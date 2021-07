CAMEROUN :: Annoncé à Yaoundé ce dimanche, Paul Biya reporte son retour de Genève :: CAMEROON

Selon certains dignitaires du régime à l'instar de Gilbert Tsimi Evouna le président du Conseil régional du Centre, et trésorier national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), le chef de l'État camerounais, Paul Biya, était attendu à Yaoundé, ce dimanche 25 juillet 2021. Paul Biya est en visite privée à Genève en Suisse, depuis 15 jours. Il loge avec toute sa délégation à l'hôtel Intercontinental.

Mais depuis quelques heures, nous avons déjà la certitude que Paul Biya n'est pas retourné dans son pays ce dimanche 25 juillet 2021 comme annoncé par son parti. Son retour au bercail a été reporté sine die.

" La hiérarchie ( du parti, Ndlr) nous informe que le retour annoncé du couple présidentiel prévu pour cette après-midi ( dimanche, 25 juillet 2021, Ndlr) a été reporté. Tout en vous remerciant et vous félicitant pour le déploiement que vous avez mis en œuvre pour réserver un accueil exceptionnel au président national, président de la République, chef de l'État", renseigne un communiqué signé du président de la section Rdpc de Mfoundi II.

Et le premier adjoint au maire de la ville de Yaoundé d'inviter les militants du parti au pouvoir à rester cependant mobilisés. " Je vous exhorte à rester mobilisés et vigilants pour d'une part, faire front aux manœuvres des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur de notre pays, et d'autre part , de témoigner tout notre attachement à notre leader le moment venu", dixit Paloula Midjinyaoua.

Au final, le retour de Paul Biya est reporté, et aucune date n'a plus été avancée. Le mystère demeure entier, et le chef de l'État poursuit son séjour privé à Genève dans la Confédération helvétique.