CAMEROUN :: Région de l'Est : Les enseignants affectés en 2023 toujours sans remboursement de frais de transport :: CAMEROON

Le ministère des Enseignements Secondaires ( Minesec ), se porte particulièrement mal, depuis l'arrivée de Pauline NALOVA LYONGA EGBE à sa tête, depuis le 02 mars 2018.

Sortis des différentes Ecoles Normales Supérieures ( ENS ) et Écoles Normales Supérieures de l'Enseignement Technique ( ENSET ), puis affectés dans la région de l'Est depuis le 03 novembre 2023, professeurs et conseillers d'orientation ne sont pas toujours pas rentrés en possession de leurs frais de relève ( argent de transport ). Aussi expriment- ils leur colère contre la ministre des Enseignements Secondaires, Pauline NALOVA LYONGA EGBE.

Ces enseignants qui prennent service sans prise en solde par l'État, sont toujours en attente de leurs frais de relève.

Plus frustrant encore, les enseignants des neuf autres régions du pays, tous, lauréats des ENS et ENSET 2023, sont déjà rentrés en possession de leurs frais de relève.

Pour ce qui est de la région de l'Est, seul le silence assourdissant du délégué régional du Minesec pour l'Est, est leur interlocuteur. Et pourtant, dans la décision d'affectation des enseignants, il est clairement indiqué que les frais de relève sont versés aux enseignants affectés, par le budget de l'année d'affectation. Techniquement, les enseignants affectés doivent recevoir leurs frais de transport pour se déplacer. Mais il leur est plutôt demandé, à eux qui ne sont pas boursiers comme leurs voisins de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature ( ENAM), d'engager des dépenses pour être remboursés. Un chemin de croix pour rentrer en possession de ces sommes d'argent dépensées en plus par des fonctionnaires affectés sans prise en solde !

Plusieurs enseignants abandonnent ces frais de relève, las d'attendre pendant plusieurs années.

Affectés depuis octobre 2024, les lauréats des ENS et ENS de l'an dernier, commencent déjà aussi à s'impatienter pour le paiement de leurs frais de relève.

Le Minesec demeure un volcan en activité et dont l'éruption pourrait survenir à tout moment et tout balayer sur son passage. Just wait and see.