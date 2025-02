CAMEROUN :: FLORILÈGE DE CRASSE INTELLECTUELLE, DE MALHONNÊTETÉ ET DE MÉCHANCETÉ HUMAINE :: CAMEROON

Dans un pays aux valeurs inversées, dans lequel la seule réussite de la dictature la plus vieille au monde, est d'avoir fait des matériaux fissiles de la tribalité, la variable principale de son maintien au pouvoir, on découvre ébahi, un journalisme caverneux, accompagné de chroniqueurs de la haine et de la méchanceté humaine, dans un exercice digne des pires communicants Nazis...

De quoi est aujourd’hui accusé tout le Peuple Bamiléké ?

La BAS, entité activiste en diaspora, a décidé comme elle le fait depuis des lustres, du boycott d'un concert d'un artiste accusé d'avoir apporté son soutien au dictateur camerounais, Paul BIYA, qui affame, emprisonne et tue les camerounais depuis 42 ans.

Je rappelle que les activistes de la BAS opèrent dans des États dits de Droit, en ce sens que ces États là ont les moyens policiers et juridiques de protéger leur ordre public s'il est violé et de sanctionner les coupables éventuels...

Dans une espèce de justice indigène, des suppôts du régime BIYA au Cameroun, utilisant le seul matériau dont ils dont ils matrisent le maniement, le Tribalisme, affublent toute la composante ethnique Bamiléké, d'être coupable de la liberté d'expression et de manifestation des activistes camerounais en Occident. Le propos est ponctué par cette formule érodée, sortie des laboratoires de l'apartheid tribal du régime BIYA : "KAMTO ne sera jamais Président".

En réalité, en convoquant l'élément tribal et en invitant les "milliardaires Bamiléké, les chefs traditionnels Bamiléké" à "clarifier leur position" au sujet de la BAS, ce propos veut simplement dire qu'un Bamiléké ne sera jamais Président. Kamto étant coupable selon eux du péché originel d'être Bamiléké, ne sera donc jamais Président. Foutaise...!

Il convient de dire à ces croquemorts de la communication, que les camerounais ont désormais compris où se trouvent leurs intérêts profonds.

Les camerounais ont compris, que chaque fois qu'est invoqué l'élément tribal, c'est pour sauver un régime qui a affamé et ruiné un pays jadis prospère.

A t-on entendu ces militants des ténèbres, quand sont victimes de violences, d'actes de tortures, de barbaries et d'ostracisme, des militants de l'opposition ou d'autres camerounais, parce qu'ils étaient simplement Bamoun ou ressortissants du nord Cameroun...?

Hier encore, tout un chef traditionnel a séquestré et torturé un citoyen, du seul fait de ses opinions au Cameroun. Ça me semble bien plus grave qu'une manifestation à Paris contre un suppôt d'un régime qui tue. A t-on entendu à ce propos ces satanistes du micro ?