » Il n’est pas exclu qu’il joue un rôle clé dans cette initiative diplomatique, lui qui entretient des relations de confiance avec les présidents Tshisekedi et Kagame. « Le président de l’Angola pourrait passer le relais à d’autres dirigeants africains. » Il est même, d’ailleurs, en bonne position pour être médiateur : « Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question par le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagamé à plusieurs reprises. » Ce qui confirme sa maîtrise du dossier. Et alors que cet homme s’attèle à instaurer un climat de paix, de l’autre côté de la rive, on entend partout les forces du mal et les réactionnaires s’unir pour maintenir les esprits retors dans la misère et la crasse.

Pendant que cet homme d’État s’efforce de bâtir la paix, de l’autre côté du fleuve, des forces obscures s’agitent, cherchant à entretenir la misère et l’ignorance. Comme Judas trahissant le Christ, ces faux prophètes trahissent leur mission sacrée. Ils répandent la peur, annoncent des malheurs fictifs et prétendent détenir seuls la vérité divine. Certains vont même jusqu’à dire : « Suivez-moi, car vous n’avez que deux amis : moi et Dieu. » Quelle arrogance ! Quelle ignorance ! L’un d’eux proclamait récemment qu’un drame surviendrait le 2 février. Pourtant, ce jour est passé sans que le moindre fléau ne vienne confirmer ses dires. Mais il a trouvé d’autres artifices pour masquer son échec, expliquant que la prophétie ne s’était pas réalisée parce qu’il avait touché le dos d’une femme. Depuis plus de quarante ans, ces charlatans prolifèrent à Kinshasa, attirant des foules avides d’espérance, leur promettant le salut à coups de superstitions.

Les premières victimes de ce commerce spirituel sont les jeunes, désarmés face à ces vendeurs d’illusions. Et ces pasteurs, avides et sans scrupules, ne cessent de tondre chaque jour un peu plus ces âmes en détresse. Ils sont les prophètes du déclin, les marchands d’un archaïsme qui gangrène l’Afrique et retarde son émancipation. Il est temps d’ouvrir les yeux. Cette pandémie des faux pasteurs n’est pas une simple nuisance, elle est un fléau. À force de servir leurs propres intérêts sous couvert de foi, ces hommes d’Église détournent les fidèles du véritable message de Dieu. Ils les maintiennent dans l’ignorance et la dépendance, les privant des outils du progrès. Et tandis que les dieux, indifférents, assistent à cette mascarade, les humains, eux, en subissent les conséquences : une jeunesse corrompue, des conditions de vie toujours plus précaires et une foi discréditée par ceux-là mêmes qui prétendent la défendre. Leur foi méritait mieux que d’être souillée par l’appât du gain et le mensonge de ces pasteurs qui, à longueur de journée, arpentent les rues chez les fidèles, la bouche pendante, quémandant l’aumône.