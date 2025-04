CAMEROUN :: Mintp ONU femmes Quatre projets sur 12 déjà réalisés :: CAMEROON

Programmes d'Appui au Secteur des Transports 1 et 3 : le MINTP et ONU Femmes font le point sur les projets dédiés spécifiques au profit des femmes.

Cette évaluation a été faite au cours d'une audience accordée par le Ministre des Travaux Publics, le 4 avril 2025, à Madame Marie Pierre RAKY CHAUPIN, Représentante Résidente d’ONU-Femmes au Cameroun. Quatre projets destinés à l'amélioration des conditions de vie des Femmes sur les douze programmés ont pu être réalisés.

Lesdits projets ont été réalisés paralèlement à l'aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Léna sur la Nationale 15 et la construction en cours de la Ring Road (Bamenda-Ndop-Kumbo-Nkambe-Wum-Bafut) dans la région du Nord-ouest. Les échanges entre les deux acteurs du projet œuvrant pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des Femmes vivant le long des axes routiers en construction, ont convergé vers l’atteinte des résultats.

Pour cela, une évaluation de la mise en œuvre des douze projets programmés a permis de relever que seuls quatre, sont à ce jour exécutés. Si le projet dont la portée socioéconomique n'est plus à démonter, il n'en demeure pas moins que leur implémentation a rencontré quelques difficultés. Il s'agit entre autres de la hausse des prix du fait de la COVID 19, la situation sécuritaire dans certaines zones concernées. S'agissant des projets à réaliser sur la N15, les projets axés sur la promotion du genre et l'accélération de l'autonomisation économique ont porté sur l'établissement des actes de naissance, la distribution de Kits agricoles ou d'élevage, la distribution d'intrants agricoles, l'aménagement d'une ferme d'élevages de poulets, le financement de 56 micro-projets présentés par 19 organisations de femmes entre autres.

La mise en œuvre des projets à aménager le long de la long de la Ring Road concerne l'acquisition de 50 kits de matériel agropastoral, l'accompagnement de coopératives dans leur structuration et l’acquisition de 08 tricycles. Cette perspective de développement qui peine à se mettre en place préoccupe le Maître d'ouvrage. Dans une démarche d'accompagnement, les mesures ci-après s'imposent : l'amélioration de la communication entre les entités (MINTP, ONU Femmes, MINFOF); la prise en compte des missions régaliennes de toutes les parties prenantes, la nécessité d'actualisation du plan de travail et le renforcement du dispositif sécuritaire.

Les ressources mobilisées pour la promotion du genre et l'accélération de l'autonomisation économique des femmes le long de la route Nationale N15 et celui lié au renforcement du pouvoir économique des femmes vivants le long de la Ring Road bénéficient d'appui respectifs de 1 253 635 920 F cfa et de 991 638 720 F cfa.