CAMEROUN :: Match test du 3 septembre 2021 : Le grand examen du stade d’Olembe par la CAF :: CAMEROON

Arrivés sur le site à 15h hier, les experts sont repartis autour de 20h après avoir vérifié tous les éléments de fonctionnalité contenus dans le cahier de charge.

La Can Total Energies Cameroun2021 a commencé à se jouer ce dimanche,8 août au stade d’Olembe, à travers le match test prévu le 3septembre prochain, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre les Lions Indomptables et la sélection du Malawi. Une mission de deux experts de la Confédération africaine de football (CAF)s’est rendue sur le site hier.

Cette mission, selon nos sources, avait pour objectif de vérifier si tous les éléments de fonctionnalités contenus dans le cahier de charges de la CAF, sont satisfaits par ce stade en ce moment. Sudat Muhammed, un Mozambicain, chef de la mission, le Capverdien Jerson Melo, les deux inspecteurs de la CAF, ont été conduits au stade d’Olembe par le ministre des Sports, et président du Cocan, le Pr Narcisse Mouelle Kombi et Naseri Paul Bea, le Gouverneur de la région du Centre et président du Comité des sites de Yaoundé pour la Can.

C’est autour de 20h que ces inspecteurs de la CAF sont partis du stade d’Olembe, après avoir scruté depuis leur arrivée sur le site à 15h, toutes les fonctionnalités du stade, jusque dans les moindres détails. « Pour le match du 3 septembre prochain, est-ce que vous nous donnez la garantie que ce stade sera fonctionnel ? ». Question posée par le chef de mission de la CAF à Yoann Ropital, le directeur du projet Magil. « Oui », a-t-il répondu, en s’appuyant sur le fait que toutes les exigences essentielles de la CAF ont été satisfaites. Il a été question pour ces experts de la CAF, après avoir vérifié la fonctionnalité du stade en diurne, de se rassurer que ce stade puisse déjà abriter un match en nocturne.

Sur cette question, en commençant par l’éclairage, 2.600 lux de lumière ont déjà été installé dans ce stade et ont brillé pendant toute cette nuit. Le cahier de charges de la CAF exigeant 2.000 lux. Yoann Ropital a indiqué aux experts que l’installation de cet éclairage n’était pas terminée, promettant 5.000 lux et qu’il appartiendra à la CAF de demander une réduction s’il y a une surcapacité. La source d’énergie du stade provient d’un générateur de grande puissance et le directeur du projet Magil a rassuré en indiquant qu’il sera difficile que le stade tombe dans la pénombre, par ce que ce dispositif a une autonomie de 13 minutes d’alimentation, le temps de faire basculer la ligne sur le secteur Enéo ou un autre générateur.

Un tunnel rétractable à la sortie des vestiaires

Dès l’entrée du grand stade, les experts de la CAF sont bien passés par les tourniquets (54) déjà installés. Il sera question pour la CAF de choisir un système de billetterie tel qu’il a été pendant le Chan, c’est- à-dire manuel, ou alors celui à ouverture automatique. Le premier point d’arrêt après la traversée des tourniquets, a été les toilettes publiques pour le grand public. Sur l’aire de jeu, les inspecteurs ont scruté la pelouse du stade, sont allés vérifier les bancs de touche, dont un de 20 fauteuils par équipe et celui de cinq pour les officiels de match, avant d’aller contrôler les goals. À côté de la pelouse, toute la piste d’athlétisme a été revêtue d’un gazon synthétique, en attendant la pose du tartan après l’installation des écrans géants. Le prolongement de ce gazon synthétique est jusque dans le tunnel rétractable de couleur bleue, de sortie des équipes. Étant donné que chacune sort de son côté.

Pour la question des écrans géants non encore installés, leur position, soit un au- dessus de chaque étoile de tribune, derrière les buts, a été indiquée aux inspecteurs de la CAF. Il leur a été présenté les caisses contenant ces écrans déjà sur place et qui attendent leurs supports.

L’ascenseur et la climatisation fonctionnels

À l’intérieur du stade, les experts de la CAF ont bien contrôlé les vestiaires des joueurs et des officiels, sont passés par les studios de radio et télé, de même que les bureaux qui leur sont destinés. Une inspection sous la fraîcheur distillée par le système de climatisation déjà fonctionnel. L’un des huit restaurants a été le point de pause de cette délégation, qui y a marqué une pause pour un cocktail. Les ascenseurs sont aussi bien fonctionnels au stade d’Olembe. Les experts ont pu faire appel à cet outil pour vérifier sa fonctionnalité. Au stade annexe A dès leur première escale, à leur arrivée à Olembe, les inspecteurs de la CAF ont vérifié l’état de la pelouse, demandant à voir le système d’arrosage du gazon naturel. Tous les mâts d’éclairage fonctionnaient également. Un contrôle des goals et des filets a été fait, avant le tour dans les vestiaires

Une jauge de 13.000 spectateurs pour Cameroun - Malawi

Au cours de la séance de débriefing dans la salle des conférences du stade d’Olembe, les responsables de l’entreprise Razel ont été interrogés sur la livraison totale des VRD (voies et réseaux divers). Ils ont été rassurants, précisant qu’il faut regarder ce qui a été déjà fait pour s’en convaincre et que même les espaces verts seront bien terminés dans les délais, avant le match du 3 septembre2021. Concernant ce match du 3 septembre entre le Cameroun et le Malawi, les experts de la CAF, ont indiqué qu’il allait se jouer à huis- clos. C’est alors que le ministre des Sports a essayé de les convaincre sur la nécessité d’avoir des spectateurs à ce match certes test, mais presque inaugural de ce stade. Les experts ont alors indiqué qu’il pourrait y avoir une jauge de 13.000 spectateurs sur les 60.000 places de capacité de ce stade. La question reste en débat, selon nos sources, afin d’y avoir pour ce match, une possibilité de plus de spectateurs.