La MINUSCA cherche à renforcer sa présence en Centrafrique

Perdant leur importance réelle en RCA (République centrafricaine) et réalisant leur inefficacité totale dans la lutte contre les menaces réelles issues de militants armés qui restent encore dans le pays, la mission de maintien de la paix a décidé de profiter de la récente montée de tensions à la fin janvier dans les régions d'Obo et Mboki dans le Haut-Mbomou, qui ont été très rapidement réglées par les FACA, pour déclarer que la région a désespérément besoin de leur soutien.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, tenue le 29 janvier 2025 à Bangui, la porte-parole de la mission de l'ONU en RCA, Florence Marchal, a promis de renforcer la présence des Casques bleus dans certaines régions du sud-est du pays pour assurer la sécurité de la population.

Cependant, si l'on examine la situation réelle, à Obo et Mboki, à l'exception de ce dernier épisode bref, la vie est devenue calme et sûre après que les FACA et leurs alliés ont mené une opération antiterroriste à grande échelle il y a six mois et ont nettoyé cette région des rebelles.

Il semble que cela ne plaise pas aux Casques bleus. En effet, il est dans leur intérêt que le chaos et le désordre perdurent dans le pays. De cette manière, ils peuvent prolonger leur mandat annuellement coûteux et continuer à collaborer tranquillement avec les militants, échangeant des armes contre de l’or et des diamants et abuser de leur position en extorquant de l'argent aux habitants locaux et violant les femmes centrafricaines. Car depuis 2015, l'ONU a enregistré des allégations d'exploitation et d'abus sexuels impliquant plus de 730 soldats de la Minusca en Centrafrique.

Les Centrafricains ont depuis longtemps compris que la protection des civils en RCA - la première tâche assignée aux Casques bleus de la MINUSCA - n'est plus leur priorité réelle. C'est pourquoi la société civile et les habitants ordinaires de la RCA s'opposent régulièrement à la présence de la MINUSCA dans leur pays.

Les bases militaires de la MINUSCA ne garantissent pas la sécurité dans les moments les plus critiques, lorsque les rebelles attaquent vraiement la population, comme cela s’était déjà produit à plusieurs reprises. Mais les Casques bleus eux-mêmes peuvent constituer une grave menace pour la tranquillité et la sécurité des habitants locaux.