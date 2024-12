CAMEROUN :: LES ENSAUVAGEURS, LES ANESTHÉSIANTS ET LES SURVIVANTS :: CAMEROON

J’ai regardé l'émission la VÉRITÉ EN FACE du dimanche 01er décembre 2024, de la chaîne de télévision ÉQUINOXE TV. L’invité du jour était Monsieur Paulin DJORWE, Président National du MDR & Sénateur, Conseiller Municipal de la Commune de Maroua.

Cette personnalité est apparue au cours de cette émission comme la représentation achevée de ces pasteurs du sommeil politique que sont certains élus et happy few du grand Nord, dont la seule mission se résume en la dédramatisation, la relativisation, la banalisation, l'anesthésie des souffrances engendrées par l'inqualifiable abandon, dans lequel la gouvernance criminelle de Paul BIYA a plongé cette partie du Cameroun.

LE PEUPLE CAMEROUNAIS SOUS L'EMPRISE DE CHARLATANTS POLITIQUES

En effet, le régime BIYA, pour durer, s'est assuré d'un maillage territorial par une armée d'ensauvageurs politiques, dont la plupart ne peuvent se prévaloir du moindre talent, leur ayant permis de se réaliser socialement, sans les mamelles de l'Etat providence.

Ces pasteurs politiques, tels de véritables industriels de la parole, de la manipulation et du sommeil, bavardent à longueur de journée sur des plateaux de télévisions, dans des meetings politiques, pour dire aux populations, tenaillées par la misère noire et l'abandon, que ce qu'elles vivent est à peu normal, car c'est le "dehors qui est difficile". Ils ponctuent leurs propos par le "mais ça va aller, il faut être patient"...Et ça fait 42 ans que les populations poireautent.

Ces évangélistes de la religion du "on va faire comment", apparaissent comme les vraies plaies du Cameroun d'aujourd'hui. Tels de parfaits politiciens et diplômés de l'impuissance, ils n'ont pour seule mission que d’ensauvager, de tuer la capacité de prise de conscience sociale et politique chez des populations privées de tout…...

LE PEUPLE CAMEROUNAIS DOIT ÊTRE CONSCIENT DE SON MARASME

Pour cela, rien ne vaut la permanence de la dénonciation qui fonde l’action.



Face à la souffrance, L’esprit humain s’auto-immunise, en essayant d’oublier et donc de vivre avec la douleur. C’est ce qu’on appelle en sociologie politique, la résilience collective et que j'appelle la survivance. Ces discours qui normalisent de l’insalubrité, le manque d’infrastructures, la famine, l’absence de soins, la violence policière, l’insécurité… procèdent de la déshumanisation du citoyen, qui devient alors une espèce de gueux, une bête de somme, un sauvage.

Un homme politique, même dans un pays dit développé, qui n'est pas dans la gravité et l'urgence sociale, doit être promptement congédié. Il n'est pas un Homme politique, il pourrait être recyclé comme Pasteur d'une Église du Sommeil. La mission du politique n’est pas d’aider le citoyen à accepter de mourir à petit feu, mais de l’aider à mieux vivre.