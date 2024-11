CAMEROUN :: L'État achète 120 4x4 flambant neufs pour les autorités administratives : une dépense controversée :: CAMEROON

Dans un contexte budgétaire tendu marqué par des hausses d'impôts successives, l'État a décidé d'allouer une enveloppe conséquente à l'acquisition de 120 véhicules 4x4 destinés aux autorités administratives. Cette décision, qui devrait être effective dès mars 2025, fait déjà couler beaucoup d'encre.

En effet, l'achat de ces véhicules haut de gamme, principalement destinés aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, intervient alors que de nombreux services publics font face à des coupes budgétaires. Cette dépense, jugée excessive par certains, interroge sur les priorités du gouvernement en matière de finances publiques.

Les défenseurs de cette acquisition soulignent la nécessité pour les autorités administratives de disposer de moyens de transport adaptés pour se déplacer sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales. Les 4x4 permettraient ainsi d'améliorer la réactivité des services de l'État en cas de crise ou d'événement majeur.

Cependant, les détracteurs de cette décision estiment que l'achat de tels véhicules est un luxe inutile et qu'il serait plus judicieux d'investir dans des services publics de proximité ou dans la transition énergétique. Ils pointent également du doigt le caractère polluant de ces véhicules, en contradiction avec les objectifs environnementaux affichés par le gouvernement.

Cette affaire met en lumière les tensions existantes entre la nécessité de maintenir un État fort et efficace et les contraintes budgétaires. Elle suscite également un débat sur les priorités politiques et les choix de société.