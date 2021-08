CAMEROUN :: Université de Yaoundé I: Comment l'incivisme des étudiants plombe le fonctionnement des latrines :: CAMEROON

Avec un effectif de plus de 72 mille étudiants pour l'année académique 2020 /2021, l'Université de Yaoundé I demeure l'institution de l'Enseignement supérieur la plus sollicitée du Cameroun. Elle subit avec sa " fille " de Yaoundé II - Soa, et sa cadette de Douala ( capitale économique du Cameroun), le phénomène de surabondance des effectifs d'étudiants, dans les deux plus grandes villes du pays. Une surabondance d'effectifs d'étudiants qui lui-même selon un de nos articles précédents, trouve son fondement dans la crise aiguë du logement social estudiantin, carence managériale du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo. Ce dernier en 17 ans à la tête de ce ministère, n'a jamais été capable de proposer au gouvernement, dans la dynamique des logements sociaux, d'intégrer le logement social estudiantin.

La semaine dernière, votre journal en ligne a été approché par des étudiants de l'Université de Yaoundé I, afin de dénoncer ce qu'ils ont appelé "l'absence de toilettes au sein du campus de Ngoa-Ekelle". Si nous avons trouvé leur dénonciation correcte sur la forme, le fond nous a cependant semblé lacunaire ; toute chose qui nous a poussé à nous infiltrer parmi les quelques étudiants éparses qui arpentent encore les ruelles de " la mère des universités camerounaises", en cette période de vacances.

De nos investigations, il ressort qu'avec un effectif de plus de 72 mille étudiants, l'Université de Yaoundé I, est plus peuplée que certains départements, alors que ces derniers s'étalent sur 100 mille hectares. " Certains départements du Cameroun comptent 60 mille habitants étalés sur 100 mille hectares. Or l'Université de Yaoundé I compte presque 73 mille étudiants, pour ce qui est de l'année académique qui vient de s'achever. Vous voyez donc le défi que cela impose en termes d'hygiène et de salubrité. J'espère que beaucoup ont déjà eu à organiser un événement regroupant 1500 personnes au même moment, et au même endroit, pour mesurer ce que peut endurer un Recteur d'Université d'État, pour ce qui est des latrines, avec une telle surabondance d'étudiants", nous confie un Naître de Conférences du Département de Géographie de l'Université de Yaoundé I.

Nous poursuivons notre randonnée vers la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, recherchant des experts en la matière. Et là, un Professeur Agrégé de Médecine. Ce grand Maître de la Science nous apprend qu'en 2016 le Recteur de l'Université de Yaoundé I, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, a fait réhabiliter 815 toilettes, avec une cartographie bien précise. Lorsque vous parcourez le campus, vous découvrez les toilettes partout, mais ces dernières ont du mal à fonctionner à cause des actes d'incivisme et de vandalisme des étudiants", révèle-t-il cependant.

Et notre interlocuteur de poursuivre : " le Recteur avait fait créer par les soins du secrétaire général de l'Université, une commission en charge de ces toilettes, et demandé aussi que chaque établissement vote un budget pour ses latrines. Si chaque étudiant déféque 300 grammes de selles X 72 mille étudiants ; 800 millilitres d'urine, vous rendez compte de ce que cela peut donner en termes de masses par jour ?" s'étonne notre source, avant d'ajouter que le Recteur Maurice Aurélien Sosso est même plutôt à féliciter, pour sa qualité managériale exceptionnelle à contenir sans incidents majeurs, une Université comme celle de Yaoundé I dont la surabondance des effectifs depuis plusieurs années, est devenue un grand défi qu'il n'est pas donné à un amateur des us et coutumes universitaires, de relever.

L'incivisme des étudiants annihilent les efforts des dirigeants de l'Université.

Sous un temps nuageux et sous la menace de la pluie, nous nous lançons à la recherche d'un cadre de la Direction des Œuvres universitaires dont nous avons eu vent qu'il est assis dans un coin du campus, sirotant son café noir. La dame à la beauté singulière et luxueuse malgré la quarantaine bien sonnée, n'est pas d'abord enchantée de nous voir la "traquer". Elle nous fait savoir qu'elle n'est pas habituée à la présence des journalistes, et qu'elle craint d'être citée dans nos récits. Nous lui promettons le plus strict anonymat. Enfin rassurée, celle que nous allons appeler Tantine Beauté, s'ouvre à nous : "Monsieur le journaliste, les étudiants viennent vous dire que l'Université n'a pas de toilettes ? Mais cela n'est pas juste. Les étudiants rendent les toilettes inaccessibles, ils pissent sur le passage qui conduit même à ces latrines. Ce qui vous dissuade d'emblée si vous voulez y aller. Et quand bien même vous parviendriez à y accéder, vous vous rendez compte qu'ils pissent sur le sol. Les étudiantes qui ne sont pas prévenantes sur leur période de menstruations, sont parfois surprises, et utilisent leurs jeans en lieu et place des serviettes hygiéniques. Et une fois que le jeans est mouillé, elles le jettent aux toilettes. D'autre part, les étudiants se livrent à des actes de vandalisme, et, volent les pots des toilettes qu'ils vont revendre sur le marché noir. Pour ce qui est du papier hygiénique mis à leur disposition, les étudiants n'hésitent pas à le voler au sortir des latrines. Et si les autorités de l'Université demandent ne serait-ce que 100 francs par an à chaque étudiant ne serait-ce que pour le papier hygiénique, vous entendrez toutes sortes de choses sur le Recteur; un tollé général. Or... Les étudiants vous disent qu'il n'y a pas de toilettes à l'Université ? Sont-ils vraiment sérieux ? Demandez-leur si on sent des odeurs lorsqu'on est au campus. Si l'Université n'a pas de latrines, personne ne peut y mettre pied. Faites un tour dans un endroit sans latrines, et où se retrouvent 100 personnes par jour, et vous verrez bien ce que ce lieu-là dégage comme odeurs".

Solutions

Selon un enseignant des Sciences de l'Education de l'Ecole normale supérieure de l'Université de Yaoundé I où nous sommes allé afin d'appréhender la différence entre les latrines de la Faculté (le noyau dur de l'Université) et celles de ses écoles professionnelles, nous nous faisons dire qu"'il faut sensibiliser les étudiants à travers les Associations, les médias, ou encore des campagnes au sein des campus. Le problème des latrines dans les universités, est un problème global de salubrité auquel fait face le gouvernement camerounais, et qu'il faudra bien régler par des mécanismes institutionnels appropriés. C'est un problème de morale publique dont il serait injuste de mettre sur le dos des pauvres Recteurs", nous confie-t-il, avant de nous faire remarquer qu'avec environ 3 200 étudiants en 2020/2021, l'ENS de Yaoundé est bien moins affectée par les problèmes de toilettes et d'incivisme, parce qu'il est un peu plus facile de contrôler les étudiants.

Constat a été bien fait par Camer.be: il y a bien moins de problèmes de toilettes et d'incivisme dans les écoles professionnelles de l'Université de Yaoundé I. Il en ressort qu'en définitive, les étudiants de la Faculté sont les seuls coupables voulant se prévaloir de leurs propres turpitudes. Il est souhaitable que les " cops" se comportent en grands garçons, en grandes filles et en responsables, pour la préservation décente de leurs latrines dont 815 avaient été rénovées en 2016 par leur Recteur, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO. Bien plus, une entreprise de vidange et assainissement habituée des lieux, nous a confié être toujours choquée et peinée de voir des pantalons jeans, des coupes de vêtements et même des sacs, sortir des fosses septiques des latrines de l'Université de Yaoundé I.