Déclaration du MPDR relative à la coopération du Cameroun avec les Organisations étrangères :: CAMEROON

Le MPDR, Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation, observe que l’on assiste à une véritable campagne contre le Gouvernement du Cameroun, à la suite des décisions prises souverainement, dans le champ de la coopération avec les organisations étrangères privées, et dont la substance consiste à exiger de ces dernières, de se conformer autant aux lois et règlements du pays, qu’au cahier de charge convenu lors de leur installation sur le territoire.

Le MPDR note que c’est par exemple ainsi, que le rappel à l’ordre fait à l’organisation privée « Médecins sans frontières », avec la conséquence notoire d’un encadrement de son déploiement, donne lieu à un prétexte pour nourrir cette campagne dorénavant agrémentée de toutes sortes d’extrapolations sur la situation dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest.

Le MPDR rappelle pour la bonne information de l’opinion, que le Gouvernement camerounais a depuis de nombreuses années, aménagé un cadre légal de référence, institutionnel et diplomatique, pour promouvoir et étendre la coopération avec les organisations étrangères affichant des prédispositions pour l’accompagner dans ses efforts de développement, de même que la gestion de certains préoccupations sociales et humanitaires. Ces organisations jouissent en conséquence, de nombreuses facilités, appuis et protections consignés dans divers arrangements : Accords de siège ; Conventions de coopération ; protocole de partenariat ; Accord de coopération …etc.

Le MPDR rappelle que les gouvernements demeurent pleinement et discrétionnairement souverains, quant à la définition des termes de référence pour l’accueil, l’installation et la conduite des activités des personnes aussi bien physiques que morales sur leur territoire. Cette latitude induit logiquement la discrétion de décider de la fin de leur présence.

Le MPDR rappelle par exemple qu’à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, le gouvernement fédéral a procédé à la dissolution de milliers d’organisations dites humanitaires ou philanthropiques. La France a récemment fait exactement pareil après la multiplication des actes terroristes à connotation religieuse.

Le MPDR regrette profondément que certains nationaux et certains médias locaux, soient devenus des vecteurs de propagande pour des organisations étrangères, dont ils reproduisent et diffusent les déclarations subjectives et biaisées, sans réserve ni retenus. Il ne sert à rien d’alimenter les étrangers avec des faux rapports et des mensonges, et ensuite de reprendre les mêmes rapports et mensonges pour injecter dans l’opinion comme une vérité divine.

Le MPDR rappelle que personne, physique ou morale, ne saurait aimer le Cameroun et s’occuper du sort des populations camerounaises plus que le gouvernement camerounais ou mieux que les Camerounais eux-mêmes.

Le MPDR réitère que le Cameroun demeure, et a toujours été, une terre d’accueil, de paix et de convivialité pour toutes celles et toux ceux, personnes physiques ou personnes morales, désireuses de s’installer dans notre pays. Chacun peut y mener des activités dans le respect des lois et des règlements d’usage, de même qu’au regard d’une éthique de coexistence universellement partagée et soumise à un Droit international qui valorise l’être humain et les libertés consacrées de manière impartiale par les standards de civilisation.

Le MPDR appelle en conséquence les compatriotes, à œuvrer à la cohésion sociale et politique, à éviter de se faire volontairement ou involontairement les relais des forces et de puissances occultes, à exalter le nationalisme et le patriotisme, et enfin à bien comprendre que c’est chez nous, au Cameroun, par nous-mêmes, avec notre propre génie et nos propres moyens que le dialogue se construit, s’est toujours construit et se construira dans l’intérêt de la résolution de toutes nos crises, difficultés et incompréhensions, dans l’intérêt de la réconciliation, et enfin dans l’intérêt des transitions politiques pacifiques et consensuelles./.

Yaoundé, le 05 Août 2021

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONME