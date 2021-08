CAMEROUN :: CAN 2021: KETCHA COURTES CONFIRME L'OUVERTURE DE L'AUTOROUTE YAOUNDE-NSIMALEN EN NOVEMBRE :: CAMEROON

La ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), était sur le chantier de cette infrastructure routière. C'était ce matin du samedi 14 août 2021. Célestine Ketcha Courtès est une fois de plus, sortie de ses douillets bureaux de l'immeuble Émergence à Yaoundé, pour se déployer sur le chantier de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen.

Il s'agit d'une infrastructure qui relie la capitale politique du Cameroun, à l'aéroport international de Yaoundé - Nsimalen. L'infrastructure routière sera capitale pour la fluidité de la circulation pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) 2021 que va abriter le Cameroun du 06 janvier au 09 février 2022. La visite d'inspection de Célestine Ketcha Courtès visait à s"assurer de la finalisation des travaux de la section rase campagne ( 10,8 km) de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen, à quatre mois et trois semaines du coup d'envoi de la CAN.

Maître d'ouvrage, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a voulu se faire une idée précise sur le respect scrupuleux du calendrier d'exécution des travaux de signalisation routière ; l'éclairage public ; la livraison des trois postes de sécurité équipés de caméras de surveillance, le long du linéaire ; la livraison des travaux de la nouvelle école publique de Meyo ; l'aménagement du rond point Nsimalen ; la finalisation des travaux des échangeurs d'Ahala, avec raccordements sur la Nationale N°3 ( route Yaoundé - Douala).

La mission de contrôle des travaux qui du reste travaille en étroite collaboration avec l'entreprise chinoise adjudicataire des travaux, la Mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux ( Maetur), tient à la livraison à date, des aménagements paysagers et sécuritaires de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen. CÉLESTINE KETCHA COURTÈS, MINHDU, MAÎTRE D'OUVRAGE DE L'AUTOROUTE YAOUNDÉ - NSIMALEN " Nous allons faire une descente d'ici fin septembre ou début octobre, pour qu'avec la Dgsn ( délégation générale à la Sûreté nationale, Ndlr), avec tous les acteurs concernés par l'utilisation de cette autoroute, pour nous assurer que toutes les conditions sont réunies pour réceptionner cette autoroute en fin octobre tel que le Comité de pilotage l'avait prévu, et tel que nous avons pris l'engagement auprès du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, pour que nos hôtes utilisent l'autoroute Yaoundé - Nsimalen, pour voir comment le Cameroun se développe durablement avec ses grandes infrastructures."