Il est question pour le nouveau militant de l'unité de Yom I de poursuivre le combat entamé en 1990.

« Je peux renaître et renaître 100 fois… Je peux commencer et recommencer jusqu’à ce que l’objectif final du combat soit atteint, à savoir, l’avènement de la démocratie en général et de la liberté au Cameroun. Donc, pour moi, c’est une renaissance. J’ai trouvé que je ne pouvais renaitre qu’à travers le Mrc qui est le seul front capable de piloter le changement à l’heure actuelle. Aussi, en son leader, je vois un guide en qui les camerounais s’identifient. » Esseulé par les épreuves de la vie, Evariste Fotso Fopoussi, environ 75 ans, ancien député à l’Assemblée nationale de 1997 en 2002 dans les rangs du Front social démocrate (Sdf en anglais), tient à poursuivre le combat engagé contre le régime Biya au début des années 1990. «En 1990, j’étais un haut fonctionnaire et un intellectuel de haut volt, j’ai accepté descendre dans la rue pour apprendre à militer. C’est cette flamme qui m’anime jusqu'aujourd'hui », précise-t-il.

Et d’ajouter : « Il y a quelques années, j’avais décidé de prendre ma retraite politique. J’y ai renoncé. J’ai opté poursuivre la lutte sur un autre front qui cadre avec mes convictions ».

Il fait aussi savoir que durant toute sa vie politique, il s’est battu contre la dictature, particulièrement celle qui depuis plus de soixante ans écrase le peuple camerounais afin de laisser le néocolonialisme continuer à piller impunément ses richesses. Car, selon lui, depuis le 22 juin 2022, un certain nombre de cadres du Sdf se sont réunis à Mbouda pour indiquer que ce parti connaissait aussi une dérive autocratique, il s’est éloigné du parti de la balance et de ses dirigeants actuels.

Une manière pour lui de dire, sans ambages, qu’à l’heure actuelle, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc) porté par le Pr Maurice Kamto constitue un cadre idéal de débat et de mobilisation pour mener le Cameroun à la démocratie.

C’est ainsi qu’il s’engage à apprendre les mécanismes de fonctionnement du Mrc tout il est déterminé à être disponible et à faire profiter aux plus jeunes sa longue expérience de militant et de dirigeant politique notamment dans les rangs du Sdf et de l’Alliance des forces progressistes (Afp).Une option que valide Albert Dzongang, conseiller spécial du Pr Maurice Kamto, président national du Mrc et candidat malheureux à l’élection présidentielle d’octobre 2018.

Evariste Fotso Fopoussi fait aussi savoir qu’il est motivé, dans sa nouvelle option, par la résilience des vétérans politiques à l’instar de Dr Simeon Kuissu, ancien secrétaire général de l’Union des populations du Cameroun et actuellement secrétaire adjoint du bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest et celle de Albert Dzongang, ancien député du parti au pouvoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc), candidat à l’élection présidentielle d’octobre 1997 sous le label de la Dynamique Nationale.

Considérant Evariste Fotso Fopoussi comme une « valeur ajoutée » du militantisme politique au Cameroun, Albert Dzongang a tenu à se frayer des espaces dans son emploi de temps pour venir à Bandjoun, le dimanche 26 janvier 2025, apporter sa caution morale à l’engagement politique de l’ancien député et responsable de la cellule de communication du Sdf.

Cette cérémonie placée sous la présidence de Me André Marie Tassa, secrétaire du bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest, a aussi connu la présence de Jean Baptiste Homsi, un autre conseiller spécial du Pr Maurice Kamto. Me Adèle Kenmogné, membre du directoire national du Mrc. F. Kuaté, secrétaire du bureau de la Fédération communale du Mrc à Pete-Bandjoun, Alain Fokam, secrétaire du bureau de la Fédération départementale dans le Koung-Khi, ont assisté à cette cérémonie. Car cette entrée officielle de l’honorable Fopoussi constitue une bouffée d’oxygène ou une « levure » qui fera, selon Me André Tassa, gonfler la farine du Mrc dans le Koung-Khi.