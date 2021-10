CAMEROUN :: CDC : malgré la reprise des activités, 5 000 employés sont toujours en congé technique :: CAMEROON

Le 29 septembre 2021, le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Nguté, a présidé une réunion dans ses services, à l’effet de relancer la filière banane, qui est l’une des principales pourvoyeuses de recettes d’exportation au pays. Au cours de cette rencontre, le directeur général de la Cameroon Development Corporation (CDC) a présenté l’état de santé de cette entreprise publique, qui exploite la banane, le palmier à huile et l’hévéa dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral.

« L’interruption des activités de la CDC a conduit à une situation où environ 5 000 travailleurs sont en congé technique. Leur absence dans le secteur de la banane signifie pour l’État une baisse des recettes en devises d’environ 35 milliards de FCFA par an », a révélé Franklin Ngoni Njie (photo), rapporte le Quotidien gouvernemental, Cameroon Tribune.

En clair, la suspension des activités de la CDC, entre août 2018 et mai 2020, en raison des violences perpétrées sur les employés et la destruction des installations de l’entreprise par les séparatistes anglophones, continue d’avoir des conséquences, en dépit de la reprise de la production en juin 2020.

Résultat des courses, alors que cette entreprise publique affichait une production de plus de 113 000 tonnes en 2016, le 2e employeur du Cameroun (22 000 emplois) après l’administration centrale n’a exporté que 15 211 tonnes de bananes entre juin 2020 et juin 2021, selon les statistiques publiées par l’Association bananière du Cameroun (Assobacam).

Pour rappel, la CDC est l’entreprise qui a payé le plus lourd tribut de la crise sociopolitique qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun depuis fin 2016. En plus de la mise en congé technique d’une bonne partie de ses employés, l’entreprise a perdu des équipements dans des incendies perpétrés par les séparatistes anglophones qui revendiquent la partition du Cameroun.

Cette situation a conduit à la suspension des activités entre août 2018 et mai 2020, induisant du même coup l’arrêt de l’injection de 500 millions de FCFA par mois dans le circuit économique de la région du Sud-Ouest, ainsi qu’une perte sèche de 17,9 milliards de FCFA au terme de l’année 2019, selon les officiels.