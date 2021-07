CAMEROUN :: CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE DE YAOUNDE 1: LES COMPTES SONT BONS ET COHERENTS :: CAMEROON

Une session ordinaire du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé I a eu lieu hier, vendredi 23 juillet 2021. C'était sous la houlette de la présidente du conseil d'administration de la susdite institution académique, la magistrate Ntyam Ondo Suzanne epse Mengue.

Le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé I, rapportait les différents points inscrits à l'ordre du jour. La session ordinaire du conseil d'administration de " la mère des universités" camerounaises était consacrée à l'examen et à l'adoption des comptes administratif, de gestion et de gestion matières, ainsi qu'au rapport du contrôleur financier sur l'exécution du budget 2020.

Après des échanges empreints de cordialité et riches en enseignements, le Conseil a adopté le compte administratif de l'exercice 2020 de l'ordonnateur, et le compte de gestion de l'agent comptable auprès de l'Université de Yaoundé I, en recettes, à la somme de 10 313 466 528 francs CFA, et à 8 538 484 969 francs CFA au titre de dépenses.

"Par ailleurs, le Conseil mentionne la signature du Certificat de concordance par le Recteur de l'Université de Yaoundé I, Ordonnateur principal des dépenses, et l'Agent comptable de ladite Université", peut-on lire dans le communiqué final signé Ntyam Ondo Suzanne epse Mengue, présidente du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 1.

" Enfin, le Conseil félicite le Recteur et son équipe pour le bon déroulement de l'année académique, la qualité des documents présentés, et lui donne quitus pour la gestion pour la gestion de l'exercice 2020", lit-on enfin dans le communiqué final des travaux de la session ordinaire du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé I, et parvenu à notre rédaction.