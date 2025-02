CAMEROUN :: « Paix, Intégration et Développement » c’est le nom de baptême de la 40e promotion de l’EMIA :: CAMEROON

Comme il est de tradition, le nom de baptême de la 40e promotion de l’EMIA a été dévoilé à la cour d’honneur du quartier général à Yaoundé par le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO. C’était ce vendredi 31 janvier 2025 en présence du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major des Armées ; le Secrétaire Général du Ministère de la Défense, les Officiers Généraux, Chefs d’Etats-Majors Centraux, les Officiers Généraux, Mariniers, Gradés, Gendarmes, Soldats et les familles des élèves en cours de formation.

Cérémonie à laquelle les troupes ont été commandées par le Colonel Roger NANG ZENGUE Commandant de l’Ecole Militaire Interarmées.

La 40e promotion de l’EMIA se présente comme suit. Au niveau de la « structuration » en 4 dont le Tronc « A »: 174 élèves officiers ayant accédé avec le niveau requis du baccalauréat plus une année d’études supérieures ; le Tronc « C »: 77 élèves officiers ayant accédé avec une licence soit 03 années d’études supérieures ; le Tronc « B »: 25 élèves officiers issus des membres des forces de défenses et de sécurité avec les grades de sous-officiers repartis en deux sous tronc : 15 élèves officiers anciens militaires du tronc B1 avec le baccalauréat ; 10 élèves officiers anciens militaires du tronc B2 avec trois années d’études supérieures, le Tronc D: 35 élèves officiers docteurs en médecine ou en pharmacie. Ces derniers sont actuellement déployés dans les formations médicales militaires après avoir achevé une année de formation militaire.

Le Cameroun réserve régulièrement les places pour les pays amis. Cette promotion connait la participation de la RCA 15 élèves, Gabon 02, Niger 02, Côte d’Ivoire 02, Guinée-Bissau 04.

« L’exemple de la Force et de l’Honneur », L’EMIA a été créée en 1959 et inaugurée en 1961 ayant pour missions, la formation initiale des Elèves Officiers, le perfectionnement des Officiers des Armées et de la Gendarmerie Nationale et l’imprégnation des Officiers issus des rangs.