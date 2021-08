CAMEROUN :: Yabassi : Liesse populaire pour l'intronisation du recteur Sosso comme chef traditionnel :: CAMEROON

Situé dans l'arrondissement de Yabassi, département du Nkam, région du Littoral Cameroun, Tondè Village a (enfin ) son chef. Il est d'un enviable et étourdissant prestige qui ne court pas les rues. Le Prof. Maurice Aurélien Sosso, Recteur de l'Université de Yaoundé 1, est désormais Sa Majesté SOSSO MAKEMBE II.

Porté à la tête de la chefferie traditionnelle de Tondè Village à l'issue du vote des notabilités coutumières Sawa de céans, le 05 février 2021, Maurice Aurélien Sosso, a été intronisé Chef traditionnel de 3ème Degré, le samedi 07 août dernier, au cours d'une cérémonie présidée par le sous-préfet de Yabassi, Patrick Landry Adjedja. C'était en présence du préfet du Nkam et du secrétaire général de la région du Littoral, représentant personnel du gouverneur. En hibernation depuis des décennies, la chefferie traditionnelle de Tondè Village a officiellement été réhabilitée le 16 septembre 2020, et les populations n'avaient cessé d'appeler le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, descendant de la dynastie royale, à la diriger.

Un aéropage de hautes personnalités

La cérémonie d'intronisation du Prof. Maurice Aurélien Sosso comme Chef traditionnel de Tondè Village, a vu son prestige et son éclat rehaussés par la présence de Sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya, Sultan Roi des Bamoun, du Sultan des Mandara - Mora ( département du Mayo - Sava, région de l'Extrême- Nord Cameroun) où le Recteur de l'Université de Yaoundé I avait occupé son tout premier poste de médecin il y a 41 ans, et de plusieurs autres chefs traditionnels de la région du Littoral Cameroun, et notamment du canton Wouri - Bwele du Nkam.

Du côté de la haute administration, l'on note la présence des ministres des Transports, Ernest Ngallé Bibehè; Prof. Narcisse Mouellè Kombi des Sports et de l'Education civique. Une bonne brochette des représentants des Services du Premier ministre, de la présidence de la République, de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. Pas en reste pour leur homologue et collègue, la délégation de la Conférence des Recteurs et Vice-chancellors des Universités d'État, dont le Prof. Maurice Aurélien Sosso, Recteur de l'Université de Yaoundé I est Président, était conduite par le Recteur de l'Université de Dschang, le Prof. Roger Tsafack Nanfosso. Celle-ci était constituée des Professeurs Florence Uphie Chinje, Theresia Nkwa-Akenji, et Idrissou Alioum, respectivement Recteurs des Universités de Ngaounderé, Bamenda et Maroua. Aux quatre Recteurs, il faut adjoindre vice-recteurs, doyens et autres responsables au sein des universités.

Le sous-préfet de Yabassi qui était maître des cérémonies dans leur phase administrative, s'est tour à tour adressé au nouveau souverain, Sa Majesté SOSSO MAKEMBE II, et aux populations de Tondè Village. Après avoir présenté le nouveau souverain et avoué avoir été très impressionné par l'épaisseur du curriculum vitae du recteur de l'Université de Yaoundé I, le sous-préfet de Yabassi lancera: "Je pense que la seule évocation de son nom impose respect [...] Et le sous-préfet que je suis ne peut que se féliciter d'un tel choix, connaissant le caractère cosmopolite et les défis auxquels est confronté ce village. Oui, la chefferie de Tondè Village avait nécessairement besoin à sa tête, d'un Chef charismatique et imposant de par sa nature ; un Chef capable de canaliser toutes les énergies souvent antagonistes dans ce village. Je suppose que c'est en tenant compte de tous ces paramètres que, les notables ont choisi de faire du Professeur SOSSO Maurice Aurélien, leur Chef.

