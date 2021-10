CAMEROUN :: Ordinateurs volés,Université de Ydé 1:Le doyen Tchouankeu de la Fac Sciences veut-il fuir le pays ? :: CAMEROON

Depuis quelques jours, une alerte selon laquelle le Pr. Jean Claude Tchouankeu le doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1 envisagerait de quitter le pays afin d'échapper à la Justice, prend de plus en plus corps.

Selon nos informations, depuis le 07 septembre 2021 que l'affaire des 500 ordinateurs Paul Biya Higher Education Vision ( PBHEV) volés, a été enrôlée au Tribunal criminel spécial (Tcs) de Yaoundé, certains proches conseilleraient au doyen de la Faculté des Sciences, Pr. Jean Claude Tchouankeu, de "quitter très rapidement le pays, avant que la main du Tcs ne s'abatte lourdement sur lui". Le pauvre ! Nos informations font état de ce que le doyen serait très embarrassé, ne sachant que faire.

A titre de rappel. Dans le cadre des 500 mille ordinateurs PBHEV offerts par le chef de l'État aux étudiants camerounais, le doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, a déchargé les machines pour le compte des étudiants de son établissement, pour ce qui est de la 3ème vague de répartition des ordinateurs dans cette grande Faculté. Tous les doyens avaient déchargé lesdites machines auprès du Recteur, et il n'y a eu aucun problème pour leur répartition aux ayants-droits. Seulement, avions-nous alors appris depuis le début de l'année courante, le patron de la Faculté des Sciences avait eu l'insensée idée de confier les clés du magasin de ces milliers d'ordinateurs, à une étudiante : Hornelle Vanessa Kamaha, présidente de l'Association des étudiants de la Faculté des Sciences, et passée entre temps, élève- professeure d'Informatique à l'Ecole normale supérieure de ( Ens) de l'Université de Yaoundé 1. Et selon de nombreux témoignages concordants aussi bien des étudiants que des enseignants et des personnels d'appui de l'Université de Yaoundé 1, le doyen et la jeune étudiante sont amants. Ce qui selon les tenants de cette thèse, aurait affaibli le coeur du doyen pour faire une confiance aveugle à la jeune dame de 26 ans, et lui confier la garde et la distribution des ordinateurs. Selon les procès verbaux des auditions effectuées par les fins limiers de la gendarmerie, l'étudiante de l'ENS de Yaoundé passe aux aveux, et avoue avoir volé des ordinateurs, et vendu, non sans préciser qu'elle n'était pas seule. Minsongo Minsongo Mendo son camarade à L'Ens, est aussi cité.

En février 2021, l'affaire éclate au grand jour, et le Recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Pr. Maurice Aurélien Sosso confie les enquêtes préliminaires au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie ( Sed).

Et depuis le 07 septembre 2021, considérant le corps du délit, supérieur à 50 millions FCFA, les gendarmes du Sed ont transmis le dossier au Tcs. Pour ce qui est de la procédure y relative, un avocat précise que le Recteur sera entendu comme témoin, comme patron de l'Université de Yaoundé 1, mais que le procès proprement dit concerne le doyen de la Faculté des Sciences, ainsi que les deux étudiants de l'Ens de Yaoundé, lesquels restent suspendus par le Recteur ( ils étaient déjà en 5 ème Année Informatique) , depuis avril. Ils ont été interdits de prendre part aux compositions de fin d'année, et même de s'inscrire pour cette année académique dont les cours pour les niveaux 2, 3 et 5, seront rendus à leur troisième semaine dés ce lundi.

Quant au doyen, il devra expliquer aux juges du Tcs par quelle alchimie administrative, il a confié ( sans aucun contrôle en plus ) à une étudiante, des milliers d'ordinateurs offerts par le Président de la République, alors qu'il est assisté de deux vice-doyens.

Des rumeurs faisant état de ce que le doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1 chercherait à se soustraire de la Justice en quittant le pays, sortent des salons huppés et lambris dorés de la capitale politique du Cameroun. Pour bien d'observateurs, le Pr. Jean Claude Tchouankeu n'a pas été aidé par Jacques Fame Ndongo le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur.

" Le ministre aurait pu proposer au Premier ministre, de saisir la présidence de la République, pour que le doyen de la Faculté des Sciences fût limogé en avril dernier, et même tout récemment en fin août, lorsqu'il y a eu des nominations effectuées par le Chef de l'État, au sein des Universités publiques. Ce limogeage était déjà en lui-même une sanction administrative non négligeable, et qui sur le plan juridique, atténuait déjà les effets de la procédure judiciaire. En laissant le Pr. Jean Claude Tchouankeu sans proposer son remplacement à la tête de la Faculté des Sciences, alors qu'il est déjà en difficulté, il ne l'a pas aidé", nous confie sous cape, un Professeur agrégé de Droit administratif, et qui, a requis l'anonymat.