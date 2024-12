CAMEROUN :: Fokoue: Situation de la chefferie Nka’a , un brasier en gestation :: CAMEROON

Le conseil des notables dénonce les usurpateurs qui veulent s’emparer du trône en emballant le sous préfet…

C'est avec une ferme volonté de mettre fin à toute amalgame, que le conseil des notables de la cours royale du village Nka'a dans l'arrondissement de Fokoué département de la Menoua, s'est adressé au sous préfet du dit arrondissement, pour interpeller ce dernier sur les tambours de terreurs et de chaos que semblent battre depuis quelques temps, un groupuscule d'individus réuni au sein «d'un certain comité d'organisation des obsèques» du feu roi SM. MEDOUG KEMGANG Alain Luciano. La chefferie supérieure Nka'a parle d'atteinte à la paix et d'une menace grave sur l'héritage traditionnel par un groupe de non initiés.

Selon les propos du conseil des notables de la cour royale de la chefferie supérieure du village Nka'a, la chefferie Nka'a n'est associée ni de prêt ni de loin à ce projet qui ambitionne d'organiser les obsèques du défunt chef Nka'a ce 07 décembre.

Môh KEMEDOUG Bernard, porte parole des notables Nka'a, y voit une volonté manifeste de piétiner les us et coutumes du village Nka'a.

Une situation qui pourrait dégénérer sur de vives tensions sociales, tel que l'on fait savoir les gardiens de la tradition Nka'a.

Le conseil des notables souhaite voir à cet effet la sous préfecture clarifier cette affaire, dont la seule et unique intention selon le conseil, est la «destabilisation» du dit village.

Violation flagrante de la souveraineté Nka'a

Depuis le décès de son chef sa majesté MEDOUG KEMGANG ALAIN LUCIANO il ya plusieurs années, la chefferie Nka'a dans l'arrondissement de Fokoué, traverse des zones de turbulences liées à l'épineuse question de succession royale. Alors que le conseil des notables et l'ensemble de la famille royale a depuis le décès , donné quitus au frère ainé du roi de gérer l'intérim selon les us et coutumes locales, c'est une série de manipulation, avec une complicité ouverte de personnalités hauts gradés tapis dans l'administration qui tentent selon les dires de la famille royale, de s'accaparer le trône royal Nka'a, ceci à des fins inavouées.

La tentative d'organiser des obsèques du défunt Chef par ce groupe d'individus dont le conseil des notables dit ne reconnaître «ni la qualité, ni le tire de notabilité » s'apparente dès lors à un réel désir de nuisances d'après plusieurs gardiens de la tradition, mais aussi à une violation totale de la souveraineté royale Nka'a, martèle le conseil royal dans sa note d'information adressée au sous préfet de Fokoué.

L' autorité administrative ainsi interpellée devrait réagir en extrême urgence, pour éviter au département de la Menoua un nouveau scandale. Les séquelles de l'affaire Fotetsa, restent à cet effet gravé dans les esprits des populations locales, avec le lot de tentions et division qu'elle aura occasionnée dans cette communauté.