BELGIQUE :: Présentation et dédicace du livre «CE QUE J'AI VU ! » : Cabral Libii à l’honneur à Bruxelles :: BELGIUM

Le Président du PCRN (Parti camerounais pour la réconciliation nationale), le Député de la nation, Cabral Libii croit en un « Cameroun nouveau ». Et pour lui, c’est la seule manière de lutter contre les défis qui se posent au Cameroun. Il a fait cette déclaration samedi dernier, 16 novembre 2024, à l’occasion de la cérémonie de dédicace de son ouvrage « CE QUE J'AI VU ! Manifeste de la rupture et du progrès» publié le 13 aôut 2024 par les éditions D&L .

La salle du banquet du Punjabi village située à l'avenue de Cortenbergh n°134 à 1000 Bruxelles était assez étroite pour contenir de nombreux invités venus des quatre coins de la Belgique et de l'Europe pour échanger avec l'hôte du jour.

Dès l'entamme, le public a salué cette initiative qui non seulement constitue un pan de la connaissance du Cameroun mais aussi fait étalage du programme politique du PCRN au Cameroun.

« Le Cameroun est à reconstruire et nous allons continuer à le faire renaître ». C’est l’auteur de « CE QUE J'AI VU !» qui parle en ces termes, en présentant son ouvrage, comme un « manifeste ».

"Ce que nous voulons faire du Cameroun, nous l'avons déjà vu ! Nous le consignons dans ce manifeste qui est notre projet de société pour le Cameroun" affirme le prolixte homme politique.

Le président du PCRN, Cabral Libii a indiqué que son ouvrage arrive dans un contexte spécial de la construction du Cameroun. L’idée est que notre pays doit se construire avec ses fils, surtout les jeunes à qui l’auteur demande « d’endosser l’histoire de leur pays » pour mieux affronter les défis qui se dressent sur le chemin du développement et d'un Cameroun nouveau. Il sait que ce combat ne se gagnera pas dans la division mais, dans l'unité autour de plusieurs entités.

Ce livre est une oeuvre de recherche approfondie et documenté, un Manifeste et un manuel de (re)fabrication du Cameroun, vu sous le prisme des recherches sur le terrain et des prospections dont l'accomplissement repose entre mains de la jeunesse, dans un pays où 90% de la population est âgée de moins de 65 ans, alors que la tranche d'âge comprise entre 18 et 54 ans représente 45% de la démographie.

L'auteur Cabral Libii est le Président national du PCRN, Juriste. A travers ce livre, il est venu ajouter une autre corde à son arc à travers cette présentation de "CE QUE J'AI VU !”. Chef d'oeuvre à lire et à relire... Disponible dans les librairies et sur Amazon