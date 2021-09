LES TURPITUDES DE LA RÉPUBLIQUE VILLAGEOISE DU CAMEROUN :: CAMEROON

La quasi-disqualification de Samuel ETO'O, avant même qu'il ne fasse acte officiel de candidature à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) est en elle seule le résumé du mensonge, de l'hypocrisie, de la duplicité et de la politique d'apartheid pratiquée par le régime BIYA, dont une des déclinaisons institutionnelles est la loi ségrégationniste, qui distingue deux catégories de camerounais : les autochtones et les allogènes et l'application à tête chercheuse du code de la nationalité qui distingue désormais les camerounais-camerounais et les camerounais-étrangers.

« L'AUTOCHTONIE » EST LE CIMENT IDÉOLOGIQUE D'UN TERRORISME D'ÉTAT

Le Cameroun tel que pensé et promu par les idéologues du régime tribalo-fasciste de BIYA, trouve son expression la plus éloquente dans la Région du Sud, à Sangmélima et Ebolowa notamment, présenté comme l'aire géographique d'origine de Paul BIYA, où s'est construit une prééminence de la tribu sur la citoyenneté, de l'arbitraire et de la barbarie sur le droit. La chasse aux allogènes, le pillage de leurs biens et la sanctuarisation du terrain politique pour le compte du seul RDPC, par des commis de l'État, qui y interdisent toute manifestation de l'opposition et les brutalités des milices privées agissant sous la protection des agents des forces de maintien de l'ordre, qui violentent et répriment dans le sang tout regroupement de partis politiques d'opposition, sont des corollaires à ce propos.

Au nom de ce droit villageois, on peut s'auto-proclamer ainsi défenseur au prix du sang des autres, du droit de vivre entre soi, du droit de vivre dans une consanguinité existentielle qui produit des montres.

LES MÉTASTASES DE LA CONSCIENCE TRIBALE DANS LA POLITIQUE CAMEROUNAISE

Penser le Cameroun, penser la République, penser l'Afrique, penser le Monde, au-delà de la tribu, n'est pas la philosophie politique du régime BIYA, qui a d'ailleurs consacré la discrimination par la tribu d'origine dans sa Constitution.

Parallèlement, certaines personnalités et intellectuels sous le prétexte qu'ils appartiennent à la même composante ethnique que celle de Monsieur Paul BIYA, revendiquent sans aucune pudeur, une discrimination positive (positive action), une attention très spéciale, quand par leur militantisme dissident à l'égard de leur « tribu », ils disent « honorer l'opposition » de leurs actions militantes.

UNE POLITIQUE DE LA SÉGRÉGATION ETHNIQUE ET DU REPLI NATIONAL



Le modèle camerounais est donc celui de la sédentarisation forcée des peuples. Comme dans la civilisation de la chasse et de la cueillette, où l'on se gardait surtout de ne pas s'éloigner des fruits et de la faune des forêts, on privilégie l'autochtonie. Ce privilège est la prime à l'immobilité et à l'immobilisme et dramatiquement, c'est l'assignation forcée à l'entre-soi. C'est le visage d'un Cameroun ratatiné, recroquevillé, un Cameroun du passif et du passé, qui refuse d'aller à la conquête du monde, d'élargir ses frontières, un Cameroun qui fige l'essence et tourne le dos à l'existence, un Cameroun qui à la démocratie, oppose un « ethnicisme » régressif. Un Cameroun pour lequel, l'identité a une primauté sur la vie, sur la circulation de la vie et du vivant.



À vrai dire, comme ces peuples de la forêt qui avaient peur des autres habitants de la terre qui viendraient chasser sur leur terre, ou du colon qui pourrait les en déposséder, le régime BIYA construit dans l'imaginaire politique, des sous-peuples fragiles, faibles, qui ont peur des « envahisseurs ». Voilà comment a été fabriqué dans les ténèbres de l'autochtonie et de « l’allogénie », un État villageois, dans lequel la tribu a une primauté sur le citoyen.



Il s'agit donc d'une construction politique émotionnellement attachée à la tribu, dans laquelle la vérité, la vertu, la justice, le mérite y sont considérés comme des valeurs secondaires. C'est finalement une politique qui, inapte à proposer un projet national pertinent, a accouché d'une guerre civile dans la partie anglophone du Cameroun.

PROMOUVOIR UN VÉRITABLE ÉTAT-NATION OUVERT SUR LA DIASPORA ET SUR LE MONDE

Ce Cameroun ratatiné, recroquevillé, craintif, lâche, du passif et du passé, qui refuse d'aller à la conquête du monde, pour explorer des horizons nouveaux et ainsi élargir ses frontières doit être rapidement pulvérisé, frappé de péremption, pour laisser éclore un Cameroun nouveau, riche de son identité plurielle et désireuse de faire de la tribalité, un des piliers essentiels de l'État, le socle d’une identité nouvelle, fédératrice de nos différentes entités sociologiques, celles qui ont concouru à faire de nous une Afrique en miniature.

Le Cameroun doit tendre la main à ses filles et fils, capitaines d'industries, chefs d'entreprises, inventeurs, Parlementaires, Maires, Hommes politiques, Hommes des Sciences, Juristes éminents, Philosophes, Hommes des lettres, penseurs talentueux, sportifs talentueux, artistes talentueux, disséminés à travers le monde. Cette galaxie d'Hommes, qui sont désormais adoptés reconnus et élus dans les pays du monde et contrées du Cameroun où ils ont choisi de s'établir, mais qui n'ont jamais cessé de se penser comme Camerounais. On ne doit plus avoir plus ou moins de droits au Cameroun, selon le lieu où l'on est établi, ou selon ses opinions politiques, selon sa nationalité d'emprunt...

Me Amedee Dimitri Touko Tom

Analyste Politique