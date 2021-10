GUINÉE :: Le chef de la junte militaire nomme un Premier ministre de transition :: GUINEA

Le chef de la junte militaire et président de la transition Mamadi Doumbouya a nommé mercredi Mohamed Béavogui au poste de Premier ministre pour conduire la transition guinéenne entamée depuis le 1er octobre, date de la prestation de serment du chef de l'Etat guinéen.

Le nouveau Premier ministre de transition occupait jusque-là le poste de sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur général de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), une institution de l'Union africaine (UA).

Il a été longtemps responsable du Fonds alimentaire mondial (FAO) au siège à Rome et est devenu en 2000 directeur régional des opérations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre puis directeur du partenariat et de la mobilisation des ressources au sein du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Agé d'une soixantaine d'années, marié et père de 4 enfants dont deux filles, Mohamed Béavogui est né dans la préfecture de Mamou, région située à plus de 300km au sud-est du pays.

Dans la même logique, le président de transition a nommé le colonel Amara Camara au poste de ministre secrétaire général du gouvernement de transition. Fils d'un ancien chef d'Etat-major de l'armée guinéenne, il était jusqu'à sa nomination directeur de l'école militaire interarmées de Manéah.