Guide du Souverain

Le sous-préfet de Yabassi a prodigué de précieux conseils au nouveau guide de Tondè Village. " On n'administre pas un village où une chefferie comme on administre une université. Je vous invite à un véritable changement de paradigme car ici à Tondè, vous aurez à faire au tout venant : de l’analphabète au plus instruit ; du démuni au plus nanti ; des plus jeunes aux vieillards ; femmes comme hommes ; politiciens et religieux de tous bords, tous devront bénéficier de la même sollicitude de votre part", dira Patrick Landry Adjedja. Et le patron de l'arrondissement de Yabassi d'étoffer ses instructions à Sa Majesté SOSSO MAKEMBE II, en lui enjoignant la pratique d'une administration inclusive et participative qui selon lui, sera la clé du succès de son règne, et lui permettra de privilégier l'intérêt du village, par l'implication de tous dans les actions de développement. Le sous-préfet de Yabassi a aussi requis du nouveau Souverain de Tondè Village, d'entretenir d'excellentes relations avec les villages voisins, afin de faciliter le règlement des conflits fonciers dans le canton Wouri- Bwele.

Aux populations

Le sous-préfet a demandé le soutien total au Chef traditionnel, dans l'intérêt de la communauté. Patrick Landry Adjedja a interpellé les populations sur les ventes sur fond de braderie de leurs terres, et leur a plutôt conseillé de les exploiter elles-mêmes. Par voie terrestre, Tondè - Village se trouve à une trentaine de kilomètres de Douala la capitale économique du Cameroun, et à une vingtaine de kilomètres par voie fluviale. Aussi la convoitise de ses terres est-elle grande.

Sa Majesté SOSSO MAKEMBE ll en fédérateur

Prenant enfin la parole, et avec la dignité et la mesure qu'on lui connaît, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO devenu SOSSO MAKEMBE ll, précisera que " Tondè est une parfaite illustration de l'intégration inter communautaire et du vivre-ensemble si chèrement souhaité et prescrit par Son Excellence Paul Biya, Président de la République, Chef de l'État. En effet, le microcosme sociologique, la composition ethnique de toute la Vallée du Nkam et du Wouri, voire de l'ensemble du Nkam se retrouvent à Tondè [...] C'est pourquoi je demande dès aujourd'hui et maintenant aux fils et aux filles de ce village, à taire les disputes tribales, à taire les complots d'hégémonie organisée, à taire les désinformations. J'en appelle au rassemblement et à l'union sacrée de toutes les communautés de Tondè pour cette union tournée résolument vers le développement. Pour ce faire, il faut tourner le dos à nos égos et à nos égoïsmes", dira Sa Majesté SOSSO MAKEMBE lI.

Initiation traditionnelle Sawa

La cérémonie d'initiation traditionnelle inhérente aux peuples Sawa ( côtiers) de Sa Majesté SOSSO MAKEMBE II, a été conduite par le Prof. Mbondji Edjenguelè. Il s'est agi du "rite d'humiliation". Ce dernier consiste à rabaisser le souverain au niveau le plus bas, afin que ses administrés puissent lui exprimer leur mécontentement et frustrations sans complexe. Une séance initiatique qui selon les croyances locales, ouvre enfin la voie de l'élévation du souverain par les ancêtres.

Pour ce qui est de SOSSO MAKEMBE ll, la séance s'est déroulée sur le fleuve Sandjé, et a consisté à couvrir de boue le nouveau Chef traditionnel de Tondè Village, par les notables et les Sages. Bref voyage dans les eaux du fleuve, et Sa Majesté SOSSO MAKEMBE II, revenu tout blanchi, tout propre, comme béatifié par ses ancêtres. Retour dans la case initiatique, et onction des notables de Tondè, des Souverains du canton Wouri- Bwele, le tout bonifié par la présence du Sultan Roi des Bamoun, Sa Majesté El Hadj Ibrahim Mbombo Njoya. Tous les attributs de Chef traditionnel sont enfin remis à Sa Majesté SOSSO MAKEMBE II, pour son règne.

La fête a été très belle ; agrémentée par la chorale The Glorious Voices de l'Université de Yaoundé I, du ballet universitaire, ainsi que de plusieurs groupes de danse locaux.

Après plusieurs décennies d'hibernation, la chefferie de Tondè est réhabilitée depuis septembre 2020, élit son souverain le 05 février 2021. Et depuis ce samedi 07 août, Tondè Village est dans la plénitude de son existence légale. Son Chef est déjà là ; il est charismatique, et ô combien prestigieux : il s'agit du Prof. Maurice Aurélien SOSSO, Recteur de l'Université de Yaoundé I, devenu Sa Majesté SOSSO MAKEMBE II. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter sage, long et fructueux règne.