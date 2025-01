Les voeux du Président du MPCC à la nation camerounaise et au peuple africain :: CAMEROON

Mes Chers Compatriotes, Chers frères et Sœurs Africains, Chers Partenaires du Cameroun et de l’Afrique, Chers Amis et Chers Patriotes.

Dans quelques heures, il sera minuit. Les dernières minutes d’une année, faisant partie d’une période, autant sombre que merveilleuse de Soixante cinq (65) années, après nos indépendances.

Le 31 décembre 2024, sonne pour moi, comme la fin d’une période et d’un cycle de domination et de servitude. La preuve en est qu’on ne sait à ce jour, comment est gérée l’argent de notre pétrole, de notre gaz, de nos ressources naturelles, et j’en passe.

2024 est la fin d’une période et d’une année, qui marque la fin des pages d’histoires, tant sombres que bonnes de notre continent et du Cameroun en particulier, pour tous ces jeunes qui sortent des écoles sans travail, pour tous ces jeunes diplômés qui deviennent des motos taximen, pour nos enfants sans parents et sans domicile fixe, qui deviennent pour certains des microbes, des enfants abandonnés à leur triste sort, et dont plusieurs ont trouvé refuge, dans les prisons ou dans les morgues.

Une période qui aura été marquée, par des meurtres de journalistes, des féminicides, des vols de bébés, des éboulements de terrains, de la discrimination ethnique, et de la politique du ventre.

Une période qui aura été marquée par des décès en Méditerranée de nos enfants croyant aller chercher l’eldorado ailleurs, pourtant il est ici en Afrique.

Peuple Camerounais, peuple Africain, je viens m’adresser à vous ce soir, avec une conviction inébranlable et une foi profonde. Nous savons tous que l’heure du changement à la tête de notre Nation est arrivée. Le Peuple Camerounais, la Nation Camerounaise et le monde, sans exclusive, réclament un Homme nouveau à la tête de la République du Cameroun.

Jean Blaise GWET, Chercheur, Stratège, Diplomate, Spécialiste des relations internationales, des questions géopolitiques et géostratégiques, homme d’affaires, commandeur de la légion d’Honneur, Candidat à l’élection présidentielle de 2011 et Candidat à l’élection présidentielle de 2018, à nouveau, je suis Candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025.

Cette fois, l’opportunité est là, le vide est là, le peuple est debout, il a faim, il a soif. Le monde nous regarde, il attend un homme : Je suis prêt, formé et debout et avec une profonde conviction. Je suis le 3ème Président de la République du Cameroun dès octobre 2025.

Un Président qui sera au service et à la protection des intérêts du peuple, des intérêts de la Nation, les intérêts de chaque Africain et des intérêts de notre Continent.

Devant Dieu et devant les Hommes, je viens vous renouveler mon profond engagement et ma sincérité, à mourir pour la cause, les intérêts et pour la victoire de nos peuples. Jamais, je ne baisserai les bras et jamais, je ne vous trahirai.

La lutte ou la Mort, nous vaincrons, le peuple vaincra en 2025.

Peuple Camerounais, debout ! Peuple Africain, debout ! Ensemble, levons-nous, pour ramener la dignité à nos peuples. J’ai besoin de chacun de vous.

Oui, comme un esclave, je suis prêt et j’accepte être la locomotive de ces nouveaux modèles des chef d’Etat Africains. Des Hommes et des Femmes, avec des cœurs attachés à leurs Nations, un modèle de Président Africain, prêt à se sacrifier pour leurs peuples, pour leurs nations, pour le continent Africain, sans rien attendre en retour.

Mes Chers Compatriotes, Camerounaises, Camerounais, Frères et Sœurs Africains,

Soixante-cinq (65) années après nos indépendances, le Cameroun se trouve à un carrefour géostratégique de son histoire. Une position, qui bien négociée, par une prise de conscience collective de chaque Camerounais et chaque Camerounaise, rendra à notre peuple sa dignité et à notre Nation, son indépendance, son autonomie certaine et sa grandeur, grâce à toutes les richesses multiples et disponibles, qu’il possède (Une jeunesse talentueuse, dynamique, ambitieuse et formée. Des ressources minérales très importantes et diversifiées. Des ressources intellectuelles, culturelles, touristiques, etc…).

Malheureusement, si nous commettons l’erreur, de refuser le changement, pour rester dans le même système, ou dans un système plus familial, alors, ça sera le statu quo, pour au moins 50 années encore, et la situation de chaque Camerounais et chaque Camerounaise, continuera à se dégrader au jour le jour.

Nos Jeunes diplômés continueront à trouver du travail sur les Motos-Taxis, le phénomène des microbes envahira toutes nos villes et villages, la guerre au NOSO ne trouvera jamais d’issue avant plus d’une dizaine d’années, des millions de familles Camerounaises continueront à n’avoir ni eau, ni électricité. Nos enfants n’auront jamais de scolarité gratuite. Nos enfants, parents et grands-parents, n’auront jamais de couverture sanitaire totale et gratuite. Les coupeurs de routes envahiront la majorité de nos grands axes routiers.

Notre pétrole, notre gaz, nos ressources minérales, nos forêts, etc… continueront à être la propriété de certains, pendant que notre peuple meurt de famine, de pauvreté, de misère. Mais bien plus, nos enfants continueront à décéder en méditerranée à ciel ouvert, en quête du bonheur, et d’un pseudo Eldorado, qui semble être ailleurs, alors que l’Afrique regorge de toutes les richesses, pour donner le bonheur à leur peuple et surtout des formations et du travail à toute une jeunesse dans le désespoir, et en quête de repère.

Conscient de l’importance et des enjeux que revêt cette prochaine élection présidentielle de 2025 dans notre pays, je refuse l’immobilisme, et je choisis l’action dans laquelle, j’ai besoin de chacun de vous.

Moi ! Président, je m’engage à lutter et à donner le meilleur de moi-même, au prix de ma propre vie, pour sauvegarder les intérêts de notre peuple, les intérêts des générations futures, les intérêts de nos institutions, les intérêts de notre Nation, et pour la cause de toute l’Afrique en générale.

En ma qualité de candidat à l’élection Présidentielle de 2025, je considère qu’il est de mon devoir, de vous présenter ma vision du Cameroun, de 2025 à 2035. Une vision très ambitieuse, sous ma Présidence, pour un avenir meilleur, pour chacun de vous et pour notre Nation.

Mais avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chaque citoyenne et chaque citoyen camerounais, qui participe activement à la vie démocratique de notre nation.

J’ai une pensée profonde pour ces premiers bâtisseurs de notre démocratie. Des bâtisseurs, qui s’en sont allés : Le Président Ahmadou Ahidjo, Le Président Samuel EBOUA, Le Président John FRU NDI, le Secrétaire Général Augustin Frédéric KODOCK, le Président Adamou Ndam NJOYA, Lapiro De MBANGA, ainsi que tous les autres disparus, que je n’ai pu citer ici. Paix à leurs âmes, que Dieu veille sur eux au Paradis.

Je ne saurai, oublier le Président Paul BIYA, le Président Bello BOUBA MAIGARI, le Président ISSA TCHIROMA, Me YONDO Black, le Combattant MBOUA MASSOCK, Mme Edith KAH WALLA, DJEUKAM TCHAMENI, Le Président Hameni MBIALEU, ainsi que tous les autres acteurs politiques qui ont tous participés à la mise en place de cette première démocratie dans notre pays. La liste étant longue, je ne saurai les citer tous, en cette période de notre tournant dans l’histoire.

A tous et toutes, mon profond respect. En saluant leurs courages et leurs engagements, je leur dis à tous, merci.

Par ailleurs, je tends la main à toutes et à tous ces aînés qui ont une bonne maturation en politique, afin que nous puissions ensemble, parachever le combat qu’ils ont commencé. Je les rassure de ne jamais trahir leur mémoire et l’objectif principal de leur combat en politique : Mourir pour le Peuple, rien que pour le peuple, la Nation ne se négocie pas, le pouvoir ne se donne pas. Il s’arrache. J’ai besoin de vous tous, pour l’arracher en Octobre 2025, j’ai besoin de vous tous pour bâtir ensemble, un Cameroun Nouveau, pour l’honneur et la dignité de tous.

Nous sommes debout, et rien ne nous arrêtera. Quoiqu’ils fassent, il est temps que le peuple reprenne son destin en main. 2025, est une date unique et historique que nous devons saisir, pour tourner la page, et redonner au peuple, son pouvoir et sa dignité.

J’ai besoin de vous tous, et je ferai une place à chacun, sans faire aucune chasse aux sorcières.

Au peuple Camerounais, je voudrais vous dire et surtout vous rappeler, que vos voix et votre engagement envers l’avenir du Cameroun sont essentiels pour forger une société plus juste et prospère.

Je m’adresse à vous aujourd’hui en tant que Candidat à la Présidentielle du Cameroun en 2025.

J’ai pris la décision de me présenter pour une 3ème fois, à cette élection Présidentielle dans notre pays, afin de répondre aux aspirations et aux besoins de notre peuple, et de la Nation tout entière.

Je suis profondément conscient des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation, mais je crois fermement en notre capacité collective à surmonter ces difficultés et à bâtir un avenir meilleur pour tous.

En tant que candidat, je m’engage à placer l’intérêt général au cœur de toutes mes actions.

Je suis conscient des inégalités économiques et sociales qui persistent dans notre pays, et je m’engage à mettre en place des politiques inclusives visant à réduire ces disparités.

Moi ! Président, je mettrai en place un statut spécial pour tout ancien Chef d’Etat et sa famille. Ainsi que pour tous les hauts commis d’Etat et leurs familles. Je ne ferai aucune chasse aux sorcières.

Moi ! Président, il est inadmissible que la grande partie des richesses du Cameroun proviennent du NOSO, et que, non seulement ce peuple n’en profite pas, mais qu’il n’y ait presque pas d’infrastructures dans cette zone, qui pour moi, je dirai qu’elle a été oubliée.

Moi ! Président, je donnerai aux anglophones leurs droits, dans un Cameroun plus juste, uni, Cameroun dans lequel, la paix et la cohésion sociale règneront.

Moi ! Président, j’aurai besoin des connaissances, des expériences de toute la diaspora et de tous les Africains, pour m’aider à bâtir un Cameroun nouveau, pour m’aider à relever les défis auxquels notre Pays fait face.

A ce titre, je vais signer un décret, dès le 1er jour de mon investiture, pour accorder une multinationalité à tous les Camerounais qui en feront la demande, et je suis prêt à donner une Nationalité Camerounaise à tous ces intellectuels Africains, qui seront prêt à m’apporter leurs connaissances et expérience pour transformer le Cameroun. Nous devons ensemble, faire du Cameroun, un petit paradis. Africaines, Africains, J’ai besoin de vous tous.

Moi ! Président, il y aura une justice pour tous, une justice à une seule vitesse. Il est inadmissible de condamner un enfant qui vole un beignet, à 40 années d’emprisonnement, dû au fait du chômage, de la famine et de la misère qui sévit dans plusieurs millions de familles Camerounaises, alors que de l’autre côté, on laisse en liberté des personnes qui ont détournée des centaines de milliards de FCFA, quand d’autres sont tout simplement en liberté, après quelques mois de détention, pour reprendre une vie normale avec ces Milliards, narguant ainsi tous les Camerounais.

Il y aura, une justice plus sévère pour tous les fonctionnaires, et hommes en tenus, hommes des médias, journalistes, influenceurs, qui abusent de leurs pouvoir et fonction, par le fait de la corruption, pour condamner sans preuves, des Camerounais et des Africains, quel que soient, leur position, ils feront de la prison.

Moi ! Président, La justice sera libre et indépendante.

Moi ! Président, je travaillerai en étroite collaboration avec les différents acteurs de la société. Qu’il s’agisse de la société civile, du secteur privé ou des organisations internationales, afin de construire ensemble, un Cameroun prospère et équitable pour tous.

Moi ! Président, je m’engage à promouvoir un développement durable qui préserve notre environnement et nos ressources naturelles pour les générations futures.

Moi ! Président, je m’engage à investir dans les énergies renouvelables, à encourager une agriculture durable et à promouvoir la gestion responsable des ressources naturelles.

Moi ! Président, je m’engage à mettre sur tous nos grands axes routiers : Douala – Yaoundé, Yaoundé – Bafoussam ; Bafoussam-Bamenda, Yaoundé–Grand Nord. Des hôpitaux de jour et de nuit, tous les 50 Km. Je m’engage par ailleurs à créer dans la Capitale du Cameroun, un grand hôpital de niveau international, qui accueillera les patients de tous les pays d’Afrique, au lieu d’aller se soigner en occident.

Moi ! Président, je m’efforcerai de diversifier notre économie pour la rendre moins dépendante des industries extractives et plus résiliente face aux changements mondiaux.

Moi ! Président, je m’engage à négocier des partenariats gagnants-gagnants avec tous les investisseurs.

Moi ! Président, notre pétrole sera raffiné au Cameroun. Toutes nos matières premières seront transformées localement, pour créer des emplois et augmenter la capacite de notre force de travail.

Moi ! Président, notre pays sera un grand pays exportateur de pétrole, de gaz, de céréale, et plusieurs produits finis.

Moi ! Président, je m’engage à promouvoir l’inclusion dans toutes les sphères de notre société. Cela signifie garantir l’égalité des chances pour tous, pour chaque Camerounais et chaque Camerounaise, quelle que soit son origine ethnique, sa religion, son genre ou son statut socio-économique.

Moi ! Président, je m’engage à renforcer les institutions démocratiques, à garantir la liberté d’expression et à encourager la participation citoyenne dans toute prise de décision.

Moi ! Président, le mandat présidentiel sera limité à 2 mandats de 5 années, dans l’alternance totale.

Moi ! Président, nous mettrons en place des outils, comme dans les grandes démocraties, pour donner les résultats des élections présidentielles, dans les 24 heures.

Moi ! Président, je m’engage à promouvoir la justice sociale en mettant en place des politiques qui réduisent les inégalités et favorisent la redistribution équitable des richesses.

Moi ! Président, la jeunesse camerounaise est une priorité absolue pour moi. Je suis conscient du potentiel énorme de notre jeunesse et je m’engage à créer des opportunités d’éducation, d’emploi et de développement entrepreneurial pour tous les jeunes.

Moi ! Président, l’école primaire sera gratuite.

Moi ! Président, nous allons remettre le système de bourse à nos meilleurs élèves à tous les niveaux.

Je crois en la nécessité de renforcer notre système éducatif et de fournir les compétences nécessaires à nos jeunes pour réussir dans un monde en constante mutation et évolution.

La sécurité est également une préoccupation majeure pour notre pays.

Moi ! Président, je m’engage à renforcer les forces de défenses et de sécurité, et à lutter contre toutes les formes de violence, de terrorisme et de criminalité qui menacent la paix et la stabilité du Cameroun.

Moi ! Président, je m’engage à œuvrer avec tous mes Pairs, ainsi qu’auprès de l’Union Africaine, pour la mise en place d’une force africaine de défense commune, à l’image de l’OTAN.

Je mettrai en place des politiques de prévention efficaces, tout en respectant les droits fondamentaux de chaque citoyen.

Enfin, Moi ! Président, je suis déterminé à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption.

Moi ! Président, je m’engage à instaurer la transparence dans la gestion des affaires publiques et à criminaliser les actes de tous dirigeants qui abusent de leur pouvoir avec confiscation des biens.

Moi ! Président, le SMIC sera fixé à 125 000 FCFA

Je crois en la nécessité d’une administration publique efficace et intègre, capable de répondre aux besoins de tous les citoyens.

Camerounais, Camerounaises, Mes Chers(es) compatriotes, je vous invite tous à me rejoindre dans cette quête de paix et de cohésion sociale, pour un Cameroun nouveau et meilleur pour tous.

Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons construire une nouvelle Nation, où chaque Camerounais et Camerounaise aura la possibilité de rêver et de réaliser son plein potentiel, dans un pays où la justice sociale et l’égalité des chances pour tous, seront une réalité. Je vous assure que le Cameroun sera un petit paradis, un pays où la paix et la prospérité règneront.

Je serai un Président à votre écoute, avec une ligne directe pour me joindre, une ligne téléphonique qui sera mise à votre disposition. Je prendrai en compte toutes vos préoccupations, je travaillerai sans relâche et je mettrai tout en œuvre pour atteindre ces objectifs définis dans nos 20 engagements, disponibles dans notre Site internet à l’adresse suivante : https://mpcc.be

Ensemble, nous pouvons et nous devons façonner un avenir meilleur et prometteur pour nos enfants, pour les générations futures et pour toute la Nation camerounaise.

Je compte sur vous, je compte sur votre confiance, et je compte sur votre soutien total et vos votes.

Vous avez ma parole et mon engagement profond. Je ne trahirai jamais votre confiance, je ne laisserai jamais personne en marge, et je ne ferai jamais de chasse aux sorcières. Je veillerai à la protection et aux intérêts de chaque Camerounais.

Ensemble, marchons vers l’essentiel.

Je souhaite à chaque Camerounais, à chaque Africain, à tous nos Amis et partenaires dans le monde, une excellente année 2025, une année remplie de paix, de santé et de réussite. Que cette année 2025, soit un tournant décisif pour chacun de vous, pour vos projets, pour vos familles, pour notre nation bien-aimée et pour tout le continent Africain.

Bonne et heureuse année 2025, Dès aujourd’hui, Ensemble, construisons l’avenir de l’Afrique. Je vous attends

Que Dieu bénisse le Cameroun et l’Afrique ! Nous accompagne et veille sur notre peuple et sur notre Nation.

Jean Blaise GWET

Président National du MPCC

(Mouvement Patriotique Pour le Changement du Cameroun)

Candidat à l’élection Présidentielle de 2025

Tel : +337 67 66 17 73 / +237 698 34 93 56

Mail : President@mpcc.be / jbgwet@yahoo.fr

https://mpcc.be/