CAMEROUN :: FOOTBALL: MEGA SPORTS EN DETECTION DE TALENTS ET REMISE DE DONS A LA FECAFOOT :: CAMEROON

Des dons constitués de ballons et de chasubles, ont été remis à la Fédération camerounaise de football ( Fecafoot), de même qu'à plusieurs partenaires, par le président de l’agence Mega Sports, Patrick Talla. C'est le cas par exemple de Mercure de Bafia, un club de football du département du Mbam-et-Inoubou, dans la région du Centre Cameroun.

La remise de dons à eu lieu le 10 septembre 2021 à Yaoundé, au cours d'une conférence l’ de presse. Celle-ci était essentiellement dédiée à la présentation de la profession de foi de Méga Sports au public, ainsi qu'au bilan du casting de détection des joueurs qui a eu lieu le 08 septembre 2021 au Centre technique de la Fecafoot à Odza ( Yaoundé).

Selon Méga Sports, la remise de dons à la Fecafoot et à Mercure de Bafia, représente seulement le début d'une belle amitié qui portera du fruit au-delà du Cameroun. De ce fait, des partenaires de Méga Sports de Guinée-Equatoriale, recevront ballons et chasubles dans les tout prochains jours, dont la Fédération de football de ce pays voisin. Les clubs Inter Littoral et Futuro compteront parmi les bénéficiaires des dons de Méga Sports.

Sur les motivations de son action, Patrick Talla a indiqué que "Méga Sports est une structure qui oeuvre pour le développement des institutions sportives et l’épanouissement des athlètes. Raison pour laquelle nous choisissons aussi de faire des dons à nos différents partenaires en dehors des clauses qui figurent dans nos différentes conventions ».

Venu pour le compte de la Fecafoot, l'ancien défenseur international camerounais Bill Tchato, par ailleurs coordonnateur des équipes nationales, a dit toute sa joie, au moment de recevoir les dons de la Fédération. "C’est impressionnant ce qui se passe. C’est une grande première pour moi de voir une agence de management faire des dons à ses partenaires. C’est une initiative à encourager et la Fecafoot va se tenir aux côtés de Méga Sports pour l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs ».



Pour ce qui est de Méga Sports Management, il s'agit d'une agence internationale basée en Lettonie et en Allemagne. Elle se charge d'administrer les carrières des athlètes et des clubs, tout en s'attelant à rehausser les performances et l’image des athlètes, afin que ces derniers accèdent au niveau le plus élevé possible, dans leurs spécialités respectives. Méga Sports travaille aussi sur des bourses d’athlètes en Europe et aux États-Unis d'Amérique, ainsi que dans l’organisation des matches amicaux et des camps d’entraînement. De par son volume de compétences, Méga Sports opère des prestations de service comme la pose des pelouses et du planché dans les stades.

Vivement un partenariat fructueux entre Méga Sports Management, et ses partenaires camerounais et équato-guinéens